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Bce verso nuovo rialzo dei tassi, mutui più costosi da aprile

Bce verso nuovo rialzo dei tassi, mutui più costosi da aprile

Bce pronta a rialzare i tassi: cosa cambia per inflazione e mutui

La Banca Centrale Europea si prepara a un possibile rialzo dei tassi di interesse già da aprile, per contenere l’inflazione sotto il 2%.
Le dichiarazioni di Joachim Nagel e della presidente Christine Lagarde, dopo il confronto all’Eurotower, indicano una linea di politica monetaria più restrittiva.
Il deterioramento delle prospettive di inflazione, aggravato dall’intensificarsi della guerra in Iran e dall’aumento della volatilità di petrolio e gas, spinge la Bce a valutare interventi rapidi e mirati, con effetti diretti su mutui a tasso variabile e costo del credito per famiglie e imprese.

In sintesi:

  • Bce orientata a nuova stretta monetaria, con possibile primo rialzo dei tassi già da aprile.
  • Guerra in Iran e prezzi energetici alimentano rischi inflattivi e spingono a maggiore prudenza.
  • Trader scommettono su tre rialzi nell’area euro entro il 2026, probabilità al 75% ad aprile.
  • Euribor in aumento anticipa la Bce: prime ripercussioni sulle rate dei mutui variabili.

Pressioni inflattive, guerra in Iran e impatto su tassi ed Euribor

Al recente confronto all’Eurotower, Joachim Nagel ha segnalato prospettive di inflazione a medio termine in peggioramento, prospettando un *“orientamento di politica monetaria più restrittivo”*.
Christine Lagarde ha ribadito che la Bce non resterà ferma e reagirà alla volatilità dei prezzi energetici, sottolineando come la guerra in Iran *“abbia reso le prospettive significativamente più incerte”*.
Anche François Villeroy ha avvertito che, alla luce degli sviluppi geopolitici, è oggi “molto più probabile” un inasprimento monetario rispetto a un taglio dei tassi.

I mercati hanno già prezzato questo scenario: gli analisti puntano su tre rialzi nell’area euro entro il 2026 e, secondo i trader, la probabilità di una stretta al meeting di fine aprile è vicina al 75%.
Il membro del Consiglio direttivo Martins Kazaks ha confermato che dai prossimi meeting – già da aprile – verranno valutate mosse aggiuntive per stabilizzare l’inflazione attorno al target del 2%.

Nel frattempo l’Euribor a tre mesi, monitorato da Facile.it tra il 27 febbraio e il 16 marzo, è salito di +0,15%, anticipando le intenzioni della Bce e segnando la fine di nove mesi di stabilità.

Cosa cambia per mutui fissi e variabili nei prossimi mesi

L’aumento dell’Euribor potrebbe tradursi già da aprile in una rata media più cara di circa 10 euro per un mutuo a tasso variabile standard, con possibili incrementi ulteriori in caso di ulteriori rialzi Bce.
Per ora i tassi fissi restano relativamente stabili dopo l’attacco all’Iran, con l’Irs a 25 anni oscillante tra il 3% e il 3,2%.

Le rilevazioni dei comparatori online indicano che il miglior tasso variabile (Tan) parte da circa il 2,34%, con offerte comprese tra il 2,40% e il 2,70%.
I migliori tassi fissi si collocano invece tra il 3,15% e il 3,35%.

In questo contesto, il tasso fisso resta oggi l’opzione più difensiva per chi teme nuove strette Bce, mentre i mutui a tasso variabile potrebbero diventare progressivamente più costosi se il ciclo di rialzi dovesse confermarsi fino al 2026.

FAQ

Quando potrebbe arrivare il prossimo rialzo dei tassi Bce?

Secondo le indicazioni dei membri del Consiglio direttivo, è plausibile un primo rialzo già al meeting di fine aprile, se i rischi inflattivi resteranno elevati.

Come incide la guerra in Iran sulle decisioni della Bce?

La guerra in Iran aumenta l’incertezza sui prezzi di petrolio e gas, alimentando pressioni inflattive e spingendo la Bce verso un orientamento di politica monetaria più restrittivo.

Di quanto può aumentare la rata di un mutuo variabile?

Con l’Euribor a tre mesi salito di +0,15%, per un mutuo variabile medio l’aumento stimato è di circa 10 euro mensili, suscettibile di crescere con ulteriori rialzi.

Conviene oggi scegliere un mutuo a tasso fisso o variabile?

In questa fase di possibile stretta Bce, il tasso fisso appare più prudente, grazie a Irs relativamente stabili e maggiore certezza sull’importo delle rate future.

Quali sono le fonti di questo approfondimento sulla politica monetaria Bce?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di notizie e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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