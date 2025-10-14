Prosegue il percorso di crescita e radicamento in provincia di Bergamo del Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà private italiane tra le utility dell’energia

Enercom si rafforza in provincia di Bergamo: quattro punti vendita per i clienti, sette centrali idroelettriche per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sempre più servizi di efficientamento per cittadini e imprese

 

Prosegue il percorso di crescita e radicamento in provincia di Bergamo del Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà private italiane tra le utility dell’energia.

Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Curno un nuovo spazio dedicato ai clienti, che si aggiunge al punto vendita aperto durante l’estate a Bergamo, nel quartiere Redona. Entrambi affiancano gli sportelli già attivi a Treviglio e Romano di Lombardia, rafforzando una presenza capillare pensata per offrire un’energia sempre più su misura di cittadini e imprese.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il legame tra Enercom e la Bergamasca è profondo e consolidato, e i nuovi punti vendita non solo l’unico segno visibile. Proprio la provincia di Bergamo è stata il primo territorio su cui il Gruppo ha puntato per autoprodurre l’energia da fonti rinnovabili che viene messa a disposizione dei clienti: oggi, attraverso Enercom Energia, il Gruppo conta infatti 7 centrali idroelettriche distribuite tra l’alta Val Seriana e l’alta Val Brembana. E sempre in Bergamasca ha rafforzato la sua presenza negli ultimi anni acquisendo realtà locali specializzate in infrastrutture energetiche, come Solarfast Service, specializzata in impianti fotovoltaici per le imprese. Lo scopo? Completare i servizi offerti a cittadini e imprese garantendo anche soluzioni in termini di efficientamento energetico.

Il nuovo punto vendita di Curno nasce anche grazie a una partnership tutta bergamasca: quella con GF Impianti, società con la quale Enercom ha avviato una collaborazione nel 2025.

Uno dei nostri punti di forza è sicuramente il fatto di aver sempre creduto nel valore aggiunto dei punti vendita territoriali, spazi fisici a disposizione dei clienti per affiancarli nel trovare le soluzioni migliori per efficientare i consumi e ridurre i costi – spiega il direttore generale di Enercom Manuel Piatti -. Abbiamo poi diversificato i nostri canali di contatto per essere davvero di supporto per i nostri clienti: in questo senso, nei punti di vendita lavorano i colleghi più preparati sui temi delle forniture domestiche, ma abbiamo anche i nostri account manager sul territorio per affiancare le imprese”.

Abbiamo scelto Enercom come partner proprio per la sua storia, per il suo radicamento nel territorio bergamasco e per la capacità di prendersi cura dell’energia a 360 gradi – sottolinea Michel Previtali, titolare di GF Impianti – Questa collaborazione ci permette di unire le nostre competenze, costruendo un servizio completo e di qualità che parte dalla conoscenza del nostro territorio”.

Con i due punti vendita di Bergamo e Curno, salgono a 38 gli sportelli di Enercom attivi tra Lombardia, Piemonte e Veneto. In provincia di Bergamo, oggi Enercom gestisce anche 456 centrali termiche tra condomini, imprese e spazi pubblici come scuole, palestre e uffici. Tra i servizi ormai consolidati c’è anche l’assistenza alle imprese nell’installazione di impianti fotovoltaici: attraverso Solarfast Service, il gruppo ha installato impianti per una produzione di oltre 100 megawatt e si occupa della manutenzione di 180 impianti diversi.

Gruppo Enercom
E’ una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy Utilities, con una tradizione di oltre 70 anni alle spalle. Le aziende del Gruppo operano principalmente in Lombardia, Veneto e Piemonte nelle seguenti aree di business: vendita di energia elettrica, gas naturale e soluzioni di efficienza energetica; produzione di energia da fonti rinnovabili (solare e idroelettrico); distribuzione di gas; realizzazione infrastrutture elettriche.

Paolo Brambilla, bocconiano, ha seguito il mondo economico-finanziario per molti anni. Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti di Lombardia, scrive di finanza, cultura e innovazione digitale su varie testate. E' direttore responsabile de La Mia Finanza green www.lamiafinanza.com e dirige l’Agenzia di stampa Trendiest Media www.trendiest.it E' editor in chief di www.assodigitale.it Rotariano, è stato Assistente del Governatore del Distretto 2041.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 