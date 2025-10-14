Enercom si rafforza in provincia di Bergamo: quattro punti vendita per i clienti, sette centrali idroelettriche per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sempre più servizi di efficientamento per cittadini e imprese

Prosegue il percorso di crescita e radicamento in provincia di Bergamo del Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà private italiane tra le utility dell’energia.

Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Curno un nuovo spazio dedicato ai clienti, che si aggiunge al punto vendita aperto durante l’estate a Bergamo, nel quartiere Redona. Entrambi affiancano gli sportelli già attivi a Treviglio e Romano di Lombardia, rafforzando una presenza capillare pensata per offrire un’energia sempre più su misura di cittadini e imprese.

Il legame tra Enercom e la Bergamasca è profondo e consolidato, e i nuovi punti vendita non solo l’unico segno visibile. Proprio la provincia di Bergamo è stata il primo territorio su cui il Gruppo ha puntato per autoprodurre l’energia da fonti rinnovabili che viene messa a disposizione dei clienti: oggi, attraverso Enercom Energia, il Gruppo conta infatti 7 centrali idroelettriche distribuite tra l’alta Val Seriana e l’alta Val Brembana. E sempre in Bergamasca ha rafforzato la sua presenza negli ultimi anni acquisendo realtà locali specializzate in infrastrutture energetiche, come Solarfast Service, specializzata in impianti fotovoltaici per le imprese. Lo scopo? Completare i servizi offerti a cittadini e imprese garantendo anche soluzioni in termini di efficientamento energetico.

Il nuovo punto vendita di Curno nasce anche grazie a una partnership tutta bergamasca: quella con GF Impianti, società con la quale Enercom ha avviato una collaborazione nel 2025.

“Uno dei nostri punti di forza è sicuramente il fatto di aver sempre creduto nel valore aggiunto dei punti vendita territoriali, spazi fisici a disposizione dei clienti per affiancarli nel trovare le soluzioni migliori per efficientare i consumi e ridurre i costi – spiega il direttore generale di Enercom Manuel Piatti -. Abbiamo poi diversificato i nostri canali di contatto per essere davvero di supporto per i nostri clienti: in questo senso, nei punti di vendita lavorano i colleghi più preparati sui temi delle forniture domestiche, ma abbiamo anche i nostri account manager sul territorio per affiancare le imprese”.

“Abbiamo scelto Enercom come partner proprio per la sua storia, per il suo radicamento nel territorio bergamasco e per la capacità di prendersi cura dell’energia a 360 gradi – sottolinea Michel Previtali, titolare di GF Impianti – Questa collaborazione ci permette di unire le nostre competenze, costruendo un servizio completo e di qualità che parte dalla conoscenza del nostro territorio”.

Con i due punti vendita di Bergamo e Curno, salgono a 38 gli sportelli di Enercom attivi tra Lombardia, Piemonte e Veneto. In provincia di Bergamo, oggi Enercom gestisce anche 456 centrali termiche tra condomini, imprese e spazi pubblici come scuole, palestre e uffici. Tra i servizi ormai consolidati c’è anche l’assistenza alle imprese nell’installazione di impianti fotovoltaici: attraverso Solarfast Service, il gruppo ha installato impianti per una produzione di oltre 100 megawatt e si occupa della manutenzione di 180 impianti diversi.

Gruppo Enercom

E’ una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy Utilities, con una tradizione di oltre 70 anni alle spalle. Le aziende del Gruppo operano principalmente in Lombardia, Veneto e Piemonte nelle seguenti aree di business: vendita di energia elettrica, gas naturale e soluzioni di efficienza energetica; produzione di energia da fonti rinnovabili (solare e idroelettrico); distribuzione di gas; realizzazione infrastrutture elettriche.