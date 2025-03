NFT: crollo del volume di scambi, l’AI si afferma come settore in crescita

Declino del volume di scambi NFT

Il mercato degli NFT ha registrato un significativo calo di volume di scambi dall’ultimo trimestre del 2022. Secondo l’Industry Report di DappRadar pubblicato il 6 marzo, il volume totale degli scambi NFT è sceso del 63%, passando da **,36 miliardi** a dicembre a **7 milioni** a gennaio, per arrivare a un crudo **8 milioni** a febbraio. Questo calo ha evidenziato anche una diminuzione del 16% nelle vendite nel mese di febbraio, riflettendo un mercato indebolito e una crescente difficoltà nel generare interesse tra gli investitori e i collezionisti.

Questa contrazione non ha solo impatti finanziari, ma evidenzia anche il cambiamento di dinamiche nel settore digitale. Il numero di transazioni e la partecipazione degli utenti sono diminuiti, il che potrebbe indicare una necessità di ripensare la proposta di valore degli NFT nel panorama web3 attuale. Le percentuali mostrano chiaramente come il mercato sia diventato più selettivo, mettendo in discussione la sostenibilità a lungo termine di molte collezioni NFT.

Rendimento delle collezioni NFT

Nonostante la flessione generale del mercato, alcune collezioni NFT continuano a mostrare segni di resilienza. Ad esempio, **Pudgy Penguins** ha registrato un incremento delle vendite del 25%, nonostante la discesa dei prezzi, dimostrando come l’interesse dei collezionisti possa variare a seconda delle dinamiche specifiche di ogni collezione. La notorietà del marchio, insieme a capacità di community engagement, gioca un ruolo cruciale nel mantenere alta l’attenzione. Inoltre, un’altra collezione, **Doodles**, ha guadagnato attenzione per il suo recente annuncio riguardo al lancio di una criptovaluta DOOD basata su **Solana**, riflettendo la continua evoluzione dell’ecosistema NFT e l’importanza delle innovazioni nel mantenere l’interesse.

In questo contesto, si osserva come i collezionisti stiano adattando le loro strategie d’acquisto. Collezioni che riescono a innovare o a creare valore attraverso nuove collaborazioni, come quella di Kaito Genesis, che ha visto il suo prezzo di partenza arrivare a **7.65 ETH** dopo aver stretto un accordo con **Azuki**, tendono ad emergere anche durante periodi di instabilità. Questo suggerisce che, sebbene il mercato degli NFT possa essere in crisi, vi è ancora una ricerca attiva di opportunità di investimento strategico all’interno delle nicchie specifiche.

Crescita del settore dell’intelligenza artificiale

Negli ultimi mesi, il settore dell’intelligenza artificiale ha dimostrato una crescita straordinaria, conquistando il titolo di categoria in più rapida espansione nel panorama web3. A febbraio, si è registrato un incremento significativo nel numero di portafogli attivi unici, con piattaforme come **LOL** che hanno attirato ben **5,1 milioni** di utenti, registrando un aumento del **40%**. **Evermoon** ha visto una crescita addirittura del **988%**, evidenziando come le applicazioni legate all’AI stiano guadagnando terreno e slancio. Questa tendenza è supportata dall’aumento dell’adozione di contenuti generati tramite AI, con **Fractal Visions** che ha visto un’impressionante impennata del **721%**.

Questo slancio positivo nel settore dell’intelligenza artificiale non è solo un fenomeno temporaneo, ma indica una trasformazione duratura e potenzialmente rivoluzionaria nel modo in cui gli utenti interagiscono con le tecnologie digitali. L’AI ha cominciato a integrarsi sempre più nei processi decisionali e nelle esperienze utente, portando a una maggiore efficienza e a risultati più personalizzati. Le collaborazioni tra progetti NFT e aziende che offrono tecnologie AI, come nel caso di **Kaito Genesis**, stanno dimostrando il potere delle sinergie tra queste due aree, promettendo nuove opportunità d’investimento e innovazione nel settore.