David Lynch patrimonio milionario chi sono i veri eredi designati
L’eredità di David Lynch, cosa prevede il testamento del regista
Il 16 gennaio 2025 il regista David Lynch è morto a 78 anni per arresto cardiaco, aggravato da broncopneumopatia cronica ostruttiva, lasciando un patrimonio multimilionario. I documenti giudiziari, diffusi negli Stati Uniti da TMZ, mostrano come il suo trust familiare tuteli principalmente i quattro figli e alcune persone a lui vicine. La successione riguarda beni immobiliari a Los Angeles, quote societarie e diritti d’autore sul catalogo cinematografico e televisivo, compreso l’universo di Twin Peaks. Il testamento, predisposto nel 1994 e aggiornato nel maggio 2023, è amministrato dalla storica collaboratrice Sabrina Sutherland. La struttura giuridica scelta da Lynch punta a garantire stabilità economica ai familiari, coprendo spese scolastiche e sanitarie, e a preservare il controllo creativo sulla sua opera nel lungo periodo.
In sintesi:
- Il patrimonio di David Lynch è stimato in circa 50 milioni di dollari.
- I quattro figli sono i principali beneficiari, con fondi per istruzione e spese mediche.
- Amici e familiari stretti ricevono donazioni in denaro da 25.000 a 100.000 dollari.
- Il trust copre case a Los Angeles, società Asymmetrical Productions e diritti su Twin Peaks.
Come è strutturato il patrimonio milionario del regista
Nei documenti esaminati emergono come beneficiari diretti i figli Jennifer Lynch, 57 anni, Austin Lynch, 44, Riley Lynch, 34, e la minore Lula Lynch, 12. Il trust prevede fondi dedicati a istruzione e sanità, oltre alla ripartizione progressiva di un patrimonio complessivo stimato in circa 50 milioni di dollari.
I beni immobiliari includono una residenza di circa 930 metri quadrati a Los Angeles, con 10 camere da letto e 11 bagni, valutata circa 11 milioni di dollari, oltre ad altre due abitazioni nella stessa strada per oltre 3,8 milioni complessivi. A questi si aggiungono la società di produzione Asymmetrical Productions, gli interessi economici e creativi legati a Twin Peaks e i diritti d’autore sull’intera filmografia e sui progetti audiovisivi del regista.
Un capitolo specifico riguarda le donazioni a persone chiave nella vita di Lynch. Il collaboratore storico Alfredo Ponce riceve 100.000 dollari, mentre il fratello John Lynch, la sorella Martha Lynch e l’ex moglie Mary Fisk – sposata dal 1977 al 1987 – ottengono 25.000 dollari ciascuno. Secondo Sabrina Sutherland, amministratrice del trust, l’architettura ereditaria è stata impostata nel 1994 e aggiornata nel maggio 2023, a conferma di una pianificazione di lungo periodo.
L’impatto futuro sui diritti d’autore e sull’eredità creativa
La scelta di concentrare nel trust diritti d’autore, immobili e società di produzione permette una gestione coordinata dell’eredità creativa di David Lynch. Ciò consentirà alla famiglia di controllare futuri sfruttamenti commerciali di Twin Peaks e degli altri titoli, dalle piattaforme streaming alle riedizioni home video.
Per l’industria cinematografica e televisiva, la stabilità giuridica del catalogo Lynch è un elemento chiave: facilita accordi di distribuzione globale, retrospettive e nuovi prodotti derivati, garantendo al contempo entrate continuative ai beneficiari. Nei prossimi anni sarà centrale il ruolo di Sabrina Sutherland e dei figli nel bilanciare tutela artistica e valorizzazione economica di un’opera ormai canonica nella storia del cinema contemporaneo.
FAQ
Quanto vale complessivamente l’eredità di David Lynch?
Secondo i documenti citati da TMZ, l’eredità di David Lynch è stimata in circa 50 milioni di dollari, tra immobili, società e diritti d’autore.
Chi sono i principali beneficiari del testamento di David Lynch?
I principali beneficiari sono i quattro figli, Jennifer, Austin, Riley e Lula Lynch, destinatari di fondi per istruzione, sanità e patrimonio complessivo.
Quali beni immobiliari comprende il patrimonio di David Lynch?
Il patrimonio include una casa di circa 930 metri quadrati a Los Angeles, valutata 11 milioni di dollari, più altre due abitazioni vicine, per oltre 3,8 milioni.
Che cosa succede ai diritti su Twin Peaks dopo la morte di Lynch?
I diritti economici e creativi legati a Twin Peaks confluiscono nel trust familiare, permettendo alla famiglia di gestire futuri sfruttamenti commerciali e accordi di distribuzione.
Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sull’eredità di David Lynch?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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