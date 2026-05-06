Home / FINTECH / Pensione, rischi concreti se ignori la decorrenza dell’assegno INPS

Quando parte davvero la pensione: requisiti, decorrenza e rischi

Molti lavoratori italiani, dopo aver maturato i requisiti per la pensione presso l’INPS, scoprono che il primo assegno non arriva subito. Accade quando tra il momento in cui si acquisisce il diritto e la reale decorrenza dell’assegno pensionistico intercorrono finestre mobili e tempi tecnici di lavorazione. Questo fenomeno riguarda sia chi lascia il lavoro nel settore pubblico sia nel settore privato, in tutta Italia, e può verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno, soprattutto per chi si colloca vicino alle principali scadenze previdenziali. Comprendere per tempo cosa sono requisiti, decorrenza e finestre mobili è fondamentale per evitare mesi senza reddito e pianificare in modo corretto l’uscita dal lavoro.

In sintesi:

Maturare il diritto alla pensione non coincide con l’inizio dei pagamenti.

La decorrenza è la data da cui parte effettivamente l’assegno.

Le finestre mobili possono spostare in avanti il primo accredito.

Una domanda INPS tardiva può creare mesi scoperti di reddito.

Requisiti, decorrenza e finestre mobili: come funziona davvero

Il primo nodo da chiarire è la differenza tra requisiti e decorrenza. I requisiti anagrafici e contributivi (età e anni di contributi) definiscono il momento in cui si matura il diritto alla prestazione. La decorrenza, invece, è la data dalla quale la pensione viene effettivamente riconosciuta e liquidata dall’INPS o da altra gestione previdenziale.

In mezzo si colloca spesso la cosiddetta finestra mobile: un periodo di attesa imposto dalla legge tra la maturazione del diritto e la partenza dell’assegno. In questi mesi il lavoratore ha già i requisiti ma non riceve ancora la pensione.

Un errore ricorrente è programmare l’ultimo giorno di lavoro pensando che la pensione scatti il giorno successivo. Se la decorrenza è fissata più avanti, si crea un vuoto di reddito. Occorre inoltre considerare i tempi di lavorazione della domanda telematica all’INPS, verificare la cessazione del rapporto di lavoro quando richiesta e controllare con attenzione la data di decorrenza indicata nel provvedimento di liquidazione.

Pianificare l’uscita dal lavoro e prevenire mesi senza reddito

Per evitare periodi scoperti, è decisivo effettuare una verifica previdenziale con anticipo. Prima di dimettersi, il lavoratore dovrebbe controllare con precisione: la data di maturazione dei requisiti, quella di decorrenza effettiva, l’eventuale presenza di finestre mobili, lo stato della domanda presentata all’INPS e la correttezza di tutti i contributi versati.

Una pianificazione accurata consente di armonizzare l’ultimo stipendio con il primo assegno pensionistico, evitando sorprese. In prospettiva, la crescente complessità delle norme su pensione anticipata, quote e strumenti flessibili rende ancora più importante conoscere il calendario previdenziale personale. Chi oggi impara a leggere correttamente decorrenza e finestre mobili potrà gestire meglio anche future riforme, valutando se posticipare l’uscita, integrare con risparmio privato o scegliere canali di pensionamento più adatti al proprio profilo contributivo.

FAQ

Quando decorre la pensione dopo aver maturato i requisiti?

La decorrenza scatta dalla data fissata dall’INPS nel provvedimento, spesso dopo una finestra mobile variabile per tipologia di trattamento.

Cosa significa finestra mobile sulla pensione?

La finestra mobile è un periodo di attesa obbligatorio tra maturazione dei requisiti e inizio effettivo del pagamento della pensione.

Quando conviene presentare domanda di pensione all’INPS?

Conviene presentarla con alcuni mesi di anticipo, così da consentire all’INPS di istruire la pratica senza creare vuoti di reddito.

Cosa rischio se lascio il lavoro prima della decorrenza?

Rischi concretamente uno o più mesi senza stipendio e senza pensione, finché non scatta la decorrenza indicata dall’INPS.

Da dove provengono le informazioni su requisiti e decorrenza pensionistica?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.