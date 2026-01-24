Procura svizzera sorprende su Moretti: scarcerazione contestata, dubbi su pressioni occulte e timori per indagine futura

Crans Montana, la procuratrice Pilloud sulla scarcerazione di Moretti: no a pressioni

Indagine sulla strage e ruolo della procuratrice

La strage avvenuta a Crans-Montana, nel cantone del Vallese, resta al centro di un’inchiesta estremamente delicata coordinata dalla procuratrice Beatrice Pilloud. Le indagini mirano a chiarire ogni profilo di responsabilità, dalle dinamiche dei fatti fino alla valutazione delle misure cautelari applicate a Stefano Moretti. L’attenzione mediatica italiana e svizzera è altissima, mentre la magistratura vallesana insiste sulla necessità di un lavoro tecnico, documentato e al riparo da condizionamenti esterni.

Le autorità giudiziarie stanno ricostruendo in dettaglio i movimenti, i contatti e il contesto personale dell’indagato, incrociando testimonianze, atti e perizie. Ogni scelta sull’assetto cautelare deve poggiare su standard probatori codificati dal diritto svizzero, che assegna un ruolo centrale al Tribunale delle misure coercitive.

Nel frattempo, l’opinione pubblica chiede trasparenza e tempi rapidi, ma i magistrati ribadiscono che la priorità resta la solidità del fascicolo giudiziario, condizione essenziale per sostenere l’accusa davanti ai giudici di merito.

Scarcerazione di Moretti e competenze svizzere

La decisione sulla scarcerazione di Moretti non è stata assunta dalla procuratrice Pilloud, bensì dal Tribunale delle misure coercitive competente per il cantone del Vallese. L’organo giudiziario valuta indipendentemente proporzionalità, rischio di fuga, pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio, sulla base delle norme federali svizzere. Alla procura spetta la richiesta, ma la parola finale appartiene al giudice delle misure.

Interpellata dall’agenzia Keystone-ATS, la magistrata ha chiarito che ogni contestazione formale deve essere indirizzata al tribunale o, sul piano politico, alle autorità federali come il Consiglio federale e l’Ufficio federale di giustizia (UFG). Il riferimento ribadisce l’architettura istituzionale elvetica, in cui è netta la distinzione delle competenze tra pubblici ministeri, giudici e istanze politiche.

Questa impostazione limita il margine d’intervento dei singoli procuratori e tutela l’autonomia del giudice, soprattutto in casi a forte risonanza internazionale e mediatica, come quello di Crans-Montana.

Pressioni diplomatiche e indipendenza della giustizia

La procuratrice Pilloud ha reso noto di essere stata contattata attorno alle 10 dall’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, interessato alla vicenda della scarcerazione. Nel colloquio, la magistrata ha illustrato il perimetro delle sue attribuzioni, indicando come interlocutori più adeguati il tribunale competente e, a livello politico, le istituzioni federali svizzere. La linea espressa è quella di un rispetto rigoroso della separazione dei poteri e dei canali diplomatici ufficiali.

La stessa procuratrice ha sottolineato di non voler alimentare alcun incidente diplomatico tra Italia e Svizzera, ma ha precisato che non intende cedere ad eventuali pressioni provenienti da autorità straniere. L’indipendenza del ministero pubblico e dei giudici è indicata come condizione imprescindibile per la credibilità del procedimento penale.

In questo quadro, il confronto tra Roma e Berna resta affidato al dialogo istituzionale fra governi, mentre l’autorità giudiziaria continua a muoversi nell’ambito delle norme svizzere, senza deroghe né eccezioni determinate dal contesto mediatico o diplomatico.

FAQ

D: Chi coordina l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana?

R: Le indagini sono coordinate dalla procuratrice del Vallese Beatrice Pilloud.

D: Chi ha deciso la scarcerazione di Stefano Moretti?

R: La decisione è stata assunta dal Tribunale delle misure coercitive del cantone del Vallese, non dalla procuratrice.

D: Qual è il ruolo della procuratrice nella fase cautelare?

R: Può formulare richieste o opposizioni, ma la decisione finale spetta al giudice delle misure coercitive.

D: L’ambasciatore italiano ha chiesto un intervento diretto sulla scarcerazione?

R: Si è informato sul provvedimento, ricevendo indicazione di rivolgersi al tribunale o alle autorità federali svizzere.

D: La magistratura svizzera può subire pressioni dalle autorità straniere?

R: No, i magistrati rivendicano piena indipendenza e non intendono cedere a pressioni esterne.

D: Quali istituzioni federali sono state indicate come interlocutori competenti?

R: Il Consiglio federale e l’Ufficio federale di giustizia (UFG) sono stati segnalati come riferimenti politici adeguati.

D: La posizione della procuratrice rischia di creare un incidente diplomatico?

R: La stessa Pilloud ha dichiarato di voler evitare qualsiasi incidente, nel rispetto dei ruoli istituzionali.

D: Qual è la fonte giornalistica originale delle dichiarazioni riportate?

R: Le affermazioni della procuratrice sono state rese all’agenzia Keystone-ATS e riprese in Italia da askanews.