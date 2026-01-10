New York, trasporti nel caos: bus e metro più cari, pendolari furiosi accusano Mamdani di tradimento

Aumenti delle tariffe e promessa mancata

New York scatta a 3 dollari per corsa su bus e metro, smentendo l’aspettativa di trasporti gratuiti avanzata in campagna elettorale da Zohran Mamdani. L’aumento, deciso dall’amministrazione dell’ex sindaco Eric Adams, è entrato in vigore il 5 gennaio, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo primo cittadino. Tariffe in salita anche per le ridotte: da 1,45 a 1,50 dollari; per i bus espressi si passa da 7 a 7,25 dollari, e le ridotte da 3,50 a 3,60 dollari.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il rincaro, per quanto di pochi centesimi, viene percepito come il simbolo di una promessa tradita. L’azienda dei trasporti MTA aveva già previsto nel bilancio 2025 un adeguamento tariffario, inizialmente atteso per marzo 2025 e poi rinviato a gennaio 2026 per allinearlo al sistema tap-and-go su tutta la rete. L’ultimo aumento risaliva al 2023, quando il biglietto base era passato da 2,75 a 2,90 dollari.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Secondo stime citate da CBS, un pendolare che prende la metro andata e ritorno cinque giorni a settimana paga oggi circa 5 dollari in più rispetto al 2015, per un aggravio annuo di circa 260 dollari. Rincari anche per gli abbonamenti mensili di Metro-North e LIRR, con scatti tra 7 e 21 dollari.

Reazioni dei pendolari e difesa della MTA

“Promessi mezzi gratis, ottenuto un biglietto più caro”: il malumore dei pendolari di New York esplode sui social e nelle stazioni, con accuse dirette al neo sindaco Zohran Mamdani. Molti parlano di “tradimento”, altri ricordano che la decisione risale all’era Eric Adams e che il nuovo primo cittadino è in carica da pochi giorni.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Nel tentativo di rassicurare, Mamdani ha raccontato su X una serata passata sul bus gratuito Q70, sottolineando il beneficio concreto per la classe lavoratrice e immaginando l’estensione del modello all’intera rete. Il gesto non placa la frustrazione: i rincari, anche se minimi, sono letti come un segnale politico negativo.

La MTA difende la scelta. L’amministratore delegato Janno Lieber ribadisce a CBS che i problemi di accessibilità economica in città non dipendono in primo luogo dal trasporto pubblico e che le entrate tariffarie restano essenziali per un servizio sicuro e affidabile. Una parte consistente dell’utenza però contesta, sostenendo che l’impatto cumulativo di biglietti e abbonamenti, inclusi Metro-North e LIRR, pesa ormai sul bilancio familiare.

Le mosse di Mamdani e possibili entrate alternative

Zohran Mamdani ribadisce l’obiettivo di ampliare la gratuità, partendo dall’esperienza del bus Q70 come modello di sollievo per i lavoratori. Punta a costruire un quadro di finanziamento stabile per la MTA, separando l’aumento deciso sotto Eric Adams dal suo programma.

La priorità è evitare nuovi rincari senza compromettere sicurezza e affidabilità del servizio, come richiesto dall’ad Janno Lieber. Mamdani annuncia che cercherà “fonti di entrate alternative” per sostenere bilanci e investimenti, senza però entrare nel dettaglio operativo o normativo.

Il dossier comprende abbonamenti e tariffe di Metro-North e LIRR, anch’essi in crescita, con l’obiettivo di attenuare l’impatto sui pendolari e riallineare il calendario tariffario al rollout del tap-and-go. La sfida politica resta duplice: rassicurare un’utenza irritata e dimostrare, a breve, come trasformare gli impegni in coperture reali.

FAQ

  • Perché sono aumentate le tariffe?
    La decisione è stata presa dalla precedente amministrazione e inserita nel bilancio 2025 della MTA.
  • Mamdani ha promesso trasporti gratis?
    Sì, in campagna elettorale ha sostenuto la gratuità progressiva di bus e metro.
  • Quando è entrato in vigore l’aumento?
    Dal 5 gennaio, pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo sindaco.
  • Qual è il ruolo della MTA?
    Gestisce bus e metro e considera le tariffe essenziali per un servizio sicuro e affidabile.
  • Il modello Q70 sarà esteso?
    Mamdani lo indica come riferimento, ma non ci sono piani dettagliati annunciati.
  • Ci saranno nuove fonti di entrata?
    Il sindaco promette alternative per finanziare la MTA, senza specificare ancora gli strumenti.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com