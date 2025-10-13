Nubia Z80 Ultra svelato con data di lancio ufficiale e dettagli sul design innovativo

Data di lancio del Nubia Z80 Ultra

Il Nubia Z80 Ultra, già soggetto a diverse indiscrezioni, ha finalmente una data di lancio ufficiale. Il dispositivo dotato di Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà presentato in Cina il 22 ottobre. Questa notizia è stata accolta con grande interesse dagli appassionati, che sono ansiosi di scoprire le novità apportate dal nuovo modello.

Design e caratteristiche principali

Il design del Nubia Z80 Ultra riprende alcune linee del suo predecessore, il Z70 Ultra, ma con una disposizione rinnovata della sezione fotocamera. La nuova isola della fotocamera presenta un layout rivisitato, con gli obiettivi principale e grandangolare collocati nella parte superiore e il modulo periscopico dedicato allo zoom posizionato sotto. I lati della camera contribuiscono a un aspetto elegante, curvandosi verso i bordi posteriori del dispositivo.

Il Nubia Z80 Ultra sarà disponibile in tre colorazioni: Bianco Chiaro, Nero Fantasma e una Collector’s Edition ispirata a Vincent van Gogh, denominata Cielo Stellato. Ogni variante è progettata per attrarre un pubblico variegato, riflettendo diverse preferenze estetiche.

La fotocamera ultrawide è dotata di un obiettivo equivalente da 18mm, supportato da un sensore da 1/1.55 pollici, con sette elementi ottici e un filtro IR trattato. In aggiunta, il sistema include una fotocamera principale da 35mm, basata su un sensore Omnivision 990 da 1/1.3 pollici, promettendo prestazioni eccellenti in diverse condizioni di illuminazione.

Specifiche della fotocamera e campioni fotografici

Il Nubia Z80 Ultra si distingue per la sua versatilità fotografica, offrendo un terzo sensore che presenta un 50x hybrid zoom con OIS. Questa configurazione è in linea con i modelli Z70 Ultra e Z70S Ultra precedenti, suggerendo l’impiego dello stesso modulo da 64MP con uno zoom ottico 2.7x. La capacità di zoom rende questo dispositivo particolarmente adatto per scatti a distanza, mantenendo intatta la qualità dell’immagine.

Nubia ha condiviso vari campioni fotografici dal dispositivo, mettendo in risalto le possibilità creative offerte. Le immagini spaziano da un campo visivo ultrawide di 18 mm a focali più lunghe, fino a 140 mm, dimostrando la flessibilità del sistema di fotocamere e la qualità delle immagini catturate. Questo approccio evidenzia non solo le caratteristiche tecniche, ma anche la facilità d’uso nel catturare scene dettagliate in diverse situazioni.

Con un design che integra tecnologia all’avanguardia e un’accurata prestazione ottica, il Nubia Z80 Ultra si propone come un dispositivo di punta nel suo segmento, rivolgendosi a coloro che richiedono foto di alta qualità e prestazioni eccellenti in ogni contesto di scatto.