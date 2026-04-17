Home / SPETTACOLI & CINEMA / Claudio Pallitto denuncia il cyberbullismo contro Chanel Totti e ne tutela l’immagine

Insulti social contro Chanel Totti, il trainer Pallitto denuncia il body shaming

La giovane influencer Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata presa di mira da commenti offensivi sul peso – come *“fruttivendola”* o *“100kg”* – sotto un video di allenamento in palestra. L’episodio è avvenuto online, sui social del personal trainer Claudio Pallitto, a Roma, ed è esploso nelle ultime ore. Pallitto, noto nel mondo del fitness e compagno dell’attrice Micaela Ramazzotti, ha reagito con un duro video di condanna del bullismo digitale. L’episodio rilancia il tema dell’uso distorto dei social, del body shaming e della tutela dei giovani personaggi pubblici, soprattutto donne, esposti a un’aggressività verbale crescente e spesso impunita.

In sintesi:

Insulti sul peso contro Chanel Totti sotto un video di allenamento in palestra.

sotto un video di allenamento in palestra. Il personal trainer Claudio Pallitto difende Chanel e denuncia la violenza verbale online.

difende Chanel e denuncia la violenza verbale online. L’episodio evidenzia body shaming e bullismo digitale contro giovani figure pubbliche.

Richiamo all’uso responsabile dei social e alla necessità di chiedere aiuto psicologico.

Il video in palestra e la reazione pubblica di Claudio Pallitto

Tutto nasce da un contenuto apparentemente neutro: un video in cui Chanel Totti si allena nella sala personal di Claudio Pallitto, imprenditore del fitness e volto noto del settore. Nei commenti, però, compaiono insulti e riferimenti al peso, fino a veri e propri attacchi personali.

Pallitto decide allora di intervenire in prima persona, pubblicando un video di denuncia. Racconta come da “un semplice video fatto con Chanel dove si pubblicizzava la sala personal” siano emersi commenti *“vergognosi di una violenza verbale immane verso una ragazza dolcissima, con un’anima bellissima, bella dentro fuori”*. Sottolinea l’ipocrisia di chi, dopo aver insultato, sarebbe pronto a chiederle un selfie per strada.

Nel suo appello, il trainer interroga direttamente gli hater: *“Perché siete così? Perché vi nascondete dietro un social?”* e invita a immaginare le stesse frasi rivolte a *“una sorellina, una mamma, qualcuno veramente a cui volete bene”*. Poi il monito finale: usare i social per lavorare, non per sfogare cattiveria, e *“fatevi aiutare se avete questa cattiveria in vita, fatevi aiutare che non è normale”*.

Body shaming, responsabilità digitale e possibili sviluppi futuri

L’attacco a Chanel Totti, concorrente anche di “Pechino Express”, conferma come il body shaming colpisca soprattutto giovani donne esposte mediaticamente, trasformando il corpo in bersaglio pubblico. Il video di Claudio Pallitto assume così il valore di presa di posizione etica del mondo del fitness, che sempre più spesso viene accusato di alimentare standard fisici irrealistici.

L’episodio potrebbe riaccendere il dibattito su moderazione dei commenti, responsabilità delle piattaforme e tutela legale contro il cyberbullismo. In prospettiva, casi simili spingono brand, palestre e creator a dotarsi di policy anti-hate più rigide e percorsi di educazione digitale per community e follower, trasformando gli spazi social in luoghi più sicuri per atleti, influencer e utenti comuni.

FAQ

Chi è Chanel Totti e perché è così esposta ai social

Chanel Totti è la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, influencer seguita e concorrente di “Pechino Express”, dunque costantemente sotto i riflettori.

Cosa ha scatenato gli insulti a Chanel Totti sui social

Gli insulti sono nati da un video di allenamento pubblicato dal personal trainer Claudio Pallitto, dove alcuni utenti hanno commentato il peso in modo offensivo.

Come ha risposto Claudio Pallitto al body shaming contro Chanel

Claudio Pallitto ha pubblicato un video di condanna, definendo i commenti “vergognosi” e invitando gli hater a riflettere e farsi aiutare psicologicamente.

Cosa può fare una vittima di bullismo online in casi simili

È utile salvare le prove, bloccare gli account, segnalare alle piattaforme, valutare denuncia e rivolgersi a uno psicologo o centri anti-cyberbullismo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.