Polestar 4: SMARTBEST 2026 alla navigazione intelligente firmata Google

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Polestar porta a casa uno dei riconoscimenti più rilevanti nel panorama automotive europeo, lo SMARTBEST 2026 assegnato da AUTOBEST. Il premio valorizza l’integrazione della funzione di live lane guidance di Google Maps nel driver display della Polestar 4, una soluzione che segna un’evoluzione concPolestar 4: SMARTBEST 2026 alla navigazione intelligente firmata Google

Polestar porta a casa uno dei riconoscimenti più rilevanti nel panorama automotive europeo, lo SMARTBEST 2026 assegnato da AUTOBEST. Il premio valorizza l’integrazione della funzione di live lane guidance di Google Maps nel driver display della Polestar 4, una soluzione che segna un’evoluzione concreta nell’interfaccia uomo-macchina e nell’assistenza alla guida.

In un settore sempre più orientato verso modelli software-defined, il costruttore svedese dimostra come la differenza competitiva non passi più solo da powertrain e design, ma dalla capacità di integrare ecosistemi digitali avanzati.

La scelta di portare la navigazione direttamente nel quadro strumenti, arricchita da intelligenza artificiale e dati in tempo reale, rappresenta un salto qualitativo nella fruizione delle informazioni durante la guida. Non si tratta di un semplice upgrade funzionale, ma di un cambio di paradigma nella gestione della mobilità quotidiana.

Navigazione evoluta: meno distrazioni, più controllo

La live lane guidance nasce con un obiettivo preciso: ridurre il carico cognitivo del conducente nei momenti più critici.

Informazioni direttamente nel campo visivo

L’integrazione nel driver display consente di avere indicazioni chiare senza dover spostare lo sguardo verso il display centrale. Una scelta ergonomica che si traduce in maggiore sicurezza e tempi di reazione più rapidi, soprattutto in contesti urbani complessi.

Gestione intelligente delle corsie

Il sistema visualizza tutte le corsie disponibili lungo il percorso, evidenziando quella corretta e quella occupata dal veicolo. Nei nodi autostradali o negli svincoli più articolati, questo approccio riduce drasticamente il rischio di errori e manovre improvvise.

AI e sensoristica: il cuore del sistema

L’elemento distintivo è l’integrazione tra intelligenza artificiale, telecamere e dati cartografici.

Riconoscimento avanzato della strada

Grazie alle telecamere frontali e all’AI sviluppata da Google, il sistema analizza in tempo reale la segnaletica orizzontale e verticale, determinando con precisione la posizione del veicolo nella carreggiata.

Assistenza attiva e predittiva

Le indicazioni non sono solo descrittive ma predittive: il sistema suggerisce il cambio di corsia con anticipo, attraverso segnali visivi e vocali, migliorando la fluidità della guida e riducendo lo stress del conducente nelle situazioni più complesse.

Software e strategia: la visione Polestar

Il riconoscimento SMARTBEST va letto anche in chiave industriale.

Auto in continua evoluzione

La funzionalità rientra nella strategia Polestar di aggiornamento over-the-air, che consente di introdurre nuove tecnologie nel tempo senza interventi fisici sul veicolo. Un modello sempre più centrale nel segmento premium elettrico.

Collaborazione con Google come asset competitivo

Il CEO Michael Lohscheller ha evidenziato il ruolo chiave della partnership con Google, definendola un pilastro della leadership tecnologica del marchio. La live lane guidance debutterà nel 2026 su Polestar 4 negli Stati Uniti e in Svezia, con rollout progressivo su altri mercati.

FAQ

Cos’è il premio SMARTBEST 2026?

È un riconoscimento europeo che premia le tecnologie automotive capaci di migliorare l’esperienza di guida.

Qual è l’innovazione premiata?

L’integrazione della live lane guidance di Google Maps nel driver display della Polestar 4.

In cosa si differenzia dai navigatori tradizionali?

Offre indicazioni sulle corsie in tempo reale, integrate direttamente nel quadro strumenti.

Qual è il vantaggio principale?

Maggiore sicurezza e riduzione delle distrazioni durante la guida.

Come funziona tecnicamente?

Utilizza AI e telecamere per analizzare la strada e fornire indicazioni predittive.

Quando sarà disponibile?

Dal 2026, inizialmente negli Stati Uniti e in Svezia.

È un sistema di guida autonoma?

No, è un sistema avanzato di assistenza alla guida.

Qual è il ruolo di Google?

Fornisce la piattaforma Maps e l’intelligenza artificiale integrata nel sistema.