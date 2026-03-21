Grande Fratello Vip, tutti i nominati e le strategie in confessionale

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Grande Fratello Vip 2026: gli equilibri dietro le nomination del 20 marzo

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, nella puntata di venerdì 20 marzo, le nomination hanno ridefinito i primi equilibri strategici.

I concorrenti, divisi tra club economy e club gold, hanno espresso preferenze spesso motivate da antipatie, incomprensioni comunicative e scarsa affinità caratteriale.

Al centro del voto finiscono soprattutto Lucia, Dario Cassini e Marco Berry, ma anche Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Paola Caruso e Nicolò.

Il televoto aperto stabilirà chi, tra questi sette Vip, sarà salvato dal pubblico e chi rischierà di diventare il primo eliminato di questa edizione, influenzando immediatamente dinamiche narrative e gerarchie interne alla casa.

In sintesi:

Nomination divise tra club economy e club gold nel GF Vip 2026 .

. Lucia e Dario Cassini i più votati nel club economy.

e i più votati nel club economy. Marco Berry principale bersaglio nel club gold, seguito dagli altri Vip.

principale bersaglio nel club gold, seguito dagli altri Vip. Il meno votato dal pubblico sarà il primo eliminato della nuova edizione.

Nomination, strategie e fratture tra club economy e club gold

Nel club economy, le tensioni esplodono attorno a Dario Cassini. Renato lo nomina ricordando una discussione con Raimondo Todaro: *“alla fine della discussione che ho avuto con Todaro lui mi ha guardato e detto ‘hai pestato una….’ Volevo parlare, ma lui è andato via”*.

Anche Lucia vota Dario, spiegando: *“mi aveva chiesto di essere reciproci nel voto, tra queste scelte ho preferito votare lui”*. Alessandra Mussolini lo attacca sul piano caratteriale: *“non mi piace come si comporta, ha sempre una parola contro, non è vero che è così generoso”*.

Sul fronte opposto, Raul e Gionny scelgono Lucia, giudicandola rispettivamente *“la persona meno affine, un pochino troppo esagerata nei comportamenti”* e *“la persona con cui ho parlato di meno”*. Così, nel gruppo economy, i più nominati risultano proprio Lucia e Dario Cassini.

Nel club gold emergono divergenze sui toni e sui modi. Paola Caruso punta prima su Raimondo Todaro – *“non riusciamo a comunicare, non mi parla”* – e poi su Alessandra Mussolini – *“le da fastidio il mio decibel”*.

Su Marco Berry si concentra la maggior parte dei voti: lo indicano Blu, Francesca Manzini, Giovanni e Nicolò, tra distanza caratteriale, scarsa confidenza e la percezione, espressa da Francesca, di uscite *“volgari”* e, da Giovanni, di un atteggiamento da *“spettacolo”* continuo.

Chiude il quadro la nomination di Antonella Elia a Francesca Manzini, criticandone la reazione a un commento di Renato. Il risultato finale vede in bilico Lucia, Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Paola Caruso e Nicolò, ora affidati al giudizio del pubblico anche tramite i video Mediaset.

Gli scenari futuri in casa dopo il primo eliminato

L’esito del televoto non inciderà solo sul destino del concorrente meno votato, ma anche sulle alleanze nascenti.

Un’uscita tra Dario Cassini, Lucia o Marco Berry potrebbe ridisegnare i rapporti di forza nei due club, premiando chi ha mantenuto toni più concilianti.

La gestione del conflitto – fra stile diretto, ironia aggressiva e sensibilità ai “modi” – sembra già il vero banco di prova del Grande Fratello Vip 2026, con possibili ribaltamenti di consenso nelle prossime puntate.

FAQ

Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 2026 del 20 marzo?

I nominati sono Lucia, Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Paola Caruso e Nicolò, tutti al televoto.

Come funziona il televoto per il Grande Fratello Vip 2026?

Il televoto funziona in modo affermativo: il pubblico vota chi vuole salvare, tramite SMS, app o piattaforme Mediaset ufficiali.

Dove rivedere le nomination del Grande Fratello Vip 2026?

È possibile rivedere le nomination sui video Mediaset, disponibili on demand sulle piattaforme digitali ufficiali del gruppo.

Chi è stato il più nominato tra i concorrenti dei due club?

Nel club economy i più nominati sono Lucia e Dario Cassini; nel club gold il più votato risulta Marco Berry.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello Vip?

L’articolo deriva affermativamente da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.