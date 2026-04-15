Giulia Michelini conferma il flirt con Marco Bocci durante intervista a Belve

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Giulia Michelini conferma il flirt con Marco Bocci prima di Laura Chiatti

A Roma, nella puntata di ieri di Belve su Rai2, l’attrice Giulia Michelini ha ammesso per la prima volta l’esistenza di una “simpatia” con il collega Marco Bocci. Il presunto legame, a lungo smentito e oggetto di gossip fin dai tempi di Squadra Antimafia, sarebbe avvenuto anni fa, prima della relazione dell’attore con l’attuale moglie Laura Chiatti.

La rivelazione è arrivata durante l’intervista con la giornalista Francesca Fagnani, che ha ricostruito le voci sul rapporto tra i due interpreti e le dichiarazioni del produttore Pietro Valsecchi.

Nel corso della stessa conversazione, Michelini ha parlato anche della propria vita sentimentale attuale, definendo l’amore “faticoso” e ammettendo errori nelle relazioni passate.

In sintesi:

Giulia Michelini ammette a Belve una “simpatia” con Marco Bocci prima di Laura Chiatti.

L’attrice smentisce i presunti baci nei camerini evocati da Pietro Valsecchi.

Michelini rivela di essere innamorata ma definisce l’amore “complesso” e “faticoso”.

L’intervista diventa uno dei momenti più commentati della seconda puntata di Belve.

Per anni Giulia Michelini aveva negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Marco Bocci, parlando solo di amicizia.

In passato, al settimanale Oggi, aveva dichiarato: “Tra noi non c’è mai stato nulla. Siamo solo amici (…) appena l’ho conosciuto ho detto ‘wow che fregno!’, ma la cosa si è fermata lì”.

A Belve, incalzata da Francesca Fagnani sul flirt nato sul set di Squadra Antimafia, l’attrice ha invece ammesso: “Era pre Laura Chiatti, non scherziamo! Con lui è stata un’amicizia, una grandissima amicizia (…) Se il flirt c’è stato davvero? Ma sì, una simpatia, così, nulla di che”.

Il chiarimento colloca temporalmente la “simpatia” in un periodo antecedente alle relazioni ufficiali di Bocci, compresa quella con Emma Marrone, spesso tirata in ballo dal gossip per la presunta gelosia nei confronti del rapporto tra i due colleghi.

Cosa è successo davvero tra Michelini, Bocci e i rumors dei camerini

Uno dei passaggi chiave dell’intervista riguarda le parole del produttore Pietro Valsecchi, storico artefice di Distretto di Polizia e di numerose fiction con protagonisti i due attori.

La Fagnani ha letto in studio una sua vecchia frase: “Il problema con Giulia Michelini e Marco Bocci è che erano sempre in camerino a baciarsi”.

Michelini ha reagito con fermezza: “Ma che cosa dice?! Non è vero nulla. È più facile che ridessimo, scherzassimo o spettegolassimo in camerino. Forse facevamo gli inciuci e dicevamo le cattiverie. Io e lui eravamo proprio una bella squadra”.

Le dichiarazioni di Valsecchi risalgono a una puntata di Verissimo del 2013, alla presenza degli stessi Michelini e Bocci, che allora non smentirono. In quell’occasione il produttore rassicurò anche Emma Marrone, allora compagna di Bocci: “Emma può stare tranquilla, la loro relazione si è interrotta alcuni mesi fa”.

Poco dopo, la storia tra Emma Marrone e Marco Bocci si concluse e l’attore iniziò la relazione con Laura Chiatti, poi sfociata nel matrimonio tra fine 2013 e inizio 2014.

Amore, errori e fragilità: il nuovo volto pubblico di Giulia Michelini

Nella parte più personale dell’intervista, Giulia Michelini ha deciso di esporsi oltre il gossip, raccontando l’amore da una prospettiva matura e disincantata.

Alla domanda di Francesca Fagnani se fosse innamorata, ha risposto: “Sì, sono innamorata. Lo dico così perché l’amore è un argomento molto complesso. L’amore è faticoso”.

Ha poi aggiunto: “Questa persona con cui sto la amo, siamo stati molto innamorati, ma l’amore cambia, si evolve. (…) Spesso quando ero in coppia mi sono dimenticata di me, mi sono oscurata per l’altro e dedicata troppo anche quando non ne valeva la pena”.

La protagonista di Rosy Abate ha mostrato un approccio insolitamente trasparente anche su temi delicati, ammettendo di aver provato molte droghe e rivendicando con ironia la propria professionalità rispetto a colleghe come Manuela Arcuri.

Per molti osservatori televisivi, il confronto con l’intervista a Carlo Conti nella stessa puntata ha evidenziato la cifra “da belva” di Michelini: meno diplomatica, più istintiva e capace di offrire un ritratto autentico, tra fragilità e autoironia.

FAQ

Quando è andata in onda l’intervista di Giulia Michelini a Belve?

L’intervista è andata in onda su Rai2 il 14 aprile 2026, all’interno della seconda puntata stagionale di Belve condotta da Francesca Fagnani.

Che tipo di rapporto ha confermato Giulia Michelini con Marco Bocci?

Michelini ha confermato una “simpatia”, definita come grande amicizia con sfumature di flirt, avvenuta prima della relazione di Bocci con Laura Chiatti.

Giulia Michelini ha smentito i presunti baci con Marco Bocci nei camerini?

Sì, li ha smentiti categoricamente, spiegando che in camerino ridevano, scherzavano e spettegolavano, ma non si baciavano come raccontato in passato da Pietro Valsecchi.

Giulia Michelini è attualmente impegnata sentimentalmente?

Sì, ha dichiarato di essere innamorata e di avere un compagno, pur definendo l’amore “complesso” e “faticoso” e riconoscendo errori nelle relazioni passate.

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