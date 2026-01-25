Polymarket sconvolge Wall Street: investitori spingono Rick Rieder favorito a sorpresa per guida decisiva della Federal Reserve

Crypto ally Rick Rieder emerges front‑runner for Fed Chair on Polymarket

Rieder in testa nei mercati delle scommesse

Il gestore di portafogli di BlackRock **Rick Rieder**, responsabile di oltre 2,4 trilioni di dollari di asset, è diventato il nome più quotato per la guida della Federal Reserve dopo un colloquio giudicato positivo con Donald Trump. I mercati di previsione segnalano un cambio di passo netto nelle aspettative sulla futura leadership della banca centrale statunitense.

Su Polymarket, le quote su Rieder sono salite a un valore di 51, ben oltre il 31% attribuito a Kevin Warsh e il 6% a Kevin Hassett, mentre altri profili come Christopher Waller, Scott Bessent e Judy Shelton vedono le proprie probabilità ridimensionarsi. Un quadro analogo emerge su Kalshi, dove Rieder è indicato al 52 e Warsh si ferma a 29.

L’avanzata di Rieder arriva in una fase delicata, con la Fed chiamata alla prima decisione dell’anno sui tassi. Gli economisti prevedono una conferma dell’attuale livello del costo del denaro, ma i mercati già prezzano quale potrebbe essere la traiettoria sotto una nuova guida più accomodante.

Profilo, linea monetaria e attrattiva politica

La crescente attenzione della Casa Bianca verso Rieder si è consolidata nei mesi scorsi, quando il manager di BlackRock ha invocato tagli dei tassi più aggressivi rispetto alla linea della Fed. In più occasioni ha sostenuto che una riduzione di 50 punti base sarebbe stata preferibile ai 25 punti effettivamente decisi, delineando un approccio chiaramente “dovish”.

Questa postura lo rende appetibile per chi punta a una combinazione di sostegno ai mercati azionari e all’economia reale, con un possibile ritorno a una fase di condizioni finanziarie più allentate. Rieder ha mantenuto una visione costantemente costruttiva sull’azionario statunitense, indicandolo come pilastro dei portafogli globali anche in un contesto di rallentamento ciclico.

Per Trump e per l’ala politica più sensibile all’andamento di Wall Street, un presidente della Fed orientato a tagli dei tassi e pronto, se necessario, a tornare a forme di allentamento quantitativo rappresenterebbe un catalizzatore chiave in vista del prossimo ciclo economico.

Cripto, Bitcoin e limiti del potere della Fed

Oltre alla reputazione nei mercati obbligazionari, Rieder ha costruito un profilo favorevole agli asset digitali. In diverse interviste ha sostenuto che gli investitori potrebbero beneficiare dall’inserire in portafoglio strumenti come azioni, Bitcoin (BTC) e oro, in un’ottica di diversificazione e protezione dall’erosione monetaria.

Anche altri possibili candidati alla Fed, come Kevin Warsh e Kevin Hassett, hanno espresso aperture verso il settore cripto, ma l’orientamento di Rieder viene percepito come particolarmente pragmatico e integrato nelle strategie multi-asset di grandi gestori istituzionali.

Va però ricordato che la guida della Federal Reserve non ha una competenza diretta sulla regolamentazione delle criptovalute. L’impatto sulla finanza digitale passa soprattutto attraverso la politica monetaria: tassi più bassi e fasi di liquidità abbondante tendono a favorire gli asset rischiosi, inclusi i token digitali, ma le decisioni regolatorie chiave spettano alla Securities and Exchange Commission (SEC) e alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

FAQ

D: Chi è Rick Rieder?

R: È un alto dirigente di BlackRock, responsabile di oltre 2,4 trilioni di dollari in asset e figura di spicco nei mercati obbligazionari globali.

D: Perché i mercati di previsione lo vedono come favorito alla Fed?

R: Perché ha impressionato positivamente Donald Trump e le sue posizioni sui tassi e sui mercati sono considerate in sintonia con un’agenda pro-crescita.

D: Quali sono le sue quote su Polymarket e Kalshi?

R: Su Polymarket il contratto lo valuta a 51, mentre su Kalshi le probabilità implicite si attestano intorno a 52.

D: Come si confrontano le sue probabilità con quelle di Kevin Warsh?

R: Kevin Warsh è indicato intorno al 31% su Polymarket e al 29% su Kalshi, nettamente dietro Rieder.

D: Qual è la posizione di Rick Rieder su Bitcoin?

R: Ritiene che asset come Bitcoin, azioni e oro possano avere un ruolo strutturale nei portafogli degli investitori.

D: Il presidente della Fed può cambiare le regole sulle criptovalute?

R: No, la regolamentazione diretta dipende da autorità come SEC e CFTC, mentre la Fed influenza il settore tramite la politica monetaria.

D: Cosa si prevede per la prossima decisione sui tassi della Fed?

R: Gli economisti si aspettano che i tassi restino invariati nella prossima riunione, in attesa di segnali sul percorso futuro.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: Le informazioni sulle quote di Polymarket e Kalshi e sul ruolo di Rieder provengono da un articolo di cronaca economico-finanziaria che analizza le scommesse sui futuri vertici della Federal Reserve.