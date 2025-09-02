OPPO RENO14 con intelligenza artificiale e design iridescente innovativo per smartphone avanzati

caratteristiche principali dei modelli oppo reno14

OPPO ha presentato la nuova serie Reno14, composta da tre modelli distinti: la versione base 5G, il modello F e il Reno14 F 5G, che rappresenta una sintesi delle caratteristiche dei primi due. Questa serie si distingue per l’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e per un design innovativo definito Iridescent Mermaid Design, frutto di un processo produttivo meticoloso con dodici fasi di rivestimento e cinque fasi di realizzazione. Il risultato è una superficie caratterizzata da rifrazioni luminose e un effetto cangiante estremamente raffinato. Progettati seguendo i trend più attuali, i dispositivi rispondono alle esigenze di un pubblico giovane e attento all’estetica, offrendo una finitura che combina estetica e funzionalità.

I nuovi Reno14 sono certificati con standard IP66, IP68 e IP69, garantendo un’elevata resistenza a polvere e acqua. Particolare attenzione è stata rivolta alla durabilità del connettore USB, che ora presenta un rivestimento anticorrosivo per assicurare performance durature anche in ambienti impegnativi. Tutti i modelli montano display AMOLED con cornici sottili e supportano funzioni esclusive come OPPO Splash Touch e Glove Mode: caratteristiche che permettono l’utilizzo dello schermo anche con mani bagnate o guantate, aumentandone l’ergonomia e la praticità d’uso.

Le dimensioni dei display sono contenute e studiate per ottimizzare la maneggevolezza, con diagonali da 6,57 a 6,59 pollici a seconda del modello. Le proposte cromatiche riflettono il concept stilistico della serie: il Reno14 5G è disponibile in Opal White e Luminous Green, mentre il Reno14 F e FS ampliano la palette con l’introduzione dell’Opal Blue oltre a Luminous Green, arricchendo così le possibilità di scelta per l’utente.

innovazioni fotografiche e intelligenza artificiale integrate

L’avanguardia tecnologica dei modelli OPPO Reno14 si manifesta soprattutto nelle soluzioni fotografiche, dove l’innovativo sistema AI Flash Photography rappresenta un salto di qualità nel campo della fotografia mobile. Questo sistema utilizza una configurazione tripla di flash, due dedicati alla fotocamera principale e ultra-grandangolare per un’illuminazione ottimale da breve distanza, mentre la terza unità, inedita, è riservata al teleobiettivo, garantendo un’illuminazione fino a dieci volte superiore rispetto agli standard attuali, anche durante lo zoom. I modelli Reno14 F e FS sono invece equipaggiati con un doppio flash che assicura una luminosità efficace nelle riprese ravvicinate.

L’intelligenza artificiale avanza ulteriormente con la funzione AI Livephoto 2.0, che sfrutta la tecnologia Dual Exposure Fusion a livello hardware. Questo permette di acquisire simultaneamente due esposizioni, una breve per bloccare il movimento e una più lunga per catturare maggior luce, fondendo in tempo reale i due scatti e producendo immagini nitide senza sfocature, anche nelle modalità Livephoto. L’AI Editor amplia la possibilità di editing, fornendo strumenti professionali per trasformare istantanee ordinarie in contenuti di alta qualità fotografica.

Il sistema AI Scatto Perfetto interviene per correggere automaticamente espressioni indesiderate, come occhi chiusi o dettagli nascosti dal volto, attingendo da altre immagini presenti nella galleria per sovrascrivere le espressioni con un solo click. A queste funzionalità si aggiungono soluzioni avanzate come AI Eraser, che consente di rimuovere elementi indesiderati con facilità, oltre a strumenti per eliminare riflessi, aumentare la nitidezza e rimodulare il fuoco.

La capacità di registrazione video di Reno14 5G è stata migliorata grazie alla funzione AI-Enhanced 4K HDR, che offre sia risoluzione ultra-definita che una gamma dinamica ampliata, garantendo colori naturali e dettagli precisi. Non solo fotografia: l’intelligenza artificiale facilita l’interazione quotidiana con l’ambiente esterno tramite l’app Traduci, che permette la traduzione in tempo reale di testi fisici come menù e la gestione di conversazioni bilingue con modalità vocali e split-screen, migliorando così l’esperienza utente integrata e funzionale.

prestazioni, disponibilità e offerte promozionali

La serie OPPO Reno14 si distingue anche per l’attenzione alle prestazioni, particolarmente rilevanti per gli utenti appassionati di gaming mobile e multitasking intensivo. Tutti i modelli sono equipaggiati con il sistema di raffreddamento avanzato Vapor Chamber (VC) abbinato al AI Nano Dual-Drive Cooling System, che ottimizza la dissipazione del calore mantenendo stabili le prestazioni anche nelle sessioni prolungate. Questa soluzione, combinata con AI HyperBoost 2.0, migliora la fluidità delle applicazioni e garantisce risposte immediate, evitando rallentamenti o surriscaldamenti.

Particolarmente innovativo è il debutto di AI LinkBoost 3.0, un sistema intelligente che monitorizza costantemente la qualità della rete e interviene selezionando automaticamente la connessione più veloce e stabile. Grazie a un design migliorato delle antenne e a un algoritmo di gestione dati, LinkBoost 3.0 assicura una continuità di segnale ineguagliabile, anche in ambienti con copertura irregolare, esaltando l’esperienza in ambito gaming, streaming e comunicazioni.

Sul fronte software, la serie è equipaggiata con l’ultima iterazione di ColorOS 15 basata su Android 15, che introduce ottimizzazioni per l’usabilità e la personalizzazione avanzata, mantenendo sicurezza e velocità in primo piano.

Per quanto riguarda la disponibilità e le politiche commerciali, i dispositivi saranno acquistabili attraverso canali ufficiali quali OPPO Store, Amazon e rivenditori selezionati. I prezzi di listino sono: 599,99€ per Reno14 5G (12GB + 512GB), 449,99€ per Reno14 FS 5G (12GB + 512GB) e 379,99€ per Reno14 F 5G (8GB + 256GB). Alcune offerte promozionali accompagneranno il lancio per incentivare l’acquisto.

Acquistando sul sito ufficiale OPPO Store entro il 30 settembre 2025, è possibile ottenere sconti diretti di 50€ sul modello base Reno14 e di 30€ sulle versioni FS e F tramite registrazione IMEI o iscrizione alla newsletter, con in aggiunta gadget esclusivi e l’opportunità di acquistare accessori a prezzi agevolati. Tutti gli ordini includono anche la protezione OPPO Care e l’accumulo doppio di punti reward.

In parallelo, MediaWorld e Unieuro attivano promozioni trade-in fino al 30 settembre, offrendo un bonus extra di 50€ sull’acquisto del Reno14 e 30€ per i modelli FS e F, previa valutazione del vecchio dispositivo direttamente in negozio, rendendo più accessibile il passaggio alla nuova serie.

Presso le reti Euronics, Expert e Trony GRED, sempre fino al 30 settembre, sarà distribuito in omaggio un caricatore originale OPPO SUPERVOOC con potenze variabili (80W per Reno14, 45W per FS e F), ottimale per sfruttare al massimo la ricarica rapida innovativa di questa serie.