Home / SPETTACOLI & CINEMA / Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio su Signorini e crisi con Salemi

Pierpaolo Pretelli chiarisce su Alfonso Signorini e sul rapporto con Giulia Salemi

Chi: Pierpaolo Pretelli, ex velino e volto tv, oggi compagno di Giulia Salemi e papà di Leonardo e Kian.

Che cosa: intervista a Verissimo, chiarimenti sul caso Alfonso Signorini e sulle voci di crisi sentimentale.

Dove: negli studi Mediaset del talk condotto da Silvia Toffanin.

Quando: l’intervista è andata in onda dopo settimane di polemiche e speculazioni social.

Perché: per smontare la “macchina del fango” innescata da Fabrizio Corona e per definire lo stato reale della relazione con Salemi.

In sintesi:

Pretelli respinge le illazioni sul presunto rapporto intimo con Alfonso Signorini .

. Fabrizio Corona ha chiesto scusa per il video datato e fuorviante.

ha chiesto scusa per il video datato e fuorviante. Nessuna rottura con Giulia Salemi , solo fisiologici alti e bassi di coppia.

, solo fisiologici alti e bassi di coppia. I social non sono il termometro della solidità del loro rapporto.

Il caso Signorini, la shitstorm social e la scelta del silenzio

Nel salotto di Verissimo, Pretelli ha ricostruito la genesi della bufera nata dal video diffuso da Fabrizio Corona, usato per alludere a presunti “scambi” intimi con Alfonso Signorini, già conduttore del Grande Fratello Vip.

Quel filmato, ha ricordato, è risultato datato e privo di elementi compromettenti; lo stesso Corona ha poi ammesso l’errore, presentando pubbliche scuse.

Pretelli ha spiegato di aver scelto la linea della sobrietà comunicativa: “Quando hai la verità dalla tua parte… penso che il silenzio sia la risposta più giusta”. Una strategia difensiva fondata sulla consapevolezza del proprio percorso professionale e dei sacrifici compiuti, contrapposta alla logica delle “marchette” evocata dal re dei paparazzi.

Determinante, ha sottolineato, è stato il sostegno dei familiari, che conoscono la sua storia lavorativa e lo hanno aiutato a reggere l’impatto di una vera e propria “shitstorm” social.

Rapporto con Giulia Salemi, figli e gestione della vita oltre i social

La seconda parte del confronto con Silvia Toffanin è stata dedicata alla vita privata: Pretelli ha smentito la presunta crisi con Giulia Salemi, da cui ha avuto il figlio Kian, un anno, affiancandosi alla paternità di Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con la modella Ariadna Romero.

Ha riconosciuto momenti “bassi” nella relazione, ma li ha inseriti nella fisiologia di una coppia di lunga durata, appesantita soltanto dalle aspettative dei social: “L’unità di misura se la coppia vive un periodo bello è in base a quante foto posta insieme. Questa è una schiavitù”.

Per questo, ha rivendicato un deciso passo indietro dall’esposizione continua: “Quello che siamo noi a casa lo sappiamo noi dentro le mura. E cerchiamo di proteggerlo”. Pur riconoscendo che il loro amore è nato al Grande Fratello Vip – e che i fan pretendono aggiornamenti costanti – non vuole essere “schiavo” del racconto permanente.

Ha confermato che con Salemi “va tutto bene”: le difficoltà nascono soprattutto dalla sua indole introversa e dall’arrivo dei figli, che portano gioia ma anche un iniziale “disequilibrio” nella coppia, da gestire con dialogo.

Famiglia allargata e nuovi equilibri di immagine pubblica

In chiusura, Pretelli ha descritto l’attuale rapporto con Ariadna Romero: oggi il dialogo è sereno, lui conosce il nuovo compagno della modella e parla di “famiglia allargata” con evidente soddisfazione.

La vicenda Signorini, le scuse di Fabrizio Corona e la scelta di ridurre la spettacolarizzazione social segnano una fase di riposizionamento dell’immagine pubblica di Pretelli: meno gossip, più attenzione alla tutela dei figli e alla credibilità personale.

Un orientamento che, se mantenuto coerente, potrebbe trasformare l’ultima bufera in un’occasione di consolidamento reputazionale nel medio periodo.

FAQ

Cosa ha detto Pierpaolo Pretelli sul caso Alfonso Signorini?

Pretelli ha negato qualsiasi rapporto intimo con Alfonso Signorini, definendo infondate le allusioni nate dal video diffuso da Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona ha davvero chiesto scusa a Pierpaolo Pretelli?

Sì, Corona ha riconosciuto che il video era datato e fuorviante e ha chiesto pubblicamente scusa a Pretelli per le insinuazioni.

È vera la crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi?

No, Pretelli ha chiarito che non esiste alcuna rottura con Giulia Salemi, solo normali alti e bassi di una relazione stabile.

Come gestisce oggi Pierpaolo Pretelli il rapporto con Ariadna Romero?

Attualmente il rapporto è sereno: esiste un buon dialogo, Pretelli conosce il nuovo compagno di Ariadna Romero e parlano di “famiglia allargata”.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia su Pierpaolo Pretelli?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.