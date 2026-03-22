Home / APPLE / Apple prepara iOS 27 senza rivoluzioni grafiche ma con funzioni AI avanzate e integrazione profonda

iOS 27 punta su efficienza, AI avanzata e futuro iPhone pieghevole

A tre mesi dalla WWDC 2026, le prime anticipazioni su iOS 27 delineano una release di consolidamento, più tecnica che scenografica. Il nuovo sistema operativo per iPhone, atteso in anteprima a giugno a Cupertino e in distribuzione autunnale, rinuncerà a un restyling grafico radicale per concentrarsi su prestazioni, stabilità e intelligenza artificiale. Apple sembra intenzionata a rafforzare le fondamenta della piattaforma, introducendo un nuovo framework di AI, un’evoluzione profonda di Siri e le basi software per il futuro iPhone pieghevole. La strategia risponde all’esigenza di ridurre bug e rallentamenti osservati in iOS 26, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana senza stravolgere interfaccia e flussi già consolidati per centinaia di milioni di utenti nel mondo.

In sintesi:

iOS 27 privilegia efficienza, stabilità e prestazioni rispetto a cambiamenti estetici visibili.

Siri viene riprogettata con AI avanzata e migliore comprensione del contesto.

viene riprogettata con AI avanzata e migliore comprensione del contesto. Il nuovo framework Core AI porta funzioni di intelligenza artificiale nelle app di terze parti.

porta funzioni di intelligenza artificiale nelle app di terze parti. Arriva il supporto software preliminare al futuro iPhone con schermo pieghevole.

Come cambieranno Siri, Core AI e l’esperienza quotidiana su iPhone

Le indiscrezioni più consistenti convergono su una profonda revisione di Siri. L’assistente vocale, in ritardo rispetto alle soluzioni concorrenti, dovrebbe beneficiare di modelli di intelligenza artificiale generativa capaci di comprendere meglio contesto, sequenze di richieste e riferimenti impliciti. Obiettivo: passare da semplici comandi isolati alla gestione di task articolati, come organizzare appuntamenti, estrarre informazioni da più app o predisporre automazioni complesse con una singola istruzione.

Elemento chiave sarà il nuovo framework Core AI, progettato per offrire agli sviluppatori API avanzate di machine learning e AI generativa, eseguibili sia in locale sia in cloud. Questo consentirebbe app più predittive, personalizzate e reattive, senza obbligare gli utenti a cambiare interfaccia o abitudini. In parallelo, le ottimizzazioni previste su gestione memoria, consumi energetici e tempi di risposta mirano a ridurre blocchi, crash e micro-lag segnalati su iOS 26, soprattutto nei dispositivi meno recenti della gamma iPhone.

iOS 27 prepara il terreno al foldable e alle prossime generazioni

Uno dei segnali più strategici riguarda il possibile supporto nativo a un futuro iPhone pieghevole. Le novità software attese includono layout adattivi, ottimizzazione delle app per doppia area di visualizzazione e gestione dinamica delle transizioni tra schermo “chiuso” e “aperto”. Anche senza una data certa per il debutto hardware, l’evoluzione di iOS indica che Apple sta completando le fondamenta software prima di esporsi con un nuovo form factor.

Se le anticipazioni saranno confermate alla WWDC 2026, iOS 27 potrebbe segnare l’inizio di un ciclo in cui l’innovazione visibile rallenta e quella infrastrutturale accelera. L’attenzione alla stabilità, combinata con AI più profonda e apertura agli sviluppatori tramite Core AI, lascia prevedere un ecosistema più maturo, pronto ad assorbire rapidamente le prossime ondate hardware e di servizi basati sull’intelligenza artificiale.

FAQ

Quando verrà presentato ufficialmente iOS 27 da Apple

iOS 27 dovrebbe essere presentato ufficialmente alla WWDC 2026, tradizionale conferenza sviluppatori di Apple, in programma a giugno a Cupertino.

iOS 27 sarà compatibile con tutti gli iPhone che supportano iOS 26

È probabile che iOS 27 mantenga una compatibilità simile a iOS 26, ma la lista ufficiale dei modelli supportati arriverà solo alla presentazione.

Come cambierà Siri con l’intelligenza artificiale avanzata in iOS 27

Siri dovrebbe diventare più contestuale e capace di gestire richieste complesse, integrando modelli AI avanzati e interagendo meglio con app e dati personali.

Il supporto a iPhone pieghevole sarà disponibile già al lancio di iOS 27

Sì, il supporto software di base potrebbe essere integrato da subito, anche se il primo iPhone pieghevole potrebbe arrivare successivamente.

Quali sono le fonti delle informazioni su iOS 27 citate nell’articolo

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.