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Paola Iezzi spiega perché ha scelto consapevolmente di non diventare madre

Paola Iezzi spiega perché ha scelto consapevolmente di non diventare madre

Paola Iezzi presenta “Stessa Direzione” e racconta la sua vita privata

Paola Iezzi, storica metà del duo Paola & Chiara, ha presentato il nuovo singolo “Stessa Direzione” negli studi di “Verissimo” il 19 aprile, raccontando al pubblico non solo il progetto musicale ma anche aspetti intimi della sua relazione con il compagno, il fotografo e regista Paolo Santambrogio, con cui sta dal 2007.
L’artista ha spiegato perché la coppia ha deciso consapevolmente di non avere figli e perché il matrimonio le generi ancora ansia, pur vivendo una relazione stabile e strutturata come una “squadra”.
L’intervista, andata in onda dagli studi televisivi di Milano, offre uno spaccato sincero sulle scelte di vita di una donna dello spettacolo che rivendica autonomia, responsabilità e consapevolezza nel costruire il proprio percorso affettivo e professionale.

In sintesi:

  • Paola Iezzi lancia il singolo “Stessa Direzione” e lo presenta a “Verissimo”.
  • L’artista racconta la relazione di lunga data con il compagno Paolo Santambrogio.
  • La coppia sceglie consapevolmente di non avere figli dopo un confronto approfondito.
  • Il matrimonio resta un’ipotesi frenata dall’ansia, non dalla mancanza di amore.

Il nuovo singolo “Stessa Direzione” e la forza della coppia

Stessa Direzione” segna una nuova tappa del percorso solista di Paola Iezzi. Il brano è scritto da Paola con Riccardo Zanotti e Raige, composto da Marco Paganelli e Raige, prodotto da Paga (Marco Paganelli) e arricchito dal sax di Michele Monestiroli.
Il progetto nasce come lavoro corale fra professionisti della scena pop italiana, con una produzione curata e orientata a un suono contemporaneo, pensato per radio e piattaforme digitali.
Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha intrecciato musica e vita privata, soffermandosi sul rapporto con Paolo Santambrogio: *“Lui è una persona molto solida e molto concreta. Non è uno da gesti plateali… Negli anni siamo diventati una squadra, lui è un po’ una roccia per me”*.

Paola ha ricordato come, nonostante una proposta di matrimonio, l’idea delle nozze si sia fermata: il matrimonio le genera *“una specie di ansia”*, pur senza mettere in discussione la solidità della relazione.
Sulla maternità, l’artista ha spiegato che la scelta di non avere figli è arrivata dopo un confronto lucido: *“C’è stato un momento in cui ne abbiamo parlato”*, proprio quando il progetto con Chiara si era rallentato e sia lei che Paolo erano totalmente concentrati sul lavoro.

Una scelta consapevole sulla maternità e un amore concreto

Paola Iezzi ha descritto la decisione di non diventare madre come un atto di responsabilità: la coppia era consapevole che *“un figlio è un grande impegno”* e Paola sentiva che, se avesse avuto un bambino, avrebbe voluto occuparsene in prima persona.
Per questo, racconta, ha scelto *“a malincuore di non essere mamma”*, ma oggi rivendica: *“Penso di aver fatto la scelta giusta. Non lo rimpiango per niente”*.

Tra i ricordi personali, spicca un aneddoto sul primo compleanno da fidanzati: lei, che soffre di mal di piedi ma non rinuncia ai tacchi perché è “piccolina”, si aspettava un regalo romantico.
Lui invece le regalò un massaggiatore automatico per i piedi: un gesto pratico, lontano dai cliché, ma perfettamente coerente con l’immagine di uomo concreto e affidabile che Paola ha tracciato durante l’intervista.

FAQ

Chi ha scritto e prodotto il brano “Stessa Direzione” di Paola Iezzi?

Il brano è scritto da Paola Iezzi, Riccardo Zanotti e Raige, composto da Marco Paganelli e Raige, prodotto da Paga.

Perché Paola Iezzi e Paolo Santambrogio non hanno avuto figli?

La coppia ha valutato l’impegno richiesto da un figlio e, per poter restare concentrata su lavoro e qualità di vita, ha scelto consapevolmente di rinunciare.

Per quale motivo il matrimonio genera ansia a Paola Iezzi?

Paola afferma che il matrimonio le crea *“una specie di ansia”*, pur vivendo una relazione stabile; preferisce consolidare la coppia senza formalizzarla con le nozze.

Che tipo di relazione descrive Paola Iezzi con Paolo Santambrogio?

Paola parla di una relazione solida, definendo Paolo *“una roccia”* e sottolineando come nel tempo siano diventati una vera “squadra”.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Paola Iezzi e il brano?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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