Nicolas Cage domina il western esistenziale Butcher’s Crossing in recensione

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Butcher’s Crossing, il western con Nicolas Cage che smaschera il mito della frontiera

Nel 1874, nel Kansas, il giovane studente di Harvard Will Andrews abbandona privilegi e studi per cercare un senso più autentico all’esistenza. Raggiunge la cittadina di Butcher’s Crossing, dove incontra il commerciante di pelli McDonald e soprattutto il cacciatore veterano Miller, figura carismatica e spietata.

Convinto da Miller a finanziare una rischiosa spedizione di caccia ai bisonti nelle Montagne Rocciose, Will intraprende un viaggio che si trasforma in una brutale esperienza di sopravvivenza fisica e morale.

Il film Butcher’s Crossing, diretto da Gabe Polsky e interpretato da Nicolas Cage, arriva oggi in Italia come adattamento del romanzo del 1960 di John Edward Williams, con l’obiettivo di decostruire il mito eroico del West e mostrare il lato autodistruttivo della corsa alla ricchezza.

In sintesi:

Western crepuscolare tratto dal romanzo di John Edward Williams , ambientato nel Kansas del 1874.

, ambientato nel Kansas del 1874. Nicolas Cage è Miller, cacciatore ossessivo che guida una spedizione di caccia ai bisonti.

è Miller, cacciatore ossessivo che guida una spedizione di caccia ai bisonti. Gabe Polsky firma un film antispettacolare che smonta il mito romantico della frontiera.

firma un film antispettacolare che smonta il mito romantico della frontiera. Fotografia di grande impatto, con paesaggi reali e presenza autentica di mandrie di bisonti.

Dal romanzo di John Edward Williams al film di Gabe Polsky

Pubblicato nel 1960, Butcher’s Crossing di John Edward Williams fu quasi ignorato all’uscita, per poi essere riscoperto come uno dei romanzi chiave del “contro–western” novecentesco. Williams usò l’ambientazione di frontiera per criticare il mito fondativo degli Stati Uniti, legato all’idea di conquista e dominio sulla natura.

Il regista Gabe Polsky, noto per i documentari, sceglie una messinscena rigorosa, senza concessioni al folklore, per restituire l’anima morale del libro: la spedizione di caccia diventa un laboratorio di autodistruzione, economica, ambientale e psicologica.

L’eco di Moby Dick è evidente: Miller è un capitano Achab delle pianure, divorato dall’ossessione di sterminare i bisonti fino all’ultima pelle. Invece di inseguire una balena, insegue il profitto assoluto; in entrambi i casi, il prezzo è la perdita di ogni residuo di umanità.

La prova di Nicolas Cage sorprende per sottrazione: abbandona l’over-acting più riconoscibile per costruire un personaggio di pura presenza fisica, silenzi e scatti improvvisi, in cui la follia resta sempre sotto la superficie.

Il film si affida molto alla forza dei paesaggi del Montana e dei parchi nazionali statunitensi: le stagioni che scorrono – dall’autunno dorato all’inverno glaciale – scandiscono la discesa agli inferi del gruppo. La presenza reale dei bisonti dà spessore documentaristico alle scene di caccia, accentuando il disagio etico dello spettatore.

Meno riuscita la caratterizzazione dei comprimari e la gestione del ritmo: alcuni salti temporali e passaggi psicologici restano abbozzati, lasciando l’impressione di un’opera ambiziosa ma non del tutto compiuta.

Un western scomodo tra ecologia, ossessione e disillusione americana

Butcher’s Crossing si inserisce nel filone del western crepuscolare che mette al centro il prezzo umano e ambientale del mito americano. Attraverso lo sguardo disincantato di Will Andrews, lo spettatore assiste alla trasformazione della caccia in sterminio industriale, preludio simbolico alla crisi ecologica contemporanea.

Il film non cerca consolazioni né catarsi: la violenza contro gli animali e contro l’ambiente è mostrata come un meccanismo economico lucido, più che come barbarie isolata. È qui che l’interpretazione di Nicolas Cage, ferale ma contenuta, funziona come guida nell’abisso: Miller è insieme carnefice e vittima della stessa logica distruttiva che alimenta.

Pur con i suoi limiti strutturali, l’opera di Gabe Polsky offre un tassello significativo alla rilettura critica del West, suggerendo riflessioni attuali su sfruttamento delle risorse, derive del capitalismo e fascinazione per i leader carismatici.

FAQ

Di cosa parla il film Butcher’s Crossing in termini essenziali?

Il film racconta una spedizione di caccia ai bisonti che si trasforma in una tragica parabola di ossessione, sfruttamento economico e distruzione morale.

Quanto è fedele il film Butcher’s Crossing al romanzo originale?

Il film è globalmente fedele allo spirito del romanzo, mantenendo tema morale, critica al mito della frontiera e figura ossessiva di Miller.

Che tipo di interpretazione offre Nicolas Cage in Butcher’s Crossing?

Nicolas Cage recita in modo contenuto e fisico, evitando eccessi, costruendo un Miller minaccioso, ossessivo e progressivamente disumanizzato, centrale nell’equilibrio del film.

Perché Butcher’s Crossing è considerato un western crepuscolare?

È definito crepuscolare perché smonta l’epica eroica del West, mostra violenza economica, devastazione della natura e fallimento del sogno di frontiera.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi di Butcher’s Crossing?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di notizie e materiali tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.