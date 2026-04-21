Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elettra Lamborghini svela identità maritosessuale e rompe i cliché sul corpo

Elettra Lamborghini protagonista a Belve tra ironia, tabù e identità

Chi: la cantante e influencer Elettra Lamborghini, ospite di Belve di Francesca Fagnani. Cosa: una lunga intervista tra rivelazioni intime, ironia sulla sessualità e riflessioni sui pregiudizi legati al cognome di famiglia.

Dove: negli studi Rai di Rai2, in prima serata.

Quando: martedì 21 aprile 2026, nel nuovo appuntamento della settima stagione del programma.

Perché: il ritorno di Lamborghini, dopo la mancata firma della liberatoria nel 2022, offre uno spaccato inedito sulla sua vita privata, il rapporto con il marito e la percezione pubblica della sua identità, tra etichette LGBTQ+ e stereotipi mediatici.

In sintesi:

Elettra Lamborghini torna a Belve dopo la rinuncia all’intervista nel 2022.

torna a dopo la rinuncia all’intervista nel 2022. Dichiara di sentirsi “maritosessuale” e ridimensiona il suo passato coming out bisessuale.

Affronta con ironia temi di sesso, corpo femminile e pregiudizi sul cognome Lamborghini.

Mostra in diretta incertezze sull’acronimo LGBTQ+, riflettendo sulla complessità delle etichette.

Le rivelazioni di Elettra Lamborghini tra sesso, identità e pregiudizi

Nel nuovo appuntamento di Belve, Francesca Fagnani accoglie in studio Elettra Lamborghini per un confronto meno patinato del solito, più vicino alla sua esperienza personale che al personaggio social.

Il primo snodo è la sessualità. Fagnani ricorda un passato coming out: «Anni fa ha detto di essere bisessuale, una fase passata?». Lamborghini spiazza: oggi si definisce ironicamente “maritosessuale”, spiegando che, senza il marito, non saprebbe quanto sarebbe interessata agli uomini. Racconta un recente soggiorno a Miami, circondata da fisici scolpiti che però non le suscitano alcuna attrazione: «Mai stata più secca di così… Mi attraggono altre cose».

La conversazione vira sul corpo femminile con un registro esplicitamente comico. Alla domanda sul peggior difetto, la cantante ribalta il cliché: «Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie». Il bersaglio diventano le narrazioni maschili: «La mia patonga ha qualche problema!», trasformando il pudore in arma satirica.

Uno dei momenti più discussi arriva quando Fagnani le chiede di sciogliere l’acronimo LGBTQ+. Lamborghini esita, confondendo l’ordine delle lettere e soffermandosi sulla Q: «Queer fino a tre anni fa non c’era… e io andavo ai gay pride ed era LGBTQ+ più… LGPQ… BQ…».

La scena fotografa la distanza tra la velocità con cui cambiano i codici linguistici delle comunità LGBTQ+ e la capacità del mainstream di assimilarli correttamente. Tra gaffe e risate, emerge una verità mediatica: l’eccesso di etichette può generare smarrimento anche in figure pubbliche abituate ai Pride e alla cultura pop queer.

Sullo sfondo resta il tema dei pregiudizi legati al cognome. Lamborghini lascia trapelare l’amarezza per chi la riduce al brand industriale, minimizzando talento e percorso artistico. A Belve sceglie invece di esporsi in prima persona, usando il linguaggio diretto per reclamare una narrazione meno superficiale.

Impatto mediatico e possibili sviluppi della narrazione su Lamborghini

L’intervento di Elettra Lamborghini a Belve è destinato a circolare a lungo su social, clip brevi e piattaforme streaming Rai, alimentando discussioni su sessualità fluida, linguaggio LGBTQ+ e rappresentazione del corpo femminile in TV generalista.

La sua autodefinizione “maritosessuale” aggiunge un tassello alla narrazione sulla coppia e sull’eros post-fama, in un contesto in cui la reputazione digitale è continuamente negoziata.

Per la Rai, l’intervista conferma il posizionamento di Belve come spazio dove i personaggi pop si misurano con domande non accomodanti, contribuendo a ridefinire il confine tra intrattenimento e racconto critico dell’immaginario contemporaneo.

FAQ

Chi è Elettra Lamborghini e perché è così mediatica?

Elettra Lamborghini è una cantante e personaggio televisivo italiana, nota per reality, hit reggaeton e forte presenza sui social, legata al cognome automobilistico.

Cosa significa quando Elettra si definisce maritosessuale?

Significa che, per sua stessa ammissione ironica, oggi l’attrazione è concentrata quasi esclusivamente sul marito, ridimensionando un precedente coming out bisessuale.

Perché l’intervista a Belve è considerata diversa dal solito?

È diversa perché unisce confessioni intime, linguaggio esplicito e riflessioni su identità e pregiudizi, andando oltre l’immagine social costruita di Elettra.

Cosa rappresenta la difficoltà di Elettra con l’acronimo LGBTQ+?

Rappresenta la fatica, anche nel mainstream, di tenere il passo con l’evoluzione delle etichette identitarie e del linguaggio queer contemporaneo.

Quali sono le fonti di questo articolo su Elettra Lamborghini?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.