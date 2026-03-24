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Pensione anticipata strategie concrete per uscire prima dell’aumento età

Pensione anticipata strategie concrete per uscire prima dell’aumento età

Come andare in pensione nel 2026 ed evitare gli aumenti dal 2027

Nel 2026 molti lavoratori italiani stanno valutando il pensionamento anticipato per aggirare gli aumenti dell’età pensionabile previsti dal 2027. In Italia, il sistema previdenziale, sotto pressione per invecchiamento demografico e calo dei contributi, adegua automaticamente i requisiti alla maggiore aspettativa di vita.
Nel 2026 restano attive diverse strade: Ape sociale, Isopensione, pensione per lavoratori precoci, misure per lavori usuranti e vecchiaia contributiva a 71 anni.
La scelta di uscire nel 2026, anziché attendere il 2027, può evitare l’aumento di un mese di età o contribuzione già programmato, con ulteriori scatti successivi. Comprendere requisiti, vincoli e platee è decisivo per pianificare in modo consapevole l’uscita dal lavoro.

In sintesi:

  • Dal 2027 crescono di un mese alcuni requisiti per la pensione, salvo eccezioni.
  • Nel 2026 restano Ape sociale, Isopensione, precoci, usuranti, vecchiaia contributiva.
  • Lavori usuranti non subiranno gli aumenti di età legati alla speranza di vita.
  • Nel 2026 non sono più disponibili Quota 103, Opzione Donna, Ape volontario.

Le principali vie per il pensionamento nel 2026 e i requisiti

La logica di fondo è chiara: “più si vive, più si lavora”, per tenere sostenibili i conti pubblici. L’adeguamento automatico alla speranza di vita comporta scatti periodici dei requisiti anagrafici e contributivi, con il primo aumento utile fissato al 2027.

Nel 2026 resta confermata l’Ape sociale, misura-ponte che accompagna alla pensione di vecchiaia. Serve avere almeno 63 anni e 5 mesi e tra 30 e 36 anni di contributi in base al profilo. Ne possono beneficiare disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregiver e addetti a lavori gravosi. Non è una vera pensione ma un’indennità finanziata dallo Stato fino al raggiungimento della vecchiaia.

Per le aziende con più di 15 dipendenti, l’Isopensione consente uscite fino a 7 anni prima dei requisiti ordinari, previo accordo sindacale. L’assegno mensile e la contribuzione figurativa restano totalmente a carico del datore di lavoro, strumento quindi mirato a gestire esuberi e ristrutturazioni.

La pensione per lavoratori precoci è accessibile a qualsiasi età, ma solo a condizioni molto stringenti: almeno 41 anni di contributi, di cui almeno 1 anno versato prima dei 19 anni, oltre all’appartenenza a categorie tutelate (disoccupati, invalidi, caregiver, addetti a lavori gravosi). Dal 2027 anche qui scatta l’aumento di un mese.

Chi svolge lavori usuranti o notturni segue il sistema delle “quote” (somma tra età e contributi) con almeno 35 anni di contribuzione. Questa platea non subirà l’aumento dei requisiti nel 2027, rappresentando una delle poche deroghe stabili al meccanismo della speranza di vita.

Per chi ha carriere discontinue e interamente nel sistema contributivo (almeno 5 anni di contributi dopo il 1995), è possibile la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni nel 2026; dal 2027 il requisito salirà a 71 anni e 1 mese.

Cosa cambia senza Quota 103 e le scelte strategiche per i lavoratori

Nel 2026 non sono più attive tre vie molto usate negli anni scorsi: Quota 103, Opzione Donna e Ape volontario. L’uscita anticipata fa quindi sempre più leva su strumenti selettivi, legati a condizioni lavorative gravose o storie contributive particolari.

La scelta se andare in pensione nel 2026 dipende dalla posizione personale: chi rientra in Ape sociale, precoci o Isopensione può evitare gli scatti futuri, ma deve valutare l’impatto economico sull’assegno, soprattutto in presenza di carriere discontinue.

In prospettiva, l’ulteriore allungamento della vita media e il calo della natalità rendono probabile una prosecuzione della stretta sui requisiti. Pianificare per tempo, controllare accuratamente i contributi presso INPS e farsi assistere da patronati o consulenti previdenziali qualificati è ormai una condizione essenziale per ottimizzare l’uscita e proteggere il proprio reddito da anziani.

FAQ

Quali aumenti alla pensione sono previsti dal 2027 in poi?

Dal 2027 è previsto un aumento di un mese dei requisiti per alcune forme di pensione, con ulteriori adeguamenti collegati alla speranza di vita.

Conviene andare in pensione nel 2026 per chi è già maturo?

Sì, per chi ha già i requisiti nel 2026 può essere conveniente uscire prima, evitando gli scatti di età o contribuzione dal 2027.

Chi svolge lavori usuranti sarà toccato dagli aumenti futuri?

No, i lavoratori addetti a mansioni usuranti o notturne restano esclusi dall’aumento dell’età legato alla speranza di vita.

Come verificare i contributi utili per andare in pensione nel 2026?

È possibile controllare il proprio estratto conto contributivo sul sito INPS, oppure rivolgersi a un patronato o a un consulente previdenziale.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sulle pensioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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