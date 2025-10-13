Galaxy M35 riceve l’aggiornamento a One UI 8: novità e miglioramenti da scoprire subito

Aggiornamento One UI 8.0 per Galaxy M35

Samsung continua il suo impegno per portare l’aggiornamento One UI 8.0 a un numero sempre maggiore di dispositivi compatibili. Tra questi, il Galaxy M35 riceve un’importante novità con il rilascio del nuovo aggiornamento, consolidando la sua posizione nel mercato dei dispositivi di fascia media.

Galaxy M35 riceve l’aggiornamento a One UI 8.0 (Android 16)

Il pacchetto software basato su Android 16, noto come One UI 8.0, è già in fase di distribuzione in India. Identificabile con la versione del firmware M356BXXU5CY18, l’aggiornamento ha un peso di circa 2.3GB e include una patch di sicurezza datata settembre 2025, piuttosto che l’aggiornamento di sicurezza di questo mese, ottobre.

Nonostante il rilascio iniziale sia limitato all’India, è previsto un graduale arrivo dell’aggiornamento in altri Paesi in cui il dispositivo è stato lanciato. Il Galaxy M35, che originariamente ha debuttato con Android 14 e One UI 6.0, aveva già ricevuto l’aggiornamento a One UI 7.0 basato su Android 15 pochi mesi fa.

Prospettive future per gli aggiornamenti Android

Grazie all’adozione di One UI 8.0, il Galaxy M35 si garantisce due ulteriori aggiornamenti del sistema operativo Android nei prossimi anni. È previsto infatti il rilascio dell’aggiornamento Android 17 (One UI 9.0) nel 2026, mentre l’aggiornamento Android 18 (One UI 10) potrebbe essere disponibile nel 2027.

Come controllare l’aggiornamento sul tuo dispositivo

Se risiedi in India e possiedi un Galaxy M35, è fondamentale verificare subito la disponibilità dell’aggiornamento. Puoi farlo seguendo il percorso: Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa sul tuo dispositivo. Una volta completato il download, premi il pulsante Installa ora. Il Galaxy M35 si riavvierà dopo alcuni minuti, permettendoti di iniziare ad utilizzare One UI 8.0 sul tuo smartphone.

Per scoprire tutte le nuove funzionalità che il Galaxy M35 ottiene con l’aggiornamento a One UI 8.0, puoi cliccare qui.

Dettagli dell’aggiornamento

L’aggiornamento a One UI 8.0 introduce diverse innovative funzionalità e miglioramenti per il Galaxy M35. La nuova interfaccia utente apporta un design ottimizzato che migliora l’esperienza complessiva e la fluidità del dispositivo. Inoltre, le modifiche includono opzioni avanzate per la personalizzazione delle impostazioni e un sistema di navigazione più intuitivo.

È importante notare che, pur essendo un aggiornamento significativo per un dispositivo di fascia media, il peso del pacchetto può variare a seconda delle condizioni locali e della connettività. Gli utenti sono invitati a scaricare l’aggiornamento tramite una connessione Wi-Fi stabile per garantire un processo di installazione senza intoppi.

L’aggiornamento a One UI 8.0 introduce diverse innovative funzionalità e miglioramenti per il Galaxy M35. La nuova interfaccia utente apporta un design ottimizzato che migliora l’esperienza complessiva e la fluidità del dispositivo. Inoltre, le modifiche includono opzioni avanzate per la personalizzazione delle impostazioni e un sistema di navigazione più intuitivo.

È importante notare che, pur essendo un aggiornamento significativo per un dispositivo di fascia media, il peso del pacchetto può variare a seconda delle condizioni locali e della connettività. Gli utenti sono invitati a scaricare l’aggiornamento tramite una connessione Wi-Fi stabile per garantire un processo di installazione senza intoppi.

Con l’implementazione di One UI 8.0, il Galaxy M35 si assicura il supporto per due ulteriori aggiornamenti del sistema operativo Android nei prossimi anni. Si prevede che l’aggiornamento ad Android 17, equivalente a One UI 9.0, venga rilasciato nel 2026. Successivamente, Android 18, corrispondente a One UI 10, potrebbe debuttare nel 2027, espandendo ulteriormente le possibilità e le prestazioni del dispositivo.

Se possiedi un Galaxy M35 e ti trovi in India, è essenziale verificare immediatamente la disponibilità dell’aggiornamento a One UI 8.0. Per procedere, accedi alla sezione Impostazioni del tuo dispositivo e seleziona l’opzione Aggiornamento software. Da qui, puoi avviare il processo di verifica toccando il pulsante Scarica e installa.

Dopo che la ricerca avrà identificato l’aggiornamento, dovrai attendere il completamento del download. Una volta terminato, apparirà l’opzione per installare il nuovo software. È consigliato premere il pulsante Installa ora. Il dispositivo si riavvierà automaticamente dopo pochi minuti, consentendoti di utilizzare immediatamente le nuove funzionalità offerte da One UI 8.0.

Per ulteriori dettagli sulle innovazioni e le funzionalità migliorate con questo aggiornamento, puoi cliccare qui.