Programmi TV di stasera guida ai film imperdibili in prima serata

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Film in TV stasera 29 marzo 2026: guida rapida alla prima serata

Stasera, domenica 29 marzo 2026, gli spettatori italiani trovano una programmazione cinematografica varia sui principali canali in chiaro. Dalle commedie italiane ai kolossal biblici, passando per thriller e drammi d’autore, l’offerta copre target familiari, cinefili e appassionati d’azione.

La fascia interessata è quella della prima serata, tra le 21:00 e le 21:20, su reti del gruppo Rai, Mediaset e canali tematici free.

L’obiettivo delle emittenti è consolidare l’ascolto domenicale proponendo titoli riconoscibili con star come Liam Neeson, Russell Crowe, Jason Statham, alternati a commedie leggere e classici da recuperare.

In sintesi:

Commedie e sentimentale per un pubblico familiare su Cine34 e La5.

Kolossal biblico e cinema d’autore su Rai Movie e Rai 5.

Thriller d’azione contemporanei per un pubblico adulto su 20 e Rai 4.

Classici a tema etico ed esistenziale su Iris, TwentySeven e La7 Cinema.

Su Cine34, alle 21:00, va in onda “Tiramisù”, esordio alla regia di Fabio De Luigi, commedia del 2016 di 96 minuti con Vittoria Puccini, Angelo Duro, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito e Orso Maria Guerrini.

Alle 21:10 su Rai Movie spazio al kolossal biblico “Noah” di Darren Aronofsky (2014, 138 minuti), con un cast guidato da Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Emma Watson, Anthony Hopkins e Logan Lerman.

Per chi cerca una commedia sentimentale, La5 propone alle 21:10 “Quando l’amore arriva in città” di David Winning (2014, 84 minuti), con Lauren Holly, Cameron Bancroft, Iris Quinn, Lucie Guest, Kendra Anderson, Cameron Grierson, Toby Hargrave e Angela Moore.

Thriller, azione e classici: l’offerta completa dei principali canali

Il fronte action‑thriller è guidato da “Memory”, in onda alle 21:10 su 20, diretto da Martin Campbell (2022, 114 minuti), con Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Ray Fearon e Harold Torres.

Su Iris, alle 21:14, torna il thriller anni ’90 “Rivelazioni – Sesso e potere” di Barry Levinson (1994, 128 minuti), interpretato da Michael Douglas, Demi Moore, Donald Sutherland, Caroline Goodall, Roma Maffia e Dylan Baker, centrato su dinamiche di potere e molestie in azienda.

Alle 21:14 su TwentySeven arriva il dramedy esistenziale “Non è mai troppo tardi (The Bucket List)” di Rob Reiner (2007, 97 minuti), con Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd e Rob Morrow.

La7 Cinema, alle 21:15, punta su “The Gambler” di Rupert Wyatt (2014, 111 minuti), thriller drammatico con Mark Wahlberg, John Goodman, Brie Larson, Michael Kenneth Williams e Jessica Lange, incentrato sulla spirale autodistruttiva del gioco d’azzardo.

Su Rai 4, dalle 21:20, spazio all’action “Parker” di Taylor Hackford (2013, 118 minuti), con Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis, Nick Nolte e Clifton Collins Jr..

Alla stessa ora, Rai 5 offre il classico d’autore “Mission” di Roland Joffé (1986, 125 minuti), con Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Aidan Quinn, Cherie Lunghi e Liam Neeson, dramma storico sulle missioni gesuitiche in Sud America.

Scelte per pubblici diversi e possibili variazioni di palinsesto

L’architettura della serata punta su una netta segmentazione: family e romanticismo su canali “light”, azione e thriller su reti tematiche, cinema d’autore e classici su canali culturali.

Le emittenti mirano così a intercettare nicchie precise senza sovrapporre eccessivamente le proposte, valorizzando cataloghi e diritti in scadenza. Questa diversificazione aumenta le probabilità di riutilizzo dei cataloghi anche su piattaforme digitali e on‑demand.

Si segnala che orari e titoli possono subire modifiche non comunicate in tempo reale: è consigliabile verificare il palinsesto aggiornato sui siti ufficiali dei singoli canali prima della visione.

FAQ

Quali sono i migliori film d’azione stasera in TV in chiaro?

Stasera spiccano “Memory” su 20 alle 21:10 e “Parker” su Rai 4 alle 21:20, entrambi thriller d’azione recenti.

Che film vedere stasera in TV con tutta la famiglia?

È indicato “Tiramisù” su Cine34 alle 21:00, commedia italiana leggera, oppure “Quando l’amore arriva in città” su La5 alle 21:10.

Dove vedere film d’autore e classici storici in prima serata?

Oggi sono consigliati “Mission” su Rai 5 alle 21:20 e “The Gambler” su La7 Cinema alle 21:15, entrambi a forte contenuto autoriale.

Quali film trattano temi etici o esistenziali stasera in TV?

Affrontano questi temi “Non è mai troppo tardi” su TwentySeven alle 21:14 e “Rivelazioni – Sesso e potere” su Iris alle 21:14.

Qual è la fonte delle informazioni sui film stasera in TV?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.