Home / SPETTACOLI & CINEMA / Olindo Romano rompe il silenzio e rilancia il caso Erba

Le Iene del 30 aprile 2026: ospiti, inchieste e casi giudiziari

Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, in prima serata su Italia 1, torna Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni. Al centro della puntata, un’esclusiva intervista a Olindo Romano, nuove rivelazioni sul caso Udinese-Parma e il giallo delle concessioni balneari di Mondello.

La trasmissione ospita inoltre The Kolors, la giornalista Giulia Innocenzi e l’attore Giampaolo Morelli, mentre prosegue l’inchiesta di Gaston Zama sull’“economia dell’indignazione” legata a Michelle Comi.

L’obiettivo della serata è fare luce su nodi irrisolti di cronaca nera, giustizia sportiva e infiltrazioni mafiose nel turismo balneare.

In sintesi:

Nuova intervista di Max Andreetta a Olindo Romano sulla Strage di Erba .

a sulla . Misteri del Var in Udinese-Parma e indagine su Gianluca Rocchi .

e indagine su . Concessioni balneari a Mondello tra sospensioni, ricorsi e sospette infiltrazioni mafiose.

tra sospensioni, ricorsi e sospette infiltrazioni mafiose. Aggiornamenti sull’“economia dell’indignazione” e il caso Michelle Comi.

Intervista a Olindo Romano e inchieste su giustizia e territorio

Il momento più atteso della puntata è la nuova intervista di Max Andreetta a Olindo Romano, condannato all’ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la Strage di Erba.

A otto anni dall’ultima apparizione nella stessa trasmissione, Romano fornisce dichiarazioni inedite su aspetti mai chiariti della sera del massacro, riaprendo di fatto il dibattito pubblico su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni.

Le sue parole, che saranno valutate dalla magistratura solo in sede competente, si inseriscono in un contesto di crescente richiesta di trasparenza su grandi processi mediatici italiani.

Sul fronte sportivo, il servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti indaga il caso Var di Udinese-Parma.

Attraverso quattro interviste esclusive a Domenico Rocca, Gianluca Rocchi, Antonio Zappi e Giuseppe Chinè, la redazione ricostruisce come un video – in cui l’assistente Var Daniele Paterna sembra comunicare con qualcuno alle sue spalle – sia stato inizialmente ritenuto irrilevante dalla giustizia sportiva, salvo diventare oggi al centro di un’indagine della Procura di Milano per presunta frode sportiva a carico di Rocchi.

In Sicilia, l’inviato Gaetano Pecoraro racconta la situazione delle concessioni balneari a Mondello, quartiere marino di Palermo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso la revoca, disposta dal prefetto, di una concessione affidata a una società i cui dipendenti risultano legati da vincoli familiari a esponenti mafiosi.

Il provvedimento arriva mentre nella zona si moltiplicano gli episodi di violenza, con implicazioni dirette su turismo, sicurezza e fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Completa la scaletta la nuova puntata dell’inchiesta di Gaston Zama sull’economia dell’indignazione, focalizzata su Michelle Comi, influencer che ha trasformato le provocazioni in modello di business.

Emergono ulteriori dettagli su meccanismi di monetizzazione delle polemiche online, tra sponsorizzazioni, visibilità social e strategie comunicative aggressive.

Le ricadute future delle inchieste e il ruolo di Le Iene

Le inchieste in onda questa sera possono incidere su tre piani: giudiziario, istituzionale e mediatico.

Le dichiarazioni di Olindo Romano potrebbero alimentare nuove istanze difensive; le rivelazioni sul Var di Udinese-Parma rischiano di accelerare riforme tecnologiche e regolamentari nel calcio italiano; il caso Mondello rimette al centro il tema delle concessioni pubbliche in territori esposti al rischio mafioso.

Il filone sull’“economia dell’indignazione” invita infine a ripensare il rapporto tra audience, algoritmi e responsabilità degli influencer.

Per gli utenti di Google News e Google Discover, la puntata rappresenta un osservatorio privilegiato sulle criticità strutturali del Paese, dalla giustizia alla gestione dei beni comuni, fino alle distorsioni del dibattito digitale.

FAQ

Quando va in onda la puntata de Le Iene del 30 aprile 2026?

Va in onda questa sera, giovedì 30 aprile 2026, in prima serata su Italia 1, con inizio in prime time.

Chi conduce Le Iene e chi sono gli ospiti principali?

Conducono Veronica Gentili e Max Angioni. Ospiti annunciati: The Kolors, Giulia Innocenzi e Giampaolo Morelli.

Perché il caso Var di Udinese-Parma è tornato sotto indagine?

È tornato sotto indagine perché un video in sala Var, prima archiviato dalla giustizia sportiva, è ora al centro dell’inchiesta milanese.

Cosa riguarda il servizio sulle concessioni balneari di Mondello?

Riguarda la sospensione, da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, della revoca di una concessione legata a sospetti rapporti mafiosi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Le Iene?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.