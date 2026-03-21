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Giorgia Soleri svela la malattia e chiarisce le voci sulla gravidanza

Giorgia Soleri racconta l’endometriosi e l’“endobelly”: oltre i falsi miti

Giorgia Soleri, 30 anni, influencer, modella, scrittrice e attivista, ha pubblicato sui social un video che mostra la sua pancia gonfia.
Molti utenti le chiedono se sia incinta, ma lei chiarisce che non c’entra una gravidanza: è l’effetto dell’endometriosi.

Il messaggio è stato diffuso online nel mese di marzo, periodo dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi, per spiegare cosa significhi convivere ogni giorno con una malattia cronica spesso sottovalutata.
Soleri denuncia la scarsa informazione su una patologia che colpisce circa “1 donna su 9” e chiede più ascolto, ricerca e tutele istituzionali per chi soffre di malattie invisibili.

In sintesi:

  • Giorgia Soleri mostra la pancia gonfia e chiarisce che non si tratta di gravidanza.
  • Spiega il significato di “endobelly”, gonfiore addominale legato all’endometriosi.
  • Denuncia lo stigma estetico e sociale sulle malattie invisibili femminili.
  • Chiede più formazione medica, ricerca e riconoscimento istituzionale dell’endometriosi.

Endometriosi, endobelly e stigma sul corpo femminile

Nel suo post, Giorgia Soleri affronta un equivoco che dice di subire “da anni, online e offline”: l’associazione automatica tra pancia gonfia e maternità.
Quel gonfiore, precisa, per molte donne ha un nome preciso: “endobelly”, letteralmente “pancia da endometriosi”.

L’“endobelly” è un gonfiore addominale marcato, spesso doloroso, che può comparire improvvisamente e modificare visibilmente il corpo nell’arco di poche ore.
Soleri lo descrive come uno dei “numerosi sintomi, spesso invalidanti, di questa malattia subdola”, insieme a dolori pelvici severi, stanchezza estrema e disturbi intestinali o urinari.

Attiva da anni nel racconto pubblico di vulvodinia e neuropatia del pudendo, Soleri ricorda come l’endometriosi sia ancora poco conosciuta nonostante l’alta prevalenza stimata.
“La sfida – scrive – non è solo convivere con il dolore, ma accettare i cambiamenti che malattia e terapie impongono, su cui ho un margine di manovra minimo”.

La pancia gonfia diventa così il simbolo di un doppio giudizio: clinico e sociale.
Da un lato, una patologia cronica complessa; dall’altro, l’aspettativa che il corpo femminile risulti sempre conforme a canoni estetici idealizzati, anche in presenza di malattia.

Diritti delle pazienti e richiesta di cura, ascolto e ricerca

Nella parte più personale del messaggio, Giorgia Soleri denuncia lo “sguardo esterno” che valuta il corpo delle donne anche quando è segnato dalla malattia.
Parla della “trappola sociale” che impone di apparire comunque attraenti: *“Ricordarmi che anche da malata, la cosa più sconveniente per una donna è non compiere sforzi sovrumani per risultare il più bella possibile, socialmente parlando”*.

Da qui la presa di posizione netta: *“Ma io non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata, creduta, curata. Voglio essere vista dal sistema sanitario e tutelata dalle istituzioni. Voglio più formazione, azione, sensibilizzazione. Voglio più ricerca, voglio una cura”*.

La testimonianza si inserisce in un percorso di attivismo già noto, con campagne e iniziative legislative sulle malattie invisibili.
L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare diagnosi e percorsi terapeutici, dall’altro ridurre il peso culturale di stereotipi che trasformano sintomi complessi in “semplici” questioni estetiche o di carattere.

Il caso Soleri evidenzia quanto la narrazione pubblica delle esperienze di malattia possa influenzare consapevolezza collettiva, scelte politiche e priorità di ricerca, soprattutto in ambiti storicamente poco riconosciuti come il dolore pelvico cronico femminile.

FAQ

Che cos’è l’endobelly legato all’endometriosi?

L’endobelly è un gonfiore addominale intenso, spesso doloroso, collegato all’endometriosi. Può comparire rapidamente, alterare la silhouette e indicare un’infiammazione pelvica cronica da valutare con specialisti.

Quando è consigliabile rivolgersi al medico per sospetta endometriosi?

È consigliabile consultare il medico quando dolori mestruali, pelvici o intestinali risultano forti, ricorrenti, invalidanti o resistenti ai comuni analgesici, soprattutto se associati a difficoltà sessuali o fertilità ridotta.

L’endometriosi è considerata una malattia cronica invalidante?

Sì, l’endometriosi è riconosciuta come malattia cronica potenzialmente invalidante, con impatto su lavoro, relazioni, fertilità e qualità di vita. In molti Paesi sono previsti percorsi assistenziali dedicati.

Quali specialisti sono più indicati per diagnosticare l’endometriosi?

Sono indicati principalmente ginecologi esperti di endometriosi, eventualmente affiancati da gastroenterologi, urologi, algologi e psicologi, per un approccio multidisciplinare che valuti dolore, sintomi associati e possibili complicanze.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sull’endometriosi?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione redazionale di contenuti provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente aggiornati.

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