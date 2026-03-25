Preavviso dimissioni, quali sono i giorni minimi da rispettare

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Preavviso dimissioni 2026: cosa cambia, per chi e con quali effetti

Nel 2026 il preavviso di dimissioni continua a rappresentare un passaggio cruciale per lavoratori e aziende in tutta Italia. Il periodo minimo da rispettare, stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, varia in base ad anzianità e inquadramento e resta identico anche per il licenziamento. Il mancato rispetto comporta il pagamento di un’indennità sostitutiva, che può gravare sul lavoratore o sul datore di lavoro. Le ultime sentenze della Cassazione del 2024 chiariscono però un punto decisivo: se l’azienda rinuncia al preavviso offerto dal lavoratore dimissionario, non è tenuta a riconoscere alcuna indennità aggiuntiva. Una novità interpretativa che rafforza il ruolo organizzativo del preavviso e obbliga a pianificare con precisione tempi e modalità di uscita dal rapporto di lavoro.

In sintesi:

Nel 2026 non cambiano le regole di legge sul preavviso di dimissioni.

Durata del preavviso fissata dal Ccnl in base ad anzianità e inquadramento.

Chi non rispetta il preavviso paga un’indennità sostitutiva commisurata ai giorni mancanti.

Se il datore rinuncia al preavviso, nessuna indennità automatica per il lavoratore.

Il preavviso di dimissioni è un periodo obbligatorio che decorre dalla comunicazione formale di recesso fino all’ultimo giorno di lavoro effettivo. Serve a consentire al datore di lavoro di riorganizzare l’attività, individuare un sostituto e trasferire competenze operative.

La sua durata è fissata dal Ccnl applicato, combinando due parametri: anzianità di servizio e livello di inquadramento. Più elevati sono ruolo e permanenza in azienda, più lungo sarà il preavviso.

Il periodo deve essere interamente “lavorato”: non può essere sostituito con ferie o permessi, salvo specifiche previsioni contrattuali. La mancata osservanza comporta, per chi recede senza attendere la scadenza, il pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso, pari alle retribuzioni che sarebbero maturate se il rapporto fosse proseguito fino al termine del periodo previsto.

Durata del preavviso e nuove indicazioni giurisprudenziali 2026

Nei casi più frequenti, i giorni di preavviso oscillano da 7-15 giorni per lavoratori con bassa anzianità e inquadramento elementare, fino a 20-45 giorni per impiegati con maggiore esperienza o livelli intermedi.

Per quadri, professionisti altamente qualificati e dipendenti con lunga permanenza nella stessa azienda, i Ccnl possono prevedere periodi molto più lunghi, fino a 2-4 mesi. Nei rapporti a part-time la durata può essere ridotta, mentre per istituti particolari come apprendistato o contratti a termine valgono regole specifiche fissate dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di settore.

Per individuare con precisione il preavviso applicabile, è indispensabile consultare il proprio contratto collettivo e verificare l’incrocio tra livello professionale e anzianità. In caso di dubbi è opportuno rivolgersi all’ufficio HR, a un consulente del lavoro o a un patronato, così da evitare decurtazioni sull’ultima busta paga dovute a mancato preavviso.

Nel 2026 la disciplina legale non cambia: restano valide le sanzioni economiche per chi recede “in tronco”, sia nelle dimissioni che nel licenziamento. L’indennità sostitutiva corrisponde alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo non lavorato.

La novità principale arriva dalla giurisprudenza: con l’ordinanza n. 6782 del 14 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che, se il lavoratore presenta dimissioni offrendo la propria disponibilità a lavorare il preavviso, ma il datore di lavoro sceglie di esonerarlo subito, non nasce automaticamente il diritto all’indennità sostitutiva in favore del dipendente.

La funzione del preavviso, nelle dimissioni, è infatti prevalentemente organizzativa a tutela dell’azienda, non una garanzia di reddito futuro per il lavoratore. Restano comunque dovute tutte le competenze maturate: retribuzione fino alla cessazione, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti, Tfr, nonché eventuali tutele migliorative previste dal Ccnl.

Implicazioni pratiche e scenari futuri sul preavviso di dimissioni

Le pronunce del 2024, destinate a incidere sul 2026 e oltre, rafforzano la centralità del Ccnl quale fonte regolatrice del preavviso e spingono lavoratori e aziende verso una gestione più pianificata dell’uscita.

Per chi valuta un cambio di lavoro, diventa strategico programmare la data di dimissioni partendo a ritroso dal preavviso previsto, per evitare costi inattesi. Per le imprese, la rinuncia al preavviso deve essere una scelta consapevole: accelera il turnover ma esclude, salvo diversa previsione contrattuale, il riconoscimento di indennità aggiuntive.

È probabile che nel prossimo futuro la contrattazione collettiva e la prassi aziendale introducano clausole più puntuali su esonero dal preavviso, flessibilità dei tempi e premi di permanenza, per bilanciare esigenze di mobilità del lavoro e stabilità organizzativa.

FAQ

Quanti giorni di preavviso servono per le dimissioni nel 2026?

Nel 2026 il preavviso resta fissato dai Ccnl: da 7-15 giorni per livelli bassi fino a 2-4 mesi per quadri e figure apicali.

Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni?

L’indennità si calcola sommando le retribuzioni lorde (fisse e variabili) che sarebbero maturate nei giorni di preavviso non lavorati, inclusi ratei mensilità aggiuntive.

Posso usare ferie o permessi al posto del preavviso di dimissioni?

No, di regola il preavviso deve essere lavorato. Solo specifici accordi aziendali o clausole Ccnl possono consentire compensazioni con ferie o permessi residui.

Cosa succede se il datore rinuncia al preavviso offerto dal lavoratore?

Se il datore esonera il lavoratore dal preavviso, di norma non è dovuta indennità sostitutiva, restando però dovute tutte le competenze maturate fino alla cessazione.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo approfondimento?

Questo contenuto deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.