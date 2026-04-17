Home / FINTECH / Pensione, come cambiano i requisiti contributivi per nati 1959 e 1955

Pensione 2026 per i nati nel 1959: cosa prevede davvero la legge

Nel 2026 i lavoratori nati nel 1959 potranno accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, senza modifiche rispetto alle regole vigenti.

La conferma arriva con la legge di Bilancio 2026, che non introduce incrementi legati alla speranza di vita per quest’anno.

Il quadro riguarda l’intero territorio italiano e interessa in particolare dipendenti pubblici, privati e autonomi che maturano i requisiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Il rinvio degli adeguamenti anagrafici al 2027 rende più prevedibile la pianificazione dell’uscita dal lavoro, ma restano differenze importanti tra chi ha contributi ante 1996 (sistema misto) e chi è nel contributivo puro, per il quale conta anche l’importo minimo dell’assegno.

In sintesi:

Nel 2026 pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi.

Nessun aumento età pensionabile fino al 31 dicembre 2026: rinvio al 2027.

Nel contributivo puro serve assegno almeno pari all’Assegno Sociale 2026.

Per i dipendenti è obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti 2026 e differenze tra sistema misto e contributivo puro

Nel 2026 la pensione di vecchiaia richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione complessiva, senza adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre.

Dal 2027 il requisito anagrafico salirà a 67 anni e 1 mese, poi a 67 anni e 3 mesi dal 2028, secondo il meccanismo previsto dalla riforma Fornero.

Per chi possiede anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, quindi rientra nel sistema misto, il diritto alla pensione nel 2026 si forma con 67 anni e 20 anni di contributi, valorizzando contributi da lavoro, riscatto, volontari e figurativi, senza soglie minime sull’importo dell’assegno.

Diverso il quadro per chi ha iniziato a versare dal 1° gennaio 1996 e rientra nel contributivo puro: oltre ai 67 anni e ai 20 anni di contributi, l’importo della pensione deve essere almeno pari all’Assegno Sociale 2026, fissato a 546,24 euro mensili. In mancanza di questa soglia, la via ordinaria non è percorribile.

Cessazione del lavoro, alternativa a 71 anni e impatti futuri

Per i lavoratori dipendenti l’accesso alla pensione di vecchiaia nel 2026 richiede la cessazione del rapporto di lavoro: senza licenziamento o dimissioni, il trattamento non può essere liquidato.

Per autonomi e parasubordinati, invece, non è necessario interrompere l’attività per ottenere l’assegno.

In tutti i casi, una volta in pensione, è consentito il pieno cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro, sia dipendente sia autonomo, permettendo un eventuale rientro sul mercato.

Per chi è nel contributivo puro e non raggiunge la soglia di 546,24 euro, esiste la via alternativa: pensione a 71 anni, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, senza vincoli sull’importo. Questa opzione, pur più tardiva, offre una rete di sicurezza a carriere discontinue, ma rende cruciale una pianificazione previdenziale anticipata in vista degli aumenti previsti dal 2027.

FAQ

Quali requisiti servono ai nati nel 1959 per la pensione nel 2026?

Nel 2026 servono 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi complessivi, senza adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre.

Cosa cambia tra sistema misto e contributivo puro per la pensione 2026?

Per il sistema misto contano solo età e 20 anni di contributi; nel contributivo puro serve anche un assegno almeno pari all’Assegno Sociale.

Quanto deve valere la pensione nel contributivo puro nel 2026?

Nel 2026 la pensione di vecchiaia nel contributivo puro deve essere almeno pari a 546,24 euro mensili, cioè al valore dell’Assegno Sociale.

È possibile lavorare dopo aver ottenuto la pensione di vecchiaia?

Sì, è consentito il cumulo integrale tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, senza penalizzazioni sull’assegno.

Da quali fonti sono tratte e rielaborate queste informazioni previdenziali?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.