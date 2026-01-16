Pensioni: come andare via a 64 anni con le nuove misure e i requisiti che nessuno ti dice
Indice dei Contenuti:
Requisiti per la pensione anticipata contributiva a 64 anni
Pensione anticipata contributiva accessibile esclusivamente ai “contributivi puri”, ossia a chi ha il primo accredito successivo al 31 dicembre 1995. Servono almeno 20 anni di versamenti effettivi e l’uscita è possibile dai 64 anni. Ulteriore condizione: l’assegno maturato deve raggiungere una soglia minima rapportata all’assegno sociale, elemento decisivo per la decorrenza del trattamento.
▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI
Il requisito economico generale richiede una pensione non inferiore a tre volte l’assegno sociale. Per le lavoratrici madri la soglia si riduce: 2,8 volte con un figlio; 2,6 volte con due o più figli. L’INPS verifica sia l’età anagrafica sia la misura dell’importo alla data di decorrenza, con eventuale slittamento se il valore non raggiunge il minimo parametrico.
▷ GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!
Restano imprescindibili la contribuzione interamente nel sistema contributivo e l’assenza di anzianità assicurativa precedente al 1996. Non sono previste deroghe sull’età, mentre è ammessa la cumulabilità dei periodi contributivi accreditati in gestioni diverse ai fini del requisito dei 20 anni, secondo le regole di totalizzazione/cumulo vigenti. L’assegno è calcolato con metodo contributivo puro, con effetti rilevanti sull’importo finale rispetto ad altre vie d’uscita.
Accesso all’ape sociale: categorie tutelate e condizioni
APE sociale confermata anche per il 2026 come indennità-ponte fino alla vecchiaia, non una pensione. Richiede 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 30 anni per le categorie tutelate, con importo erogato entro il tetto previsto e senza tredicesima.
Rientrano tra i beneficiari: invalidi civili con almeno il 74% certificato; disoccupati che abbiano esaurito integralmente la NASpI dopo licenziamento o cessazione involontaria; caregiver che assistono un familiare con disabilità grave. Per i caregiver è necessaria la convivenza nella stessa abitazione e numero civico, continuativa da almeno sei mesi.
Accesso esteso agli addetti a lavori gravosi con requisito rafforzato di 36 anni di contributi. L’attività gravosa va svolta per almeno 7 degli ultimi 10 anni oppure per 6 degli ultimi 7 anni, con verifica puntuale dei periodi. L’indennità accompagna fino ai 67 anni, senza effetti di rivalutazione pensionistica e con incompatibilità con altri redditi oltre le soglie di legge.
Altre vie a 64 anni: quota 41 e pensione anticipata ordinaria
Quota 41 per lavoratori precoci consente il ritiro senza vincolo anagrafico, quindi attivabile anche a 64 anni se maturati i requisiti: 41 anni di contributi complessivi e almeno 12 mesi di versamenti accreditati prima dei 19 anni. È riservata alle categorie tutelate già previste per l’APE sociale: caregiver, disoccupati post NASpI, invalidi dal 74%, addetti a lavori gravosi/usuranti.
La verifica dello status tutelato è determinante e avviene tramite istruttoria INPS, con controlli sulla continuità dei requisiti e sulle finestrature di accesso. L’importo è calcolato secondo le regole della gestione di appartenenza, con possibili effetti differenti rispetto al canale contributivo puro.
Pensione anticipata ordinaria è fruibile a qualsiasi età al raggiungimento della soglia contributiva: 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne. A 64 anni, chi possiede tali anzianità può cessare senza ulteriori condizioni anagrafiche, fatti salvi gli ordinari periodi di finestra e le compatibilità con altre prestazioni.
Restano esclusi vincoli sull’importo minimo dell’assegno, diversamente dalla via contributiva a 64 anni. È ammesso il cumulo dei periodi assicurativi tra gestioni diverse secondo la normativa vigente, utile a centrare le soglie di anzianità richieste.
FAQ
- Chi può usare Quota 41 a 64 anni? Lavoratori precoci con 41 anni di contributi, 12 mesi prima dei 19 anni e appartenenza a categorie tutelate.
- Serve un importo minimo per l’anticipata ordinaria? No, valgono solo i requisiti di anzianità contributiva e le finestre previste.
- Quota 41 richiede disoccupazione o invalidità? È sufficiente rientrare in una delle categorie: disoccupati post NASpI, invalidi ≥74%, caregiver, lavori gravosi/usuranti.
- A 64 anni posso uscire solo con Quota 41? No, anche con l’anticipata ordinaria se hai 42a10m (uomini) o 41a10m (donne).
- Il calcolo dell’assegno cambia tra Quota 41 e anticipata? Sì, dipende dalla gestione e dal mix retributivo/contributivo del singolo.
- È possibile cumulare contributi di più gestioni? Sì, tramite cumulo/totalizzazione secondo le regole vigenti per raggiungere i requisiti.
- Qual è la fonte delle regole descritte? INPS e normativa vigente; riferimenti ricavabili da circolari e messaggi istituzionali dell’ente previdenziale.