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Francesco Chiofalo svela clamorosa offerta dopo intervista virale a Belve

Francesco Chiofalo svela clamorosa offerta dopo intervista virale a Belve

Francesco Chiofalo, dopo Belve un’offerta da 50mila euro per un film porno

Francesco Chiofalo, 37 anni, romano, ex volto di Temptation Island e La Pupa e il Secchione, racconta a Fanpage cosa è accaduto dopo la sua virale intervista a Belve con Francesca Fagnani.
Proprio grazie alla popolarità esplosa in tv e sui social, una nota pornostar attiva su OnlyFans, Instagram e TikTok gli avrebbe offerto 50mila euro per girare un film hard insieme.

La proposta, arrivata via contatto diretto sui social, è stata però rifiutata da Chiofalo, che rivendica motivazioni religiose e personali. “Sono cattolico, non ce la faccio”, spiega l’influencer, oggi alle prese anche con una crisi sentimentale con la fidanzata Manuela Carriero, innescata dalle sue scelte estetiche estreme e dalla crescente esposizione mediatica.

In sintesi:

  • Una pornostar propone a Chiofalo un film porno da 50mila euro dopo Belve.
  • L’ex volto di Temptation Island rifiuta: “Sono cattolico, non ce la faccio”.
  • Su Francesca Fagnani: non voleva far ridere, si sentiva serio e inadeguato a Belve.
  • Crisi con Manuela Carriero tra tatuaggio estremo, hater e pressione dei social.

Dall’offerta per il porno al rapporto con Francesca Fagnani

Mi hanno proposto di fare un film porno, offrendomi pure un sacco di soldi, racconta Francesco Chiofalo.
Il contatto sarebbe arrivato da una “pornostar famosissima, con milioni di follower su OnlyFans, Instagram, TikTok”, di cui non rivela il nome.

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“Mi ha proposto un sacco di soldi per convincermi, mi ha detto pure 50mila euro. Ho detto di no, non ce la farei proprio. Sono cattolico, non ce la faccio, ribadisce l’ex concorrente dei reality di Mediaset.

Su Francesca Fagnani e l’intervista a Belve, Chiofalo sottolinea di non aver studiato alcun personaggio comico: “Io non capivo bene perché ridesse tanto, io non stavo scherzando, stavo parlando seriamente. Non stavo facendo cabaret”.

Riconosce però il merito della giornalista: “Devo dire una cosa: è stata coraggiosa a invitarmi. Sono onoratissimo di aver fatto il programma, però non sono proprio all’altezza di Belve. Una consapevolezza lucida, che mostra come la sua immagine pubblica oscilli fra intrattenimento involontario e fragilità caratteriale.

Crisi con Manuela, tatuaggi estremi e peso degli hater

Accanto al boom mediatico, Francesco Chiofalo ammette difficoltà nella relazione con la compagna Manuela Carriero, 36 anni.

In questo periodo siamo in crisi, stiamo litigando per questa storia del tatuaggio istantaneo”, spiega.
Lei teme conseguenze sanitarie: “Dicono che fa venire il cancro alla pelle, che l’inchiostro può andare nel fegato, che può venire una crisi epatica”.

Il nodo è anche identitario: “E’ convinta che quando ti metti con una persona non è giusto che stravolgi il tuo aspetto. Secondo lei non dovrei più fare niente o devo chiederle il permesso.

Sugli attacchi degli hater a Manuela Carriero, Chiofalo ammette responsabilità: Ho fatto sentire brutte tutte le mie ex vicino a me. Quello di Manuela è un fisico normalissimo, lei ci sta male. Ad attaccarla di più sono le donne.

Riconosce inoltre il peso del suo seguito: “Subisce gli effetti del pubblico molto attivo che mi segue. Mi sento anche un po’ in colpa perché probabilmente questo succede perché sta con me. E tenta di sdrammatizzare: “A volte le dico: hai voluto stare con un figo e ora pedala.

FAQ

Chi è Francesco Chiofalo e perché è famoso in TV?

È un personal trainer romano, noto come ex protagonista di Temptation Island e volto di La Pupa e il Secchione, oggi influencer molto seguito sui social.

Quanto avrebbero pagato Francesco Chiofalo per il film porno?

Secondo il suo racconto, la pornostar gli avrebbe offerto 50mila euro per girare un film hard insieme, proposta da lui rifiutata.

Perché Francesco Chiofalo ha detto no al film hard?

Ha dichiarato di aver rifiutato per motivi religiosi e personali, affermando: Sono cattolico, non ce la faccio e di non sentirsi adatto a quel mondo.

Per quale motivo Francesco e Manuela Carriero sono in crisi?

La crisi nasce dalle scelte estetiche estreme di Chiofalo, in particolare il tatuaggio istantaneo, e dalle conseguenti paure di salute e pressione social che preoccupano Manuela Carriero.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.

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