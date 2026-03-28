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Governo approva nuovo Decreto Energia con misure strutturali per ridurre le bollette di famiglie e imprese

Governo approva nuovo Decreto Energia con misure strutturali per ridurre le bollette di famiglie e imprese

DL Energia 2026, cosa cambia per imprese e famiglie italiane

La X Commissione della Camera ha approvato la conversione del Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, voluto da Giorgia Meloni con i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Giancarlo Giorgetti. Il provvedimento interviene su prezzi di elettricità e gas, fiscalità del settore energetico e infrastrutture di rete. Nascono nuovi bonus bollette legati all’ISEE e viene introdotta una stretta sull’IRAP per imprese energetiche, attive lungo tutta la filiera da petrolio e gas ai distributori elettrici. L’iniziativa, al centro del confronto politico a Roma, arriva in Aula in un contesto di forte volatilità internazionale dei prezzi e mira a rafforzare sicurezza energetica, decarbonizzazione industriale e digitalizzazione strategica del Paese.

In sintesi:

  • Nuovi bonus bollette legati all’ISEE per famiglie vulnerabili su luce e gas.
  • Irrigidimento dell’IRAP per imprese energetiche con codici ATECO selezionati.
  • Spinta alla decarbonizzazione industriale e ammodernamento delle reti elettriche.
  • Ingresso regolato dei grandi Data Center nel mercato elettrico nazionale.

Misure su bollette, imprese energivore e infrastrutture di rete

Il DL Energia 2026 punta a ridurre l’impatto del caro-energia su famiglie e imprese, rafforzando i bonus sociali modulati sull’ISEE e prevedendo sostegni mirati ai comparti energivori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale.
Le agevolazioni puntano a contenere le oscillazioni dei prezzi all’ingrosso, mentre per l’industria viene disegnata una traiettoria di medio periodo centrata su decarbonizzazione, efficienza energetica e uso di tecnologie a basse emissioni.

Il decreto accelera la modernizzazione delle reti, intervenendo sulla cosiddetta “saturazione virtuale” che limita la connessione di nuova capacità rinnovabile. L’obiettivo è liberare spazio di rete, ridurre i colli di bottiglia e favorire l’immissione di energia pulita a costi più competitivi.
Un capitolo rilevante riguarda i grandi Centri di Elaborazione Dati (CED): i Data Center vengono riconosciuti come infrastrutture strategiche per la transizione digitale, ma la loro partecipazione al mercato elettrico sarà condizionata a stringenti requisiti di efficienza, gestione dei carichi e riduzione dell’impatto sui consumi nazionali.

La componente fiscale si concentra sui soggetti che hanno beneficiato dei margini straordinari generati dalla volatilità dei mercati. Nell’allegato tecnico vengono richiamati i codici ATECO di produttori, grossisti e distributori di energia che saranno interessati da una maggiore pressione sull’IRAP.
La ratio è introdurre un meccanismo di redistribuzione: gli extra-profitti del settore dovranno cofinanziare le misure di protezione per famiglie vulnerabili e sistema produttivo.

Implicazioni politiche, tempi di approvazione e scenari futuri

Dopo il via libera in Commissione e il parere favorevole dei relatori Manuel Toccalini e Riccardo Zucconi, il testo approda all’Aula per la discussione generale e il voto finale, che la maggioranza punta a chiudere in tempi stretti per evitare vuoti normativi sugli sconti in bolletta.
Per l’esecutivo, il decreto rappresenta il passaggio da una logica emergenziale a una cornice più strutturale, in cui sostegno sociale, politica industriale e sicurezza energetica vengono integrati.

Nel medio periodo la combinazione di nuove entrate fiscali dal comparto energetico, incentivi alla transizione verde e potenziamento delle reti potrebbe ridisegnare gli equilibri competitivi del settore italiano, spingendo investimenti in rinnovabili e infrastrutture digitali energivores.
Resta da monitorare l’effetto della “stangata” IRAP sulle strategie di investimento delle utility e l’impatto dei nuovi bonus ISEE sulla curva dei consumi domestici, variabili cruciali per l’evoluzione dei prezzi al dettaglio.

FAQ

Quando entreranno in vigore i nuovi bonus bollette legati all’ISEE?

I nuovi bonus bollette saranno effettivi dopo la conversione definitiva del decreto-legge e la successiva pubblicazione dei decreti attuativi ministeriali.

Quali imprese saranno colpite dall’aumento dell’IRAP nel DL Energia 2026?

Saranno interessate imprese con codici ATECO del comparto energia: produttori di petrolio e gas, trader, grossisti e distributori elettrici individuati negli allegati tecnici.

Come cambia il sostegno alle imprese energivore con il nuovo decreto?

Il sostegno viene rafforzato con misure su costo dell’energia, incentivi alla decarbonizzazione industriale e strumenti specifici per i settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale.

I Data Center potranno beneficiare di tariffe agevolate per l’energia?

Sì, potranno accedere a condizioni dedicate solo se rispettano rigorosi standard di efficienza energetica, gestione intelligente dei carichi e integrazione con la rete.

Qual è la fonte delle informazioni utilizzate per questo articolo sul DL Energia?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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