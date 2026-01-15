Raffaella Fico travolge Armando Izzo con post choc sul profilo: addio amore e confessione shock

Post choc sul profilo di izzo

Giallo social attorno a Raffaella Fico e al difensore del Monza Armando Izzo: nelle ultime ore sull’account Instagram del calciatore sono comparsi messaggi dal tono disperato. “Addio amore mio, faccio schifo”, accompagnava una foto della coppia, seguita da un altro story: “Sono a putta**, telefono spento”.

I contenuti, definiti in rete “inimmaginabili”, sono rimasti online pochi minuti prima di essere cancellati. La rapidità della rimozione ha alimentato reazioni a catena tra utenti e addetti ai lavori, con rilanci e screenshot che hanno fatto il giro dei social.

Izzo ha dichiarato successivamente che il profilo sarebbe stato violato. Il giocatore ha fatto sapere di aver dato incarico ai propri legali di individuare i responsabili e procedere nelle sedi opportune, rivendicando la totale estraneità ai messaggi pubblicati.

Dubbi sull’hackeraggio e tempi di rimozione

Amedeo Venza, volto noto del gossip, ha espresso perplessità sulla versione fornita da Armando Izzo. Secondo l’esperto, chi subisce un attacco informatico di norma perde l’accesso al profilo e non riesce a intervenire nell’immediato. Nel caso in esame, le storie sono scomparse dopo pochi minuti, elemento che Venza giudica incoerente con un vero takeover dell’account.

L’osservazione chiave riguarda la tempistica: rimozione lampo dei contenuti e nessun segnale di blocco prolungato. Questo dettaglio ha acceso il dibattito tra utenti e addetti ai lavori, dividendo l’opinione pubblica tra ipotesi di manomissione e possibile gestione interna dell’incidente. Il clima resta sospeso, complice l’assenza di riscontri tecnici indipendenti.

Ulteriore fattore nel giallo è il silenzio di Raffaella Fico, che non ha commentato né confermato la versione del compagno. In circostanze simili, la replica del partner tende a consolidare la ricostruzione dei fatti; qui, invece, la mancanza di una presa di posizione alimenta interrogativi sulla reale dinamica. Restano in attesa gli esiti delle azioni legali annunciate dal difensore del Monza.

Il dolore della coppia per la perdita del figlio

Raffaella Fico ha raccontato di aver perso il bambino che aspettava da cinque mesi, un evento arrivato all’improvviso dopo una gravidanza descritta come regolare fino a poche ore prima. La showgirl ha spiegato di aver affrontato un parto vero e proprio, ma la nascita prematura non ha lasciato possibilità di sopravvivenza al piccolo.

Con Armando Izzo la scelta del nome era già stata fatta: il figlio si sarebbe chiamato Vincenzo Junior. La coppia, che da mesi viveva una relazione stabile, sta attraversando una fase di dolore profondo e di riservatezza, evitando dichiarazioni ulteriori oltre a quelle necessarie per chiarire l’accaduto.

La testimonianza pubblica della Fico è arrivata in televisione, dove ha ricostruito i passaggi medici e il crollo repentino della situazione clinica. Il racconto, asciutto e privo di dettagli superflui, ha fissato la cronologia degli eventi senza esporre aspetti privati estranei all’interesse pubblico.

