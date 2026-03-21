Home / SPETTACOLI & CINEMA / Nina Palmieri racconta la maternità tardiva e la scelta degli ovociti congelati

Nina Palmieri racconta maternità tardiva, ovuli congelati e arrivo inatteso di Amanda

A Roma, negli studi di Verissimo, la giornalista e inviata de Le Iene Nina Palmieri ha ripercorso la propria esperienza di maternità.

A 41 anni ha scelto di congelare gli ovuli, per tutelare un possibile desiderio futuro di diventare madre.

Poco dopo, però, è arrivata in modo inatteso la gravidanza naturale della figlia Amanda, nata nel 2017 da un rapporto appena iniziato con il compagno, diverso dal partner con cui aveva deciso la crioconservazione.

In studio, Palmieri ha definito la figlia “la mia ricchezza, la mia luce”, raccontando la riorganizzazione di una “vita complessa” e il percorso quotidiano di apprendimento nel ruolo di madre.

La testimonianza offre uno spaccato concreto su scelte riproduttive, pressione dell’“orologio biologico” e maternità tardiva in Italia.

In sintesi:

Nina Palmieri racconta a Verissimo la maternità arrivata a 41 anni.

racconta a la maternità arrivata a 41 anni. Prima della gravidanza sceglie di congelare gli ovuli per tutelare il futuro.

La figlia Amanda arriva in modo naturale e inatteso nel 2017.

arriva in modo naturale e inatteso nel 2017. Racconta la riorganizzazione della vita e l’apprendimento continuo della maternità.

Dal congelamento degli ovuli alla gravidanza naturale inattesa

Nel colloquio con Silvia Toffanin, Nina Palmieri ha ricostruito la sequenza delle sue scelte.

Prima di restare incinta, in una relazione con un uomo che non è il padre di Amanda, aveva deciso di sottoporsi alla procedura di congelamento degli ovuli.

Non avvertiva ancora il “famoso orologio biologico”, ma temeva di rimpiangere, in futuro, l’assenza di un figlio se la natura non l’avesse più consentito.

La giornalista ha spiegato di aver voluto ridurre “tristezza e ansia” legate a un eventuale fallimento del progetto di maternità, ricorrendo alla crioconservazione come strumento di tutela.

Poi la svolta imprevista: conosce da poco quello che diventerà il padre di sua figlia e, quasi in contemporanea, scopre di essere incinta.

“Amanda è arrivata naturalmente, in modo inaspettato e folle”, ha raccontato, sottolineando quanto quell’evento abbia imposto una profonda riorganizzazione della propria esistenza personale e professionale.

“Ho dovuto riorganizzare una vita complessa, ma ho imparato a essere la sua mamma e lo sto imparando ancora ogni giorno”, ha detto in trasmissione, definendo oggi la bambina “la mia ricchezza, la mia luce”.

Maternità tardiva e scelte consapevoli: un modello per molte donne

La narrazione pubblica di Nina Palmieri intercetta un tema centrale per molte donne italiane: conciliare tempi biologici, lavoro e relazioni.

La sua esperienza mostra come il ricorso al congelamento degli ovuli possa essere vissuto non come rinuncia, ma come strumento di pianificazione e libertà.

Allo stesso tempo, la gravidanza naturale arrivata oltre i 40 anni evidenzia l’imprevedibilità della fertilità e il peso emotivo delle decisioni riproduttive.

Il messaggio finale è quello di una maternità costruita giorno per giorno, lontana da stereotipi di perfezione: un percorso in cui si “impara a essere madre” continuamente, riorganizzando equilibri personali e familiari senza cancellare ambizioni professionali.

FAQ

Chi è Nina Palmieri e perché è nota al pubblico?

È una giornalista e inviata televisiva italiana, volto storico de Le Iene, nota per inchieste sociali e di attualità.

A che età Nina Palmieri è diventata madre di Amanda?

È diventata madre di Amanda a 41 anni, dopo un percorso personale che includeva anche la scelta di congelare gli ovuli.

Perché Nina Palmieri aveva deciso di congelare gli ovuli?

Lo aveva fatto per tutelare un possibile desiderio futuro di maternità, temendo di vivere con ansia e tristezza un eventuale fallimento.

La gravidanza di Amanda è avvenuta tramite tecniche di procreazione assistita?

No, la gravidanza di Amanda è avvenuta in modo naturale e inatteso, quando Palmieri conosceva il padre da poco tempo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti ANSA, Adnkronos, ASCA e AGI, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.