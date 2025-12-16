Nasce Mondadori Digital S.p.A.: Una Nuova Era per l’Editoria Multimediale Italiana

Il panorama dell’editoria digitale italiana si appresta a vivere una trasformazione significativa a partire dal prossimo anno. Il Gruppo Mondadori , leader storico nel settore culturale ed editoriale, ha annunciato ufficialmente la costituzione di Mondadori Digital S.p.A.. Questa nuova società, interamente controllata dalla capogruppo Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., diventerà operativa a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2026. L’operazione nasce da una precisa strategia industriale: scorporare e valorizzare le attività digitali che attualmente risiedono sotto il cappello di Mondadori Media S.p.A. attraverso una scissione infragruppo.

L’obiettivo dichiarato di questa riorganizzazione è estremamente ambizioso: favorire una fase di ulteriore importante crescita degli asset digitali del Gruppo. Creando un veicolo societario dedicato esclusivamente al mondo digitale, Mondadori mira a consolidare la propria leadership nel mercato italiano, garantendo una gestione più focalizzata e agile. Questo nuovo assetto riflette una coerenza strutturale con l’organizzazione generale del Gruppo, che prevede ormai perimetrazioni gestionali distinte per ogni area di business chiave: Libri Trade, Libri Education, Retail e, a partire dal 2026, si aggiungeranno in modo distinto l’area Media (focalizzata sulla carta stampata e le attività tradizionali) e l’area Digital.

La nascita di Mondadori Digital non è solo un atto formale, ma rappresenta il culmine di un percorso di evoluzione che ha visto il Gruppo trasformarsi da editore tradizionale a primo editore italiano sui social media. La nuova società erediterà un patrimonio di brand e competenze che la posizionano immediatamente al vertice del settore, pronta a sfidare le dinamiche sempre più complesse del mercato pubblicitario e della creazione di contenuti online.

Leadership Visionaria e Obiettivi di Crescita: Le Voci dei Protagonisti

La guida di Mondadori Digital S.p.A. sarà affidata a figure chiave che hanno già dimostrato di saper navigare con successo nel mondo dell’innovazione. Andrea Santagata assumerà la carica di Amministratore Delegato della nuova società. Santagata, figura centrale nella trasformazione digitale dell’azienda, manterrà contestualmente la responsabilità strategica di Chief Innovation Officer dell’intero Gruppo Mondadori, garantendo così una linea diretta tra l’innovazione tecnologica trasversale e l’operatività della nuova controllata. Al suo fianco, nel ruolo di Presidente, siederà Carlo Mandelli, attuale Direttore sviluppo strategico del Gruppo e Amministratore Delegato di Mondadori Media S.p.A., assicurando continuità e visione d’insieme.

La mission della nuova realtà è stata delineata con chiarezza da Antonio Porro, Amministratore Delegato del Gruppo Mondadori, che ha commentato l’operazione sottolineando l’importanza degli investimenti fatti finora. Porro ha dichiarato: “Mondadori Digital nasce per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio di media digitali e soluzioni MarTech, che hanno visto una significativa e continua crescita negli ultimi anni e su cui continueremo a investire”. Le parole dell’Amministratore Delegato evidenziano come questa mossa non sia difensiva, ma espansiva.

L’intento è quello di rafforzare il posizionamento competitivo dell’azienda in un settore in rapida evoluzione. “Questo sviluppo strategico ambisce a consolidarci come uno dei più rilevanti player media digitali italiani, grazie a un processo di innovazione continua e valorizzazione di talenti e competenze”, ha concluso Porro. La strategia punta quindi non solo sui numeri, ma sulle persone e sulla capacità di innovare costantemente l’offerta, unendo la forza dei contenuti editoriali alle più moderne tecnologie di marketing.

Un Portfolio di Eccellenze: Dai Social Media alle Soluzioni MarTech

Il cuore pulsante di Mondadori Digital S.p.A. sarà costituito da un portafoglio di asset di assoluto rilievo, che copre le passioni più forti degli italiani: food, benessere, lifestyle e le nuove generazioni. I numeri sono impressionanti: la società gestirà una fanbase complessiva di 125 milioni di persone tra Italia ed estero e potrà contare su oltre 33 milioni di utenti unici mensili. Questo enorme bacino di utenza viene raggiunto attraverso una strategia multicanale che abbraccia siti web, profili social e persino la connected TV.

Tra i brand che confluiranno nella nuova società spiccano nomi leader nei rispettivi settori verticali:

GialloZafferano : il punto di riferimento per la cucina in Italia, con una presenza consolidata anche nel mercato statunitense;

: il punto di riferimento per la cucina in Italia, con una presenza consolidata anche nel mercato statunitense; Fatto in Casa da Benedetta : la società detiene la partecipazione di controllo dell’azienda che gestisce i diritti di proprietà intellettuale e d’immagine di Benedetta Rossi, la più importante food blogger italiana; * The Wom e Mypersonal Trainer : brand di punta per il lifestyle e il benessere;

: la società detiene la partecipazione di controllo dell’azienda che gestisce i diritti di proprietà intellettuale e d’immagine di Benedetta Rossi, la più importante food blogger italiana; * e : brand di punta per il lifestyle e il benessere; Webboh, Studenti e NostroFiglio: piattaforme dedicate alle nuove generazioni, alla scuola e alla genitorialità.

Oltre ai brand editoriali, Mondadori Digital integrerà le social agency Zenzero e Power, strutture specializzate che gestiscono i più rilevanti creator nei segmenti food, beauty e fashion, rafforzando la leadership nell’influencer marketing. Ma l’ecosistema non si ferma ai contenuti. Un pilastro fondamentale sarà il polo MarTech, composto da società tecnologiche all’avanguardia come AdKaora (attiva in Italia, Spagna e America Latina), Hej! (specializzata in marketing conversazionale) e la partecipazione nella startup AD cube, focalizzata sull’intelligenza artificiale applicata all’advertising. Completa il quadro Direct Channel, società leader nella gestione degli abbonamenti e nella business intelligence per il settore no-profit.

Prospettive Economiche e Modello Organizzativo Basato sull’AI

La solidità del progetto Mondadori Digital è supportata da previsioni economiche robuste. Per l’esercizio 2025, i dati pro-forma stimano che la nuova società registrerà ricavi per circa 85 milioni di euro e un EBITDA Adjusted superiore a 15 milioni di euro. Questi risultati saranno resi possibili dal lavoro di un team composto da oltre 300 talenti distribuiti nelle aree editoriali, marketing & sales, IT e operations. Dal punto di vista finanziario, la scissione avverrà in continuità di valori contabili, con un saldo netto pari a 38,7 milioni di euro, senza impatti sul bilancio consolidato del Gruppo.

Il modello organizzativo della nuova S.p.A. è stato disegnato per massimizzare l’efficienza e l’innovazione, articolandosi in due macroaree di competenza. La prima area si focalizzerà sulla gestione e lo sviluppo dei brand editoriali e delle social agency (inclusa Fatto in Casa da Benedetta). L’obiettivo qui è supportare la crescita delle community, declinare i brand su tutti i canali e combinare la centralità delle persone con una forte innovazione basata sull’Intelligenza Artificiale. La seconda area sarà dedicata al Polo MarTech (AdKaora, Hej!, Direct Channel).

In questo ambito, l’AI diventerà la principale leva di trasformazione per offrire agli investitori pubblicitari, sia in Italia che all’estero, soluzioni di marketing sempre più mirate, specifiche ed efficaci. Con questa struttura, Mondadori Digital si propone al mercato con un’offerta completa che spazia dal video advertising al branded content, fino alle più complesse soluzioni tecnologiche , confermandosi come l’editore delle eccellenze italiane.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito istituzionale gruppomondadori.it.

