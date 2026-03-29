Che Tempo Che Fa su NOVE stasera con Gianni Morandi e ospiti

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Che Tempo Che Fa del 29 marzo 2026: ospiti, temi e sorprese

Stasera, domenica 29 marzo 2026, dalle 19:30, Fabio Fazio torna su NOVE e in streaming su discovery+ con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Al suo fianco, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

In studio arriveranno protagonisti di primo piano di musica, sport, cultura, scienza e attualità, da Gianni Morandi a Federica Brignone, passando per studiosi, scrittori e volti storici della tv italiana.

L’obiettivo dichiarato: raccontare l’Italia che cambia, tra successi sportivi, memoria collettiva, ricerca scientifica e testimonianze dai fronti più complessi dello scenario internazionale.

In sintesi:

Focus su Gianni Morandi e i 60 anni di carriera con nuovo tour nei palasport.

e i 60 anni di carriera con nuovo tour nei palasport. Federica Brignone racconta l’impresa olimpica dopo il grave infortunio alla gamba sinistra.

racconta l’impresa olimpica dopo il grave infortunio alla gamba sinistra. Approfondimenti su Gaza, medicina e attualità con scienziati, religiosi e scrittori.

Il “Tavolo” chiude con campioni dello sport e storici volti dello spettacolo italiano.

Musica, sport e approfondimento: la scaletta della serata

Protagonista annunciato è Gianni Morandi, che festeggia in tv 60 anni dal brano simbolo C’era un ragazzo, diventato manifesto generazionale. L’artista, 53 milioni di dischi venduti e oltre 600 brani incisi, presenta il tour C’ERA UN RAGAZZO – Gianni Morandi Story, che ripercorrerà nei palasport italiani una carriera intrecciata con la storia del Paese, dalle sette partecipazioni al Festival di Sanremo – con una vittoria e tre conduzioni – fino alla popolarità social.

Capitolo sport: in studio arriva Federica Brignone, reduce dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra ha conquistato due ori, in supergigante e slalom gigante, appena dieci mesi dopo il grave infortunio alla gamba sinistra.

Con 37 vittorie e 85 podi in Coppa del Mondo, unica italiana con due Coppe del Mondo generali, Brignone conferma il suo ruolo di sciatrice italiana più vincente di sempre e simbolo di resilienza atletica.

Approfondimenti, Tavolo e volti storici dello spettacolo

Lo spazio di attualità e cultura darà voce a padre Gabriel Romanelli, autore di Le rovine e la luce, che porterà in studio una testimonianza diretta e drammatica dalla realtà di Gaza.

Accanto a lui, il virologo Roberto Burioni dell’Università Vita-Salute San Raffaele, lo scienziato Alberto Mantovani di Fondazione Humanitas per la Ricerca e don Dante Carraro, direttore di Cuamm Medici con l’Africa, per leggere scenari sanitari e umanitari con dati e analisi.

Lo scrittore Gianrico Carofiglio presenterà il saggio Accendere i fuochi, mentre Massimo Giannini, Cecilia Sala e Michele Serra offriranno chiavi di lettura sull’attualità politica e internazionale.

Nel segmento Che tempo che fa – Il Tavolo siederanno, tra gli altri, il campione di sci Giovanni Franzoni, argento olimpico a Milano Cortina 2026 e vincitore della discesa sulla “Streif” di Kitzbühel, i cantanti LDA e Aka7even con Poesie clandestine da Sanremo 2026 e la leggenda dell’atletica Fiona May.

Il parterre si completa con volti molto riconoscibili del pubblico generalista: Simona Ventura, Orietta Berti, Cristina D’Avena, Paolo Rossi, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Mago Forest – ora al timone di GialappaShow –, Flora Canto, protagonista del tour di Cantando sotto la pioggia – Il Musical, insieme a Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.

La combinazione di intrattenimento popolare e approfondimento qualificato conferma la vocazione del programma a presidiare l’informazione di prime time con linguaggio accessibile ma rigoroso.

Che Tempo Che Fa come specchio del Paese in prima serata

La puntata di questa sera consolida Che Tempo Che Fa come uno dei pochi spazi televisivi capaci di unire memoria, analisi e leggerezza nello stesso contenitore.

La presenza di figure di spicco della ricerca medica, della cooperazione internazionale, dello sport olimpico e della musica d’autore costruisce un racconto trasversale dell’Italia del 2026, tra criticità globali e grandi successi.

Per NOVE e discovery+ è anche un tassello strategico nell’offerta di informazione generalista in chiaro e on demand, in un momento in cui gli ascolti e la visibilità digitale passano sempre più da format riconoscibili, autorevoli e facilmente condivisibili sui social e sui motori di ricerca.

FAQ

A che ora inizia Che Tempo Che Fa il 29 marzo 2026?

La puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 29 marzo 2026 inizia alle 19:30 in diretta su NOVE.

Dove si può vedere Che Tempo Che Fa in streaming online?

La trasmissione è visibile in streaming su discovery+, accessibile da browser, app mobile, smart TV compatibili e principali device connessi.

Quando parte il tour C’ERA UN RAGAZZO di Gianni Morandi?

Il tour C’ERA UN RAGAZZO – Gianni Morandi Story debutta nei palasport italiani nella primavera 2026, con date concentrate tra aprile e giugno.

Quante medaglie olimpiche ha vinto Federica Brignone a Milano Cortina 2026?

Federica Brignone ha conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in supergigante e slalom gigante.

Qual è la fonte delle informazioni su ospiti e contenuti della puntata?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.