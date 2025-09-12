Politiche Climatiche Svizzere 2030 Puntano su Incentivi e Non Su Tasse per la Sostenibilità

Incentivi e sistema di scambio delle emissioni: la nuova strategia climatica

La Svizzera sta rinnovando la sua politica climatica puntando su un approccio orientato principalmente agli incentivi e all’introduzione di un sistema di scambio delle emissioni per il periodo successivo al 2030. Questo modello mira a ridurre le emissioni di CO2 nel settore industriale, nei trasporti e negli edifici attraverso meccanismi di mercato più flessibili, evitando al contempo l’aumento di nuove tasse. L’obiettivo è stimolare comportamenti virtuosi con misure che premiano l’efficienza e la sostenibilità, supportando l’adozione di tecnologie più pulite e innovazioni che riducono l’impatto ambientale.

Il sistema di scambio prevede l’assegnazione di diritti di emissione per ogni tonnellata di CO2 prodotta, con un tetto massimo in costante diminuzione per garantire una progressiva decarbonizzazione. Le aziende dovranno acquistare quote per le emissioni che generano, e la quantità totale di diritti disponibili sarà ridotta annualmente per spingere verso l’efficienza energetica e la transizione verde. In questo modo, la Svizzera crea un incentivo economico diretto alla riduzione delle emissioni senza ricorrere ad ulteriori imposizioni fiscali, favorendo un equilibrio tra crescita economica e protezione del clima.

Obiettivi di riduzione delle emissioni e quadro normativo previsto

Gli obiettivi della Svizzera prevedono una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 75% entro il 2040 rispetto ai livelli attuali, un traguardo ambizioso fissato dalla Legge sulla Protezione del Clima. Per raggiungere questo target, il Consiglio federale intende adottare un quadro normativo più stringente e innovativo, incentrato su strumenti di mercato e obblighi legali specifici. La revisione della Legge sul CO2 sarà uno strumento fondamentale per disciplinare il settore edilizio, i trasporti, l’industria e altri comparti strategici.

Nel nuovo assetto normativo, ogni azienda o settore responsabile delle emissioni dovrà ottenere diritti di emissione corrispondenti alla propria quota di CO2 emessa, con la quantità complessiva di tali diritti soggetta a un costante e rigoroso decremento annuale. A ciò si aggiungono vincoli normativi per l’estrazione e lo stoccaggio del CO2, con l’obiettivo di ampliare gli strumenti a disposizione per la mitigazione climatica attraverso tecnologie di cattura e sequestro delle emissioni.

Questa strategia normativa prevede un bilanciamento tra imposizioni e incentivi, preservando la competitività delle imprese svizzere e promuovendo contestualmente la decarbonizzazione profonda. Il percorso delineato dal Consiglio federale si presenta come una roadmap chiara, orientata a un’economia a basse emissioni, sostenibile e allineata agli impegni climatici internazionali.

Proposte legislative e tempi di attuazione della revisione della legge sul CO2

La revisione della Legge sul CO2, prevista per essere completata entro giugno 2026, rappresenta un passo cruciale nella strategia climatica svizzera post-2030. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento dell’Ambiente di elaborare proposte legislative che non solo rafforzino il quadro normativo esistente, ma introducano anche nuovi strumenti come il sistema di scambio delle emissioni e norme precise per l’estrazione e lo stoccaggio del CO2. Questi interventi mirano a garantire la sostenibilità a lungo termine e il rispetto degli obiettivi di riduzione, integrando misure innovative e incentivando tecnologie all’avanguardia.

Il processo legislativo si svolgerà secondo tappe rigorose, con confronti tra le diverse autorità competenti e consultazioni pubbliche per assicurare un’ampia condivisione e robustezza delle misure proposte. La revisione punterà a dettagli operativi per l’applicazione del sistema di quote di emissione, prevedendo meccanismi di controllo efficaci e sanzioni commisurate per le violazioni. Inoltre, saranno definiti i criteri per l’ammissione di progetti di cattura e stoccaggio di CO2, finalizzati non solo a compensare le emissioni residue, ma a promuovere un’effettiva neutralità climatica.

I tempi di attuazione della revisione della legge riflettono la necessità di un intervento tempestivo e strutturato, in grado di guidare la Svizzera verso un sistema climatico più responsabile, orientato all’efficienza e all’innovazione, senza gravare ulteriormente sul carico fiscale di cittadini e imprese.

 

