Ascolti TV cala Uno Sbirro in Appennino mentre vola Pio e Amedeo

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Ascolti TV 16 aprile 2026: testa a testa Rai1–Canale5 in prima serata

Chi ha vinto la sfida tv di giovedì 16 aprile 2026? In prima serata il confronto decisivo è stato tra il tv movie di Rai1 Uno Sbirro in Appennino, con protagonista Claudio Bisio, e la proposta di intrattenimento di Canale5 Stanno Tutti Invitati.

Dove si è spostato il pubblico generalista? Rai1 ha prevalso per numero di spettatori, Canale5 per share grazie all’orario più lungo e avanzato.

Quando si è misurato il picco? Nella fascia 21:30–23:30, decisiva per la raccolta pubblicitaria. Perché questi dati contano? Perché confermano l’equilibrio strutturale tra Rai e Mediaset, mentre le altre reti restano su quote più marginali ma strategiche per target specifici.

In sintesi:

Rai1 vince per spettatori con Uno Sbirro in Appennino , Canale5 primeggia per share medio serale.

, Canale5 primeggia per share medio serale. Access: La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi consolidando la leadership Mediaset.

supera consolidando la leadership Mediaset. Daytime: equilibrio Rai1–Canale5, con La Volta Buona e Uomini e Donne pilastri opposti.

e pilastri opposti. Informazione condizionata dallo sciopero: TG ridotti ma con ascolti ancora molto elevati.

Uno Sbirro in Appennino guida il prime time, ma Mediaset tiene il 24 ore

In prima serata su Rai1 Uno Sbirro in Appennino raccoglie 3.186.000 spettatori con il 19% di share, confermando la forza della fiction crime a marchio di servizio pubblico.

Su Canale5 Stanno Tutti Invitati si ferma a 2.469.000 spettatori ma sale al 19,3% di share, con un Aftershow a 1.040.000 spettatori e 21,2%, beneficiando della collocazione più lunga e tarda.

Tra le altre reti, Rai2 con Ore 14 Sera (media complessiva poco sopra il milione) consolida il ruolo di factual talk di approfondimento, mentre su Rai3 Splendida Cornice conferma una nicchia qualificata (circa 1 milione, 6,5%).

Sul fronte informazione di opinione, Rete4 con Dritto e Rovescio sfiora i 900.000 spettatori (6,9%), dato in linea con la sua tradizionale platea. La7 con In Viaggio con Barbero si attesta al 2,4%, a conferma della forza del brand Alessandro Barbero su un pubblico colto ma numericamente contenuto.

Lo sport su Tv8, con Europa League – Nottingham Forest–Porto, vale 540.000 spettatori (2,9%), mentre il Nove con Cash or Trash – La Notte dei Tesori si ferma al 2,1%, confermando un prime time più debole rispetto al daytime.

Access, daytime e TG: come si ridisegna l’equilibrio Rai–Mediaset

In access prime time lo scontro è frontale. Rai1 schiera Cinque Minuti (3.693.000 spettatori, 21,4%) e Affari Tuoi (4.496.000, 22,6%), ma viene superata da Canale5, dove La Ruota della Fortuna tocca 4.901.000 spettatori e il 24,4% dopo il traino di “Gira La Ruota della Fortuna”. Il preserale conferma la supremazia di Rai1 con L’Eredità al 31,8% contro il 19,2% di Avanti un Altro, ma sull’intera giornata gli aggregati di fascia mostrano Mediaset leggermente avanti (fino al 43,58% nelle ore notturne) rispetto al 38–43% complessivo delle reti Rai.

Nel daytime mattutino Rai1 presidia l’informazione di servizio con Unomattina (22,2%) e i brand Linea Verde Italia/Europa oltre il 21%, mentre Canale5 replica con l’asse TG5–Mattino Cinque sopra il 21–23%.

A mezzogiorno È Sempre Mezzogiorno su Rai1 (19,5%) e Forum su Canale5 (22,3%) restano i due pilastri alternativi. Nel pomeriggio l’equilibrio è dinamico: su Rai1 La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta viaggiano fra il 16% e oltre il 22%, mentre su Canale5 Beautiful, Forbidden Fruit, Uomini e Donne (23,4%) e La Forza di una Donna (22,9%) consolidano il dominio sulle soap e sull’infotainment popolare.

I telegiornali, pur in versione ridotta per sciopero, mantengono numeri robusti: il TG1 serale è leader con 4.540.000 spettatori (27,5%), seguito dal TG5 a 3.505.000 (21,1%). TG3 conferma la centralità dell’edizione delle 19 (12,1%), mentre TGLA7 resta punto di riferimento per un pubblico informato (4,9%).

Trend futuri: centralità dell’access e pressione competitiva sul prime time

I dati del 16 aprile 2026 indicano una tendenza chiara: l’access prime time è ormai la fascia strategica per determinare l’andamento dell’intera serata. Il sorpasso di La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi rafforza il posizionamento di Canale5, mentre Rai1 continua a puntare su fiction e intrattenimento familiare per presidiare il prime time.

Il daytime mostra una sostanziale parità di forze, con programmazione mirata per target di età e interessi differenti. Sul medio periodo, la sfida si giocherà sulla capacità di innovare formati consolidati, integrare il consumo digitale on demand e mantenere la fiducia del pubblico informativo, soprattutto nei TG di punta condizionati da scioperi e trasformazioni editoriali.

FAQ

Chi ha vinto la prima serata del 16 aprile 2026?

Ha vinto Rai1 per numero di spettatori con Uno Sbirro in Appennino, mentre Canale5 ha registrato uno share leggermente superiore sul totale serata.

Quanto ha fatto La Ruota della Fortuna in access su Canale5?

Ha ottenuto 4.901.000 spettatori con uno share del 24,4%, superando Affari Tuoi fermo a 4.496.000 spettatori e 22,6%.

Quale programma ha dominato il preserale del 16 aprile?

Ha dominato L’Eredità su Rai1 con 4.788.000 spettatori e il 31,8% di share, staccando nettamente Avanti un Altro su Canale5.

Come sono andati i telegiornali principali nonostante lo sciopero?

Sono andati bene: il TG1 delle 20 ha raggiunto 4.540.000 spettatori (27,5%), mentre il TG5 delle 20 si è fermato a 3.505.000 (21,1%).

Qual è la fonte dei dati sugli ascolti TV del 16 aprile 2026?

I dati derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.