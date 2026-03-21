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Nicholas Brendon, svelate le cause della morte dell’attore di Buffy

Nicholas Brendon, svelate le cause della morte dell’attore di Buffy

Morte di Nicholas Brendon, volto di Buffy, cosa sappiamo finora

Il 21 marzo 2026 è stata confermata la morte di Nicholas Brendon, 54 anni, attore statunitense noto per il ruolo di Xander Harris in Buffy L’Ammazzavampiri.
Il decesso è avvenuto negli Stati Uniti “nel sonno”, secondo quanto comunicato dalla famiglia al portale The Hollywood Reporter.

Le cause sono state indicate come “naturali” e riconducibili ai problemi di salute cronici che l’attore affrontava da anni, tra patologie cardiache e gravi complicazioni neurologiche.
La notizia ha colpito la comunità dei fan della serie cult e l’industria televisiva internazionale, dove Brendon resta legato all’immagine del ragazzo ironico e fragile che ha segnato un’intera generazione di spettatori.

In sintesi:

  • Morto l’attore americano Nicholas Brendon, Xander in Buffy, all’età di 54 anni.
  • La famiglia parla di morte naturale nel sonno, confermata anche da fonti vicine.
  • L’attore soffriva di problemi cardiaci e della sindrome della cauda equina.
  • Negli ultimi anni si era dedicato soprattutto alla pittura e all’arte.

Profilo, problemi di salute e comunicato ufficiale della famiglia

Nicholas Brendon era noto per film come Psycho Beach Party e serie come Criminal Minds, ma il ruolo determinante della sua carriera resta Xander Harris nelle sette stagioni di Buffy L’Ammazzavampiri.
Dal 2009 al 2021 aveva avuto diversi guai giudiziari, con nove arresti, sullo sfondo di un quadro personale complesso.

Nel 2023 aveva rivelato di aver subito un infarto e di soffrire di un difetto cardiaco congenito. A questo si aggiungeva la sindrome della cauda equina, grave patologia neurologica dovuta alla compressione dei nervi alla base del midollo spinale, che lo aveva costretto a interventi chirurgici alla colonna vertebrale.

Nel comunicato affidato a The Hollywood Reporter, la famiglia ha descritto l’attore come un uomo profondamente creativo, che negli ultimi anni aveva trovato una nuova forma di espressione nella pittura: “Negli ultimi anni, Nicky aveva trovato la sua passione nella pittura e nell’arte… Sebbene non sia un segreto che abbia avuto delle difficoltà in passato, era in cura con farmaci e terapie ed era ottimista riguardo al futuro al momento della sua scomparsa”.

Il sito americano TMZ ha riferito che anche le proprie fonti, in linea con i familiari, confermano il decesso per cause naturali legate alle condizioni di salute pregresse dell’attore.

L’eredità di Xander e l’impatto sulla comunità dei fan

La morte di Nicholas Brendon arriva a pochi mesi dalle notizie sulla cancellazione del sequel di Buffy L’Ammazzavampiri, amplificando la sensazione di perdita per una fanbase ancora molto attiva online.
La figura di Xander, adolescente comune circondato da eroi soprannaturali, ha rappresentato per molti spettatori la prospettiva umana e vulnerabile all’interno della serie.

La scomparsa dell’attore riapre il dibattito sul rapporto tra notorietà, fragilità personali e gestione pubblica delle malattie croniche, cardiache e neurologiche.
È probabile che nelle prossime settimane iniziative commemorative, rewatch collettivi e tributi social contribuiscano a consolidare l’eredità culturale di Brendon, facendo riscoprire il suo lavoro televisivo e la produzione artistica cui si stava dedicando negli ultimi anni.

FAQ

Di cosa è morto Nicholas Brendon secondo la famiglia?

La famiglia ha dichiarato che Nicholas Brendon è morto nel sonno per cause naturali, collegate ai problemi di salute cronici.

Quali problemi di salute aveva Nicholas Brendon negli ultimi anni?

Nicholas Brendon soffriva di difetto cardiaco congenito, aveva avuto un infarto e conviveva con la sindrome della cauda equina.

Per quale ruolo televisivo viene maggiormente ricordato Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon è ricordato soprattutto per il ruolo di Xander Harris nelle sette stagioni della serie cult Buffy L’Ammazzavampiri.

Cosa faceva Nicholas Brendon dopo la carriera da protagonista in Buffy?

Dopo Buffy, Nicholas Brendon ha lavorato in film e serie tv e, negli ultimi anni, si è dedicato intensamente alla pittura.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione della notizia?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di notizie tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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