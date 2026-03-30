Home / EDITORE3 / Lavazza migliora la redditività e archivia l’esercizio con Ebitda in forte crescita

Lavazza, bilancio 2025: crescita dei profitti e miglioramento della finanza

Il Gruppo Lavazza ha approvato a Torino il bilancio 2025, che evidenzia un rafforzamento dei principali indicatori economici e finanziari rispetto al 2024. Nel corso del 2025, la storica azienda del caffè ha incrementato Ebitda, Ebit e utile netto, pur registrando un lieve calo dell’Ebitda margin. Il miglioramento della posizione finanziaria netta, ancora negativa ma in riduzione, segnala una solida generazione di cassa e una gestione prudente dell’indebitamento. I risultati, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione riunito lunedì 30 marzo 2026, confermano la capacità del gruppo di mantenere la redditività in un contesto competitivo e inflattivo, ponendo le basi per ulteriori investimenti e per il consolidamento sui mercati internazionali.

In sintesi:

Ebitda 2025 a 340 milioni di euro, +8,8% sul 2024.

Ebit 2025 in crescita a 157 milioni di euro, da 130 milioni.

Utile netto 2025 a 92 milioni di euro, in aumento rispetto agli 82 milioni.

Posizione finanziaria netta negativa a 432 milioni, migliore dei -511 milioni 2024.

Numeri chiave del bilancio Lavazza e lettura strategica dei risultati

L’Ebitda del Gruppo Lavazza si attesta nel 2025 a 340 milioni di euro, contro i 312 milioni del 2024, con una crescita dell’8,8%. L’Ebitda margin scende però dall’9,3% all’8,8%, segnalando pressioni sui costi – materie prime, logistica e commerciale – compensate da volumi, mix e efficienze operative.

L’utile operativo (Ebit) sale a 157 milioni di euro, in aumento rispetto ai 130 milioni dell’anno precedente: un dato che certifica il miglioramento della produttività industriale e della leva operativa, nonostante un contesto ancora sfidante per il settore beverage e largo consumo.

Sul fronte della redditività finale, l’utile netto raggiunge i 92 milioni di euro, rispetto agli 82 milioni del 2024. La crescita testimonia una gestione attenta di oneri finanziari e fiscali e una disciplina sui costi non ricorrenti. In parallelo, la posizione finanziaria netta resta negativa ma migliora sensibilmente: -432 milioni di euro a fine 2025 contro -511 milioni del 2024, grazie a una robusta generazione di cassa operativa e a un uso più efficiente del capitale circolante.

Le prospettive future del gruppo tra investimenti e sostenibilità finanziaria

Il progressivo rientro dell’indebitamento e l’aumento dei margini operativi offrono a Lavazza margini di manovra per proseguire nella strategia di crescita internazionale, innovazione di prodotto e investimenti industriali. Nei prossimi esercizi il gruppo potrà rafforzare ulteriormente la propria presenza nei canali premium e nel fuori casa, mantenendo attenzione all’equilibrio tra espansione e sostenibilità finanziaria. La combinazione di maggiore efficienza, disciplina sul debito e consolidamento dei brand nel mondo del caffè posiziona l’azienda in modo competitivo rispetto ai principali player globali, con un potenziale di ulteriore miglioramento della redditività strutturale.

FAQ

Qual è stato l’Ebitda 2025 del Gruppo Lavazza?

L’Ebitda 2025 del Gruppo Lavazza è stato pari a 340 milioni di euro, in crescita dell’8,8% rispetto ai 312 milioni del 2024.

Come è cambiata la redditività operativa di Lavazza nel 2025?

La redditività operativa è migliorata: l’Ebit è salito a 157 milioni di euro, rispetto ai 130 milioni registrati nell’esercizio 2024.

Qual è l’utile netto registrato da Lavazza nel 2025?

L’utile netto 2025 del Gruppo Lavazza ha raggiunto 92 milioni di euro, in aumento rispetto agli 82 milioni contabilizzati nel 2024.

La posizione finanziaria netta di Lavazza è migliorata nel 2025?

Sì, la posizione finanziaria netta è migliorata, passando da -511 milioni di euro del 2024 a -432 milioni a fine 2025.

Quali sono le fonti delle informazioni sul bilancio Lavazza 2025?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.