Home / TECNOFITNESS / Orforglipron rivoluziona il dimagrimento, la pillola che sfida le iniezioni tra efficacia, rischi e benefici

Orforglipron, nuova pillola GLP-1 che sfida la semaglutide

Una nuova molecola, orforglipron, potrebbe cambiare la terapia del diabete di tipo 2 e dell’obesità. Si tratta di un agonista del recettore GLP-1 sviluppato da Eli Lilly, assunto per via orale in compressa e non tramite iniezione. Uno studio clinico internazionale di fase 3, pubblicato su The Lancet e condotto in 131 centri tra Stati Uniti, Asia e America Latina su 1.698 adulti, ha confrontato orforglipron con la semaglutide orale. Dopo 52 settimane, i pazienti hanno registrato una riduzione del peso corporeo tra il 6% e l’8% e un miglioramento significativo dell’emoglobina glicata. I risultati rilanciano il dibattito su efficacia, sicurezza, sostenibilità economica e sul ruolo imprescindibile dello stile di vita nella gestione delle patologie metaboliche.

In sintesi:

Orforglipron è un agonista GLP-1 orale sviluppato da Eli Lilly .

. Studio internazionale di fase 3 su 1.698 adulti con diabete di tipo 2.

Perdita di peso media 6-8% e migliore controllo dell’emoglobina glicata.

Più flessibile della semaglutide orale, ma con effetti collaterali leggermente maggiori.

Come funziona orforglipron e cosa lo distingue dalla semaglutide

L’orforglipron appartiene alla stessa famiglia di farmaci della semaglutide, puntando sul recettore GLP-1, già cardine nelle terapie per diabete e obesità. Come spiega Anna Maria Colao, già Presidente Sie e ordinario di Endocrinologia all’Università Federico II di Napoli, si tratta di un’evoluzione, non di una rivoluzione terapeutica.

È un analogo sintetico con meccanismo bersaglio sovrapponibile, ma con una differenza pratica chiave: la formulazione. La semaglutide orale richiede assunzione rigorosamente a digiuno per un corretto assorbimento; l’orforglipron è una compressa che non necessita stomaco completamente vuoto, offrendo maggiore flessibilità.

Lo studio pubblicato su The Lancet rappresenta uno dei primi confronti diretti testa a testa con semaglutide orale a diversi dosaggi. Orforglipron mostra un controllo glicemico più favorevole, con miglioramento dell’emoglobina glicata e della tolleranza ai carboidrati, a fronte però di una frequenza leggermente maggiore di effetti collaterali gastrointestinali.

Benefici, rischi, costi e impatto sui sistemi sanitari

La modalità in pillola di orforglipron potrebbe aumentare l’aderenza alle cure: niente aghi, niente frigorifero, maggiore praticità quotidiana. Tuttavia, l’assunzione resta giornaliera, mentre alcune formulazioni sottocutanee di agonisti GLP-1 sono settimanali.

Rimane centrale il tema della perdita di massa muscolare legata al dimagrimento farmacologico. Anna Maria Colao avverte che tutti gli agonisti GLP-1 oggi disponibili possono ridurre la massa magra insieme al peso. Per questo raccomanda sempre di abbinare terapia farmacologica, attività fisica regolare e alimentazione strutturata: “Questi farmaci non sostituiscono lo stile di vita: sono strumenti integrativi, non scorciatoie”.

Il nodo economico è cruciale per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Le nuove terapie sono costose e il Consiglio superiore di sanità sta valutando modelli di rimborsabilità selettiva, ad esempio per obesità grave o comorbidità rilevanti. Un uso mirato potrebbe però ridurre, nel lungo periodo, i costi di complicanze come infarti, ictus e malattie respiratorie.

Prospettive future della terapia antiobesità e del diabete

L’arrivo di orforglipron conferma l’accelerazione della ricerca sui farmaci antiobesità e sui nuovi GLP-1 orali. Nei prossimi anni la sfida sarà integrare queste terapie in percorsi clinici strutturati, basati su selezione accurata dei pazienti, monitoraggio continuo di peso, glicemia e massa muscolare, e programmi di prevenzione primaria.

Per i sistemi sanitari, la frontiera non è solo autorizzare o rimborsare un singolo farmaco, ma costruire modelli di presa in carico che bilancino costi immediati e risparmi futuri. La vera discontinuità potrebbe non essere la singola molecola, ma la capacità di trasformare questi trattamenti in un investimento sostenibile di sanità pubblica.

FAQ

Che cos’è orforglipron e per quali pazienti è pensato?

Orforglipron è un agonista del recettore GLP-1 orale, pensato per adulti con diabete di tipo 2 e possibile obesità associata, sotto stretta valutazione specialistica.

Quanto peso si perde in media con orforglipron?

In base allo studio internazionale di fase 3, dopo 52 settimane i pazienti hanno registrato una perdita di peso media compresa tra circa il 6% e l’8% del peso corporeo iniziale.

Quali sono i principali effetti collaterali di orforglipron?

Gli effetti collaterali più riportati sono gastrointestinali: nausea, vomito, diarrea. Sono leggermente più frequenti rispetto alla semaglutide orale, richiedono monitoraggio medico e talvolta aggiustamento del dosaggio.

Orforglipron può sostituire dieta e attività fisica?

No, orforglipron integra ma non sostituisce dieta equilibrata ed esercizio. Un programma strutturato di nutrizione e attività fisica resta indispensabile per preservare massa muscolare e mantenere i risultati.

Qual è la fonte delle informazioni su orforglipron in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.