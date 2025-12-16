Lu: Lugano lancia la sua nuova rivista dedicata alla città

Lu e la sua natura irregolare

_Lu_ la nuova rivista di Lugano dedicata alla cittä ed ai suoi abitanti si caratterizza per una periodicità non convenzionale, lontana dai rigori imposti dalle pubblicazioni tradizionali. La sua uscita avviene con cadenze variabili, oscillando tra 6, 8 o fino a 12 mesi, in base al tempo necessario a raccogliere un corpus di circa “cento pagine” di racconti e approfondimenti. Questo approccio garantisce una qualità curata e una selezione ponderata dei contenuti, riflettendo un processo di lavoro più artigianale e meno orientato alla regolarità editoriale standard.

Questo _format_ irregolare rispecchia una precisa volontà editoriale, finalizzata a dare spazio a un racconto autentico e meditato della città, senza la pressione di scadenze fisse che rischierebbero di compromettere l’approfondimento e la qualità narrativa. Lungi dall’essere un limite, questa scelta si traduce in una produzione editoriale che valorizza tempi più lenti e contenuti di sostanza, progettata per coinvolgere il lettore in un’esperienza più ricca e riflessiva.

Il tema del primo numero: l’invisibile

Il primo numero di _Lu_ si focalizza su un tema di profonda rilevanza sociale e culturale: l’invisibile. Questa scelta tematica intende mettere in luce quegli elementi, luoghi e persone nel tessuto urbano di Lugano che rimangono spesso fuori dal circuito della visibilità comune, seppur contribuiscono in modo significativo a definire l’identità della città. L’invisibilità qui assume molteplici sfaccettature, coinvolgendo sia contesti fisici sia dimensioni umane, solitamente trascurate o ignorate dal quotidiano sguardo pubblico.

Attraverso una narrazione che intreccia reportage, testimonianze e analisi, il magazine offre un’occasione per riflettere sul valore nascosto di queste realtà silenziose, proponendo una lettura alternativa e approfondita della vita cittadina. Questa prospettiva consente di ampliare la conoscenza collettiva, evidenziando zone, storie e soggetti che sfuggono alla canonica rappresentazione mediatica, ma che costituiscono la linfa del carattere sociale di Lugano.

Il tema dell’invisibile si configura dunque come un invito a osservare la città oltre la superficie apparente, a valorizzare l’essenzialità degli elementi meno evidenti che rendono unica questa realtà urbana.

La distribuzione e la diffusione sul territorio

_Lu_ adotta una strategia di distribuzione innovativa e capillare, pensata per raggiungere un pubblico ampio e variegato direttamente nel cuore della città. Le prime 5000 copie di ogni numero sono infatti messe a disposizione gratuitamente presso punti strategici come Palazzo Civico, il quartiere Foce, il LAC e nei Puntocittà, allo scopo di facilitare l’accesso alle informazioni e stimolare una partecipazione diffusa. Oltre a questi spazi istituzionali, la rivista si può trovare anche in numerosi bar, locali e negozi del tessuto urbano, integrandosi così con la vita quotidiana dei cittadini e dei visitatori.

Questa rete di diffusione non convenzionale favorisce una lettura spontanea e informale, valorizzando la presenza fisica del magazine nei luoghi frequentati della città. La scelta di una distribuzione gratuita riflette la volontà di _Lu_ di promuovere la cultura e la conoscenza locale senza barriere economiche, puntando a una circolazione capillare e partecipata.

Il posizionamento in una varietà di contesti urbani consente inoltre di intercettare pubblici differenti, stimolando un dialogo pluralistico che alimenta la dimensione collettiva della narrazione cittadina proposta dal magazine.

