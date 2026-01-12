Pagamento bollo auto Napoli, svolta inattesa per gli automobilisti: risparmi sorprendenti e procedure semplificate

Scadenze e orari degli sportelli Aci Napoli

ACI Napoli potenzia il servizio per il pagamento del bollo: lo sportello “Assistenza Bollo” in Piazzale Vincenzo Tecchio 49/d è operativo anche nel pomeriggio e il sabato, con supporto dedicato a soci e utenti motorizzati. Orari: dal lunedì al giovedì 08:40–14:00 e 14:45–17:00; venerdì 08:40–14:00; sabato 08:40–12:00.

Lunedì 2 febbraio è l’ultimo giorno utile per regolarizzare la tassa automobilistica con scadenza “Dicembre 2025”, senza incorrere in sanzioni e interessi. In Campania le tariffe restano invariate rispetto all’anno precedente e dipendono da classe ambientale e potenza del veicolo, con maggiorazione oltre i 100 kW.

Il bollo è un tributo regionale dovuto per il possesso del mezzo iscritto al PRA, non per l’uso. Il mancato pagamento può generare cartella esattoriale e arrivare fino al fermo amministrativo: ACI invita a verificare la propria scadenza, che varia in base al veicolo, e a utilizzare gli sportelli per consulenza e calcoli importo.

Regole di pagamento, rinnovi e acquisti usato

Per i veicoli nuovi, il primo versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione; se l’immatricolazione cade negli ultimi dieci giorni, il pagamento slitta al mese successivo. Il mese di rilascio indicato sulla carta di circolazione si considera per intero.

Durata del primo periodo: autovetture fino a 35 kW, copertura superiore a 6 mesi fino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio, entro 12 mesi; da 36 kW in poi, periodo superiore a 8 mesi fino alle scadenze di aprile, agosto o dicembre, sempre entro 12 mesi. Motocicli: almeno 7 mesi, con scadenza a gennaio o luglio.

Dal secondo anno, il rinnovo si effettua nel mese successivo alla scadenza (gennaio, aprile, luglio, agosto o dicembre); i pagamenti tardivi comportano sanzioni e interessi.

Per l’acquisto di un’auto usata da rivenditore autorizzato: se il bollo è ancora valido, l’acquirente mantiene la stessa periodicità e paga entro il mese successivo alla scadenza. Se il concessionario ha attivato l’esenzione per giacenza ai fini della rivendita, si applicano le regole del primo pagamento come per veicolo nuovo.

Napoli: l’adempimento resta legato alla regola del possesso e alle finestre temporali previste, con attenzione al corretto aggancio alle scadenze semestrali o quadrimestrali a seconda di tipologia e potenza del mezzo.

Tariffe, superbollo ed esenzioni previste

In Campania gli importi del bollo restano invariati: il calcolo dipende da classe ambientale e potenza in kW, con maggiorazione per ogni kW oltre i 100 kW. Per i veicoli ad alte prestazioni si applica l’addizionale erariale, il cosiddetto superbollo.

Il superbollo è pari a 20 euro per ogni kW eccedente i 185 kW; si riduce al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10, al 15% dopo 15 e si azzera dopo 20 anni dalla costruzione (decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo). Non si applica ai veicoli già esenti dal bollo ordinario. Il versamento avviene con modello F24 “elementi identificativi”, negli stessi termini della tassa automobilistica.

Sono previste esenzioni e riduzioni: i veicoli ultratrentennali non pagano il bollo; se circolano su strade o aree pubbliche è dovuta un’imposta forfettaria annuale, esibendo la ricevuta in caso di controllo su strada.

I mezzi di interesse storico tra 20–29 anni con certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione beneficiano del –50% sull’importo. Per i veicoli destinati a persone con disabilità l’esenzione vale entro i limiti: fino a 2.000 cc benzina/ibridi benzina, 2.800 cc diesel/ibridi gasolio, 150 kW per elettrici; il beneficio spetta al disabile intestatario o al familiare a carico e riguarda un solo veicolo destinato a guida o accompagnamento.

FAQ