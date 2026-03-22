Amici 25 debutta negli ascolti, dati e confronto con i rivali

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Amici 25, debutto serale del 21 marzo: ascolti, sfide e novità

Chi: il serale di Amici 25 condotto da Maria De Filippi con il cast di professori e allievi. Cosa: la prima puntata con tripla eliminazione e lancio del gioco Password. Dove: su Canale 5, in prima serata. Quando: venerdì 21 marzo 2026, in diretta concorrenza con Canzonissima di Milly Carlucci su Rai 1. Perché: l’esordio segna un calo rispetto al 2025, ma conferma il talent come pilastro strategico dell’intrattenimento Mediaset, chiamato a difendersi in una delle sfide d’ascolto più delicate della stagione.

In sintesi:

Debutto serale di Amici 25 a 3.295.000 telespettatori e 23,8% di share.

Tripla eliminazione: escono Opi, Michele e il ballerino Antonio Stillante.

Squadre riequilibrate: tutti i team perdono un allievo già alla prima puntata.

Esordio del gioco Password guidato da Alessandro Cattelan con ospiti vip.

Ascolti, concorrenza Rai e dinamiche della prima puntata

La prima puntata del serale di Amici 25 ha registrato 3.295.000 telespettatori e il 23,8% di share. Dodici mesi fa l’esordio si era attestato su 4.019.000 telespettatori e il 27,9%: un calo netto, che va però letto nel quadro competitivo.

Sulla stessa fascia, infatti, Rai 1 ha schierato il debutto di Canzonissima firmato Milly Carlucci, sottraendo platea generalista a Canale 5 e ridisegnando gli equilibri del sabato sera. Per Mediaset, il dato resta comunque robusto e conferma la forza del brand Amici sul target giovane-adulto, fondamentale per pubblicità e digital extension.

La componente narrativa è stata subito aggressiva: tripla eliminazione con l’uscita dei cantanti Opi e Michele e del ballerino Antonio Stillante, il cui nome è stato svelato solo in messa in onda. In parallelo, la produzione ha introdotto il nuovo segmento di intrattenimento Password per sostituire il Guanto Proff, puntando a mantenere ritmo e leggerezza nei momenti di pausa dalla gara.

Equilibri tra squadre e impatto della novità Password

La serata si è articolata in tre manche di sfida tra squadre. Nella prima ha pagato il conto il cantante Opi, allievo del team Anna Pettinelli – Emanuel Lo. Nella seconda, eliminato il cantante Michele della squadra Lorella Cuccarini – Veronica Peparini, dopo il confronto con Angie e Lorenzo. Il verdetto finale ha colpito il ballerino Antonio Stillante, uscito al ballottaggio in casetta contro Emiliano, entrambi del team Rudy Zerbi – Alessandra Celentano.

Gli organici attuali: Zerbi–Celentano guidano con sei allievi (ballerini: Nicola, Emiliano; cantanti: Caterina, Elena, Plasma, Riccardo). Cuccarini–Peparini scendono a quattro (ballerini: Alex, Simone; cantanti: Angie, Lorenzo). Pettinelli–Emanuel Lo restano con quattro allievi (ballerini: Alessio, Kiara; cantanti: Gard, Valentina).

La vera innovazione televisiva è l’ingresso di Alessandro Cattelan alla guida di Password, format americano integrato nel flusso del programma, sulla scia di quanto visto con Lip Sync Battle in Tu Si Que Vales. Alla prima manche speciale si sono sfidate due coppie: Alessandra Celentano con Amadeus contro Lorella Cuccarini con Cristiano Malgioglio.

Ogni coppia doveva indovinare una “password”: un componente dava gli indizi, l’altro cercava la parola. Ogni risposta corretta valeva 5 punti, in calo progressivo con il passare dei secondi. La somma finale ha premiato Amadeus e Celentano, mentre Cuccarini e Malgioglio hanno accettato la penitenza: rompere in testa uova estratte da un cestino misto (tre crude e tre sode), momento studiato per massimizzare share istantaneo e viralità social.

FAQ

Quanti telespettatori ha avuto la prima puntata di Amici 25?

La prima puntata del serale di Amici 25 ha totalizzato 3.295.000 telespettatori, pari a uno share medio del 23,8% sulla serata.

Perché gli ascolti di Amici 25 sono calati rispetto al 2025?

Gli ascolti sono diminuiti principalmente per la forte concorrenza di Canzonissima su Rai 1, che ha frammentato la platea generalista del sabato sera.

Chi sono stati gli eliminati della prima puntata del serale?

Nel debutto serale sono usciti i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio Stillante, eliminato al ballottaggio con Emiliano.

Che cos’è il gioco Password introdotto ad Amici 25?

Il gioco Password è un format americano condotto da Alessandro Cattelan, in cui coppie vip indovinano parole tramite indizi, sostituendo il vecchio Guanto Proff.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni su Amici 25?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.