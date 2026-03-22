Home / FINTECH / Poste lancia opa su Telecom Italia per polo infrastrutture digitali

Poste Italiane lancia Opa totale su TIM per creare un nuovo campione nazionale

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, presieduto da Silvia Maria Rovere, ha approvato un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su Telecom Italia (TIM). L’operazione, comunicata ai sensi dell’art. 102 TUF e del Regolamento Consob n. 11971/1999, mira a integrare due gruppi strategici con sede in Italia entro la fine del 2026. Obiettivo dichiarato: creare il principale polo infrastrutturale e digitale nazionale, rafforzando sovranità tecnologica, sicurezza delle reti, competitività internazionale e capacità di attrarre capitali di lungo periodo. Il Ministero dell’Economia manterrà una quota superiore al 50% di Poste Italiane, assicurando controllo pubblico e continuità strategica.

In sintesi:

Opa e scambio totalitaria di Poste Italiane su TIM , con obiettivo di delisting da Euronext Milan.

su , con obiettivo di delisting da Euronext Milan. Valutazione €0,635 per azione TIM con premio del 9,01% sul prezzo del 20 marzo 2026.

con premio del 9,01% sul prezzo del 20 marzo 2026. Nasce un gruppo integrato da €26,9 miliardi di ricavi e 4,8 miliardi di EBIT.

di ricavi e di EBIT. Stato italiano azionista oltre il 50%, a presidio di infrastrutture e sovranità digitale.

Struttura dell’offerta, numeri chiave e razionale industriale

Il corrispettivo riconosciuto agli azionisti TIM combina una parte cash e una parte equity: €0,167 in contanti più 0,0218 azioni Poste Italiane per ogni azione TIM, per un valore complessivo di €0,635 ad azione. Il prezzo incorpora un premio del 9,01% rispetto alla chiusura del 20 marzo 2026 e punta al controllo del 100% del capitale TIM, propedeutico al delisting da Euronext Milan.

Il gruppo combinato esprimerebbe ricavi aggregati per €26,9 miliardi, un EBIT di €4,8 miliardi e oltre 150.000 dipendenti, configurandosi come la maggiore piattaforma integrata di infrastrutture connesse del Paese. L’operazione si inserisce nella strategia di lungo termine di Poste Italiane come “società piattaforma” attiva in finanza, assicurazioni, logistica, telecomunicazioni e servizi digitali, abilitando la convergenza tra reti fisse e mobili, cloud, edge-computing, dati e identità digitale.

Dal punto di vista regolamentare, la transazione resta subordinata al rilascio delle autorizzazioni Antitrust, Agcom e golden power, oltre al raggiungimento delle condizioni indicate nella comunicazione ufficiale. Il closing è previsto entro la fine del 2026, con mantenimento del rating investment grade grazie alla struttura finanziaria prudente e all’elevata generazione di cassa combinata.

Sinergie, rete distributiva e impatto su mercato e occupazione

Il perimetro industriale del nuovo gruppo punta a concentrare su una singola piattaforma reti di telecomunicazione, cloud, data center e connettività sicura, integrandole con la rete fisica e digitale di Poste Italiane. L’asset distributivo combinato comprenderà circa 13.000 uffici postali, oltre 4.000 punti vendita TIM, 49.000 partner terzi e più di 19 milioni di clienti digitali, con l’App “P” come hub scalabile per nuovi servizi, compresi quelli di telefonia.

Le sinergie complessive sono stimate in circa €0,7 miliardi annui, di cui €0,5 miliardi di sinergie di costo (ottimizzazione IT, procurement, struttura finanziaria) ottenibili entro 2 anni, e oltre €0,2 miliardi di sinergie di ricavo in 3 anni, grazie a cross-selling, up-selling e data analytics. Gli oneri una tantum sono stimati in €0,7 miliardi.

Poste prevede un impatto positivo sull’utile per azione dal 2027 e un effetto neutrale sul dividendo 2026. Sarà inoltre possibile valorizzare le imposte anticipate TIM per €982 milioni. La presenza internazionale, in particolare in Brasile, aggiunge un ulteriore driver di redditività e diversificazione. La governance a maggioranza pubblica è presentata come garanzia di stabilità, tutela dell’interesse generale, rafforzamento della sovranità digitale e valorizzazione delle risorse umane TIM tramite programmi strutturati di formazione, welfare e sviluppo competenze.

FAQ

Qual è la struttura esatta dell’offerta di Poste Italiane su TIM?

L’offerta prevede €0,167 in contanti più 0,0218 azioni Poste Italiane per ogni azione TIM, per un totale di €0,635 ad azione.

Quando è previsto il perfezionamento dell’Opa Poste Italiane su TIM?

Il closing è indicato come previsto entro la fine del 2026, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari e al soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive.

Che sinergie economiche sono attese dall’integrazione Poste-TIM?

Le sinergie annue stimate sono pari a circa €0,7 miliardi, di cui €0,5 miliardi di risparmi di costo e oltre €0,2 miliardi di maggiori ricavi.

Lo Stato manterrà il controllo su Poste Italiane dopo l’operazione TIM?

Sì, è previsto che lo Stato italiano mantenga una partecipazione superiore al 50% in Poste Italiane, preservando la maggioranza pubblica e l’orientamento strategico.

Da quali fonti è derivata l’elaborazione giornalistica su Poste Italiane e TIM?

L’analisi è stata elaborata a partire da informazioni provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.