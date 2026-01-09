Pakistan guida la rivoluzione cripto: l’analisi di Changpeng Zhao svela il prossimo hub globale

Leadership regolamentare e adozione accelerata

Changpeng Zhao attribuisce al Pakistan una traiettoria di crescita rapida nel settore cripto grazie a scelte regolamentari tempestive e a un contesto demografico favorevole. L’ex CEO di Binance evidenzia la combinazione di una popolazione giovane e competente sul digitale con una governance che riconosce il potenziale degli asset virtuali. Questa convergenza, afferma, sta accorciando le distanze con i principali hub globali del fintech.

In un confronto con Bilal bin Saqib, numero uno del Pakistan Crypto Council, Zhao rimarca il cambio di passo della leadership pakistana: l’approccio è pragmatico, orientato a norme chiare e all’abilitazione dell’innovazione. La tabella di marcia punta a ridurre l’incertezza regolatoria per favorire l’adozione di massa e integrare le cripto nei servizi finanziari locali.

Se mantenuto, questo ritmo potrebbe proiettare il Paese tra i protagonisti del comparto entro i prossimi cinque anni. La visione comprende l’allineamento agli standard internazionali, la protezione degli investitori e l’inclusione finanziaria come leve per scalare l’ecosistema. Zhao, oggi anche consulente strategico del Pakistan Crypto Council, indica il 2030 come orizzonte realistico per una leadership regionale con ambizioni globali.

Tokenizzazione del mercato azionario pakistano

La tokenizzazione del listino locale è indicata da Changpeng Zhao come leva per ampliare l’accesso agli strumenti finanziari del Pakistan oltre i confini nazionali. Digitalizzare quote azionarie in token trasferibili consentirebbe frazionamento, regolamento più rapido e costi inferiori, rendendo il mercato più inclusivo per investitori retail e istituzionali.

L’idea è semplice: creare rappresentazioni on-chain di titoli quotati, con diritti economici ancorati agli asset sottostanti e custoditi secondo regole verificabili. In questo modo, la negoziazione si estenderebbe a piattaforme globali conformi, aumentando profondità di libro e visibilità del mercato.

Zhao sintetizza il vantaggio con una domanda netta: quale Paese non desidera che investitori internazionali comprino i propri titoli? La priorità, sottolinea, è agire in tempi rapidi per assicurarsi il vantaggio del first mover su architetture tecnologiche, standard di conformità e interoperabilità tra depositari centrali e registry on-chain.

Apertura agli investimenti globali e capitali esteri

L’approccio pro-tokenizzazione delineato da Changpeng Zhao mira a trasformare il Pakistan in un mercato accessibile a investitori non residenti, riducendo barriere operative e di compliance. L’emissione di asset rappresentativi di azioni locali su infrastrutture conformi permetterebbe onboarding semplificato, maggiore liquidità e prezzi più efficienti.

Per CZ, l’attrazione di capitali esteri passa da tre pilastri: certezza regolatoria transfrontaliera, standard di custodia robusti e collegamento con venue di trading globali. Questa architettura, una volta attiva, convoglierebbe domanda internazionale verso titoli pakistani, con impatto diretto sul costo del capitale per le imprese.

La visibilità internazionale che ne deriverebbe migliorerebbe la profilazione del rischio-Paese e favorirebbe flussi stabili, non solo speculativi. La priorità operativa è accelerare gli accordi di riconoscimento reciproco con giurisdizioni chiave e definire processi KYC/AML interoperabili, così da facilitare l’accesso istituzionale senza compromettere i controlli.

FAQ

Perché il Pakistan punta agli investimenti esteri via cripto?

Per ampliare la base investitori, ridurre il costo del capitale e aumentare la liquidità del mercato.

Rende negoziabili su scala globale rappresentazioni digitali di azioni locali con settlement più rapido.

Certezza normativa cross-border, custodia sicura e standard KYC/AML interoperabili.

Attraverso piattaforme conformi collegate a venue internazionali e accordi di riconoscimento reciproco.

Maggiore visibilità, domanda estera incrementale e costo del capitale più competitivo.

Migliora la trasparenza e la profilazione, favorendo flussi più stabili e di lungo periodo.

Infrastrutture, exchange autorizzati e riserva in bitcoin

Il rafforzamento dell’ecosistema passa da infrastrutture regolamentate e interoperabili: la Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority definisce cornici di vigilanza, licenze e requisiti prudenziali per operatori e custodi, con l’obiettivo di elevare standard di trasparenza e tracciabilità. L’autorizzazione a exchange internazionali come Binance e HTX amplia l’accesso alla liquidità e introduce pratiche di compliance allineate ai mercati maturi.

L’inclusione di una riserva in Bitcoin segnala un orientamento alla diversificazione e alla resilienza del sistema, con implicazioni su credibilità e gestione del rischio valutario. La presenza di venue globali autorizzate facilita price discovery efficiente, riduce gli spread e accelera il settlement, creando condizioni favorevoli per emittenti e investitori.

Sul fronte operativo, priorità a custodia istituzionale, segregazione degli asset e audit on-chain per mitigare rischi di controparte. L’avvio di studi sui real-world asset prepara l’integrazione tra mercati tradizionali e infrastrutture digitali, con percorsi di conformità KYC/AML armonizzati e connettori tra depositari centrali e registry distribuiti.

