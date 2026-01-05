Arresto cardiaco, figlia della celebrità in pericolo: corsa contro il tempo e appello disperato

Dramma e corsa contro il tempo

Estee Williams, influencer con oltre 300mila follower, ha lanciato un appello dopo che la figlia di tre mesi, Estelle, ha subito un arresto cardiaco improvviso la notte della Vigilia. I medici hanno praticato rianimazione per 47 minuti prima di collegarla all’ECMO, supporto che sostituisce cuore e polmoni. La bambina è in condizioni critiche e i prossimi giorni sono considerati decisivi dal team clinico. Sui social si è attivata una vasta mobilitazione, tra messaggi di vicinanza e preghiere, mentre la famiglia attende segnali di stabilizzazione.

Storia clinica e interventi

Nata il 5 settembre, Estelle presentava un soffio cardiaco: gli esami hanno evidenziato due difetti del setto ventricolare. Dopo TIN, monitoraggi e terapia farmacologica di supporto cardiorespiratorio, a novembre è stato eseguito un intervento a cuore aperto con macchina cuore‑polmoni per chiudere il difetto maggiore. Il post-operatorio ha richiesto terapia intensiva pediatrica, ventilazione assistita e pacemaker per disturbi del ritmo e dell’ossigenazione. Un secondo intervento il 13 dicembre ha portato un lieve miglioramento, seguito da nuovo peggioramento e ulteriori complicanze cardiache.

Speranza, sostegno e prospettive

Il quadro resta gravissimo ma emergono segnali incoraggianti: gli esami hanno escluso emorragie cerebrali e l’EEG risulta nella norma, indicando funzioni neurologiche preservate. Il team valuta un percorso graduale: proseguire il supporto ECMO, possibile passaggio a dispositivi di assistenza ventricolare e, se la stabilizzazione lo consentirà, candidatura al trapianto di cuore. Intanto la famiglia ha avviato una raccolta fondi per sostenere cure e costi, ricevendo ampia solidarietà. La Mayo Clinic ricorda che i difetti del setto ventricolare gravi richiedono interventi complessi e comportano rischi elevati.

FAQ

  • Chi è coinvolto nella vicenda?
    La famiglia di Estee Williams e la figlia di tre mesi, Estelle, ricoverata in condizioni critiche.
  • Qual è la causa delle complicanze?
    Gravi difetti del setto ventricolare diagnosticati alla nascita, con successive complicanze cardiache.
  • Quale supporto vitale è in uso?
    La bambina è collegata a ECMO, che sostituisce temporaneamente cuore e polmoni.
  • Quali sono i prossimi passi terapeutici?
    Possibile impianto di assistenza ventricolare e valutazione per trapianto di cuore se le condizioni si stabilizzano.
  • Ci sono segnali clinici positivi?
    Assenza di emorragie cerebrali e EEG nella norma, fattori favorevoli sul piano neurologico.
  • È attiva una raccolta fondi?
    Sì, per coprire spese mediche e sostegno familiare, con ampia risposta solidale.

