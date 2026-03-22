Home / SPETTACOLI & CINEMA / Canzonissima debutta su Rai Uno, ascolti solidi e classifica sorprendente

Canzonissima 2026, esordio su Rai1: dati di ascolto e vincitore

Chi: il nuovo show di Rai1 Canzonissima guidato da Milly Carlucci e un cast di cantanti noti.

Che cosa: debutto della prima puntata, con dati di ascolto, dinamiche di voto e canzone vincitrice.

Dove: palinsesto di prima serata di Rai1, in concorrenza con i talent di Mediaset.

Quando: serata del 21 marzo 2026, con anteprima dalle 21.25 e show fino a tarda serata.

Perché: il programma prova a rilanciare il varietà musicale storico puntando sui capolavori della canzone italiana, senza eccessi polemici.

In sintesi:

Esordio di Canzonissima su Rai1 con formato dichiaratamente anti‑polemiche da Milly Carlucci .

su Rai1 con formato dichiaratamente anti‑polemiche da . Puntata principale a 2.550.000 telespettatori e 22,5% di share, anteprima al 22%.

Cast intergenerazionale e voti incrociati di cantanti, giuria e social per le esibizioni.

Vittoria di puntata a Il mio canto libero interpretata da Fabrizio Moro.

In conferenza stampa Milly Carlucci ha raffreddato le aspettative sul tasso di competizione, sottolineando l’assenza di una gara tradizionale e di polemiche tra giurati. L’obiettivo dichiarato è raccontare la storia della musica italiana attraverso reinterpretazioni: “cantanti che attraverso la loro sensibilità ci faranno ascoltare dei capolavori che fanno parte della nostra storia”.

La prima puntata di Canzonissima è iniziata alle 21:25 con una lunga anteprima chiusa alle 22:15. Lo show vero e proprio è stato seguito da 2.550.000 telespettatori, pari al 22,5% di share, poco più di un punto in meno rispetto ad Amici di Maria su Canale 5. L’anteprima ha raccolto 3.900.000 telespettatori con il 22% di share, confermando una forte curiosità iniziale per il ritorno del marchio storico nel prime time Rai.

Ascolti, cast e classifica della prima puntata

L’apertura musicale è stata affidata a Malika Ayane con Città vuota di Mina, seguita da Francesco Moro con Il mio canto libero di Lucio Battisti. In scaletta, tra gli altri, anche Elettra Lamborghini con Bella vera degli 883, che ha portato in scena la sua “chaotic energy” sanremese, raccontando problemi di salute e un divertito siparietto sull’hotel accanto alla stanza di Enrico Ruggeri.

La serata è proseguita con Enrico Ruggeri in Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo, Fausto Leali con Pregherò di Adriano Celentano, Leo Gassmann in Un giorno credi di Edoardo Bennato e i Jalisse con Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Michele Bravi ha proposto Ti lascio una canzone di Gino Paoli, mentre Elio e le Storie Tese hanno rivisitato Rock ‘n’ Roll Robot di Alberto Camerini.

A chiudere il cerchio, Irene Grandi con Mi ritorni in mente di Lucio Battisti e Vittorio Grigolo con una versione lirica di Nessun dorma. Il meccanismo di voto ha coinvolto cantanti, giuria in studio e pubblico social, trasformando una serata dichiarata “non competitiva” in un confronto comunque strutturato sulle performance.

Nel voto dei cantanti, la canzone più premiata è stata Il mio canto libero: 4 punti da Michele Bravi, Jalisse, Irene Grandi e Leo Gassmann. Rock ‘n’ Roll Robot ha raccolto 2 punti da Malika Ayane e Fausto Leali. Un punto ciascuno, invece, per Pregherò (votata da Enrico Ruggeri), Sarà perché ti amo (Elettra Lamborghini), Città vuota (Vittorio Grigolo), Ti lascio una canzone (Fabrizio Moro) e Un giorno credi (Elio e le Storie Tese).

Nel voto dei giurati, Un giorno credi e Ti lascio una canzone hanno ottenuto 2 punti ciascuna: la prima da Giacono Maiolini e Riccardo Rossi, la seconda da Simona Izzo e Pierluigi Pardo. Un punto a testa, poi, per Sarà perché ti amo (Caterina Balivo), Bella vera (Claudio Cecchetto) e Pregherò (Francesca Fialdini).

La somma dei voti di cantanti, giuria e pubblico social ha incoronato come vincitrice di puntata Il mio canto libero, interpretata da Fabrizio Moro, che ha trasformato un classico di Lucio Battisti in un momento centrale dello show, amplificato anche dalla diffusione sui profili ufficiali X (Twitter) di Canzonissima.

Prospettive per Canzonissima tra tradizione Rai e concorrenza

L’esordio di Canzonissima consegna a Rai1 un risultato solido ma non trionfale, in un contesto competitivo dominato dai talent di Mediaset. Il 22,5% di share indica spazio di crescita, soprattutto nella parte centrale della serata, condizionata dall’ampia anteprima.

La scelta di Milly Carlucci di ridurre gli elementi di scontro per puntare sulla valorizzazione del catalogo storico Rai potrebbe premiare sul medio periodo, fidelizzando un pubblico interessato alle reinterpretazioni più che al gossip televisivo. La rotazione dei brani-icona e l’equilibrio tra artisti storici e generazioni più giovani, da Fausto Leali a Elettra Lamborghini, configurano un prodotto potenzialmente adatto a creare contenuti ricorrenti per Google Discover e social, specie se le prossime puntate sapranno capitalizzare la visibilità digitale delle esibizioni di punta.

FAQ

Quanti telespettatori ha ottenuto la prima puntata di Canzonissima?

La prima puntata di Canzonissima ha registrato 2.550.000 telespettatori con uno share del 22,5%, mentre l’anteprima ha toccato 3.900.000 telespettatori e il 22% di share.

Chi ha vinto la prima puntata di Canzonissima 2026?

La vittoria di puntata è andata a Fabrizio Moro con la sua interpretazione di Il mio canto libero, premiata dalla combinazione di voti di cantanti, giuria e pubblico social.

Come funziona il sistema di voto di Canzonissima?

Il sistema di voto prevede una somma dei punteggi assegnati da cantanti in gara, giurati in studio e pubblico social, generando una classifica complessiva delle esibizioni musicali.

Canzonissima è un programma competitivo come Amici o X Factor?

Il programma è strutturalmente competitivo, ma sì, mantiene un tono più sobrio: Milly Carlucci ha esplicitamente ridimensionato polemiche e scontri tra giurati rispetto ai talent tradizionali.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni su Canzonissima?

Le informazioni e i dati riportati derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.