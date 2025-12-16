Alleanza Strategica nel Fintech: Rocket Sharing Company Sceglie myPOS per la Digitalizzazione delle Imprese

Il panorama finanziario e tecnologico italiano registra una nuova, significativa evoluzione con l’annuncio di una partnership strategica tra due attori dinamici del mercato. Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha ufficializzato l’avvio di una collaborazione commerciale con myPOS, nota piattaforma europea di pagamenti digitali. L’accordo, siglato a Milano il 16 dicembre 2025, non rappresenta una semplice intesa di distribuzione, ma segna l’incontro tra un innovativo marketplace basato sulla sharing economy e un fornitore di infrastrutture di pagamento all’avanguardia.

Rocket Sharing Company, che si è distinta per aver sviluppato una piattaforma proprietaria integrata con sistemi di fidelizzazione, ha individuato in myPOS il partner ideale per potenziare l’offerta dedicata alla propria community . myPOS, dal canto suo, porta in dote un ecosistema completo che spazia dai terminali mobili agli strumenti di incasso online, fino alle soluzioni POS tradizionali. Questa sinergia mira a creare un ponte tecnologico capace di accelerare l’adozione di strumenti digitali in Italia, sfruttando la capillarità del network di Rocket per diffondere soluzioni fintech avanzate. La collaborazione si configura come una mossa tattica per entrambe le aziende: Rocket arricchisce il valore offerto ai suoi utenti, mentre myPOS accede a un canale privilegiato per penetrare il mercato dei professionisti e delle PMI italiane.

La Sfida Normativa del 2026: Rispondere alla Legge di Bilancio con l’Integrazione Tecnologica

Uno dei motori principali di questa partnership è la necessità di rispondere con tempestività ed efficacia alle nuove normative fiscali italiane. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto requisiti stringenti che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, imponendo l’obbligo di “abbinamento” tecnologico tra i registratori di cassa telematici e i sistemi di pagamento elettronico (POS). Questa misura, pensata per contrastare l’evasione fiscale e modernizzare il tracciamento dei corrispettivi, rappresenta una sfida tecnica e burocratica per migliaia di esercenti e professionisti.

In questo scenario, Rocket Sharing Company si posiziona come facilitatore, offrendo ai membri della propria community — e al mercato allargato — i sistemi di pagamento di myPOS, che sono già tecnicamente predisposti per questa integrazione. L’obiettivo è fornire una soluzione “chiavi in mano” che permetta agli imprenditori di adeguarsi alla normativa senza frizioni, modernizzando al contempo la gestione degli incassi. Offrendo terminali pronti per dialogare con i registratori telematici, la partnership risolve un problema concreto, trasformando un obbligo di legge in un’opportunità di aggiornamento tecnologico. Questa strategia dimostra come Rocket intenda supportare le imprese non solo attraverso servizi di marketing o networking, ma fornendo strumenti hardware e software essenziali per l’operatività quotidiana e la compliance normativa.

Il Ruolo del Rocket Sharing Club: Un Ecosistema di Crescita e Networking

Il cuore pulsante della strategia di Rocket è il Rocket Sharing Club, un programma esclusivo pensato per imprenditori e startupper che necessitano di strumenti concreti per lo sviluppo del proprio business. La partnership con myPOS sfrutta proprio questo asset: la rete qualificata di professionisti iscritti al Club diventa il veicolo ideale per la diffusione delle nuove tecnologie di pagamento. Il Club non è un semplice gruppo d’acquisto, ma un ambiente strutturato dove i membri possono accedere a training specifici e scambiare servizi in sei aree verticali critiche: Finance, Marketing & Sales, Training, Networking & Live Workshops, Blockchain & Technological Solutions, Business Opportunity e Luxury Concierge.

Attraverso questo accordo, la rete di Rocket diventa un asset strategico anche per myPOS, che può così promuovere le sue soluzioni fintech all’interno di un ecosistema dinamico e altamente profilato. La visione di Rocket è chiara: supportare soluzioni ad alto valore aggiunto che consentano alle imprese associate di crescere, innovare e competere meglio sul mercato. L’integrazione dei servizi di pagamento digitale in questo contesto di sharing economy rafforza il concetto di marketplace circolare, dove l’accumulo di voucher e l’utilizzo di servizi interni creano un volano di crescita per tutti i partecipanti.

Profilo Aziendale e Visione Futura: Da Euronext Growth Milan all’Espansione dei Servizi

Rocket Sharing Company S.p.A. conferma con questa operazione la sua natura di azienda in rapida evoluzione. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal febbraio 2022, la società ha dimostrato fin da subito un forte dinamismo: a meno di un anno dall’IPO (Offerta Pubblica Iniziale), ha perfezionato l’acquisizione del 51% di Stantup Service, una società tecnologica focalizzata sulla consulenza e formazione nel mercato libero dell’energia. L’obiettivo di tali operazioni è sempre stato quello di sfruttare le sinergie ed espandere l’offerta su nuovi settori, strategia che oggi si rinnova con l’ingresso deciso nel verticale dei pagamenti digitali.

La mission di Rocket è quella di favorire l’incontro tra consumatori e store (fisici e online) attraverso un meccanismo di incentivazione intelligente. Con l’integrazione delle soluzioni myPOS, la società non solo amplia il portafoglio servizi, ma si candida a diventare un punto di riferimento per la trasformazione digitale delle PMI italiane. Per gli investitori e gli stakeholder interessati a seguire l’evoluzione di questo progetto, il comunicato stampa e ulteriori dettagli finanziari sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito internet www.rocketcompany.it. La società mantiene un canale aperto con il mercato attraverso i suoi advisor e il team di IR, guidato da Luigi Maisto e supportato da IRTop Consulting.

FAQ

Qual è l’obiettivo principale della partnership tra Rocket Sharing Company e myPOS?

L’obiettivo principale è avviare una collaborazione commerciale che permetta a Rocket di offrire ai propri utenti le soluzioni di pagamento digitale di myPOS. Questo crea un ecosistema che accelera l’adozione di tecnologie digitali e supporta professionisti e imprenditori nella gestione degli incassi.

Come aiuta questa partnership le aziende a rispettare la Legge di Bilancio 2025?

La partnership fornisce terminali POS già predisposti per l’integrazione con i registratori telematici. Questo è fondamentale perché la Legge di Bilancio 2025 impone, a partire dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di abbinamento tra registratori di cassa e sistemi di pagamento elettronico.

Che cos’è il Rocket Sharing Club?

Il Rocket Sharing Club è un programma sviluppato da Rocket Sharing Company dedicato a imprenditori e startupper. Offre accesso a formazione specifica e la possibilità di scambiare servizi in sei aree verticali, tra cui Finanza, Marketing e Soluzioni Tecnologiche, per favorire lo sviluppo del business.

Su quale mercato è quotata Rocket Sharing Company e qual è il suo ticker?

Rocket Sharing Company S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Il suo ticker di riferimento per le contrattazioni è RKT:IM.

Quali servizi offre myPOS nell’ambito di questo accordo?

myPOS è una piattaforma europea di pagamenti digitali che offre soluzioni POS fisici, terminali mobili e strumenti per l’incasso online. Questi strumenti vengono messi a disposizione della rete di Rocket per facilitare i pagamenti elettronici.

Dove è possibile trovare ulteriori informazioni finanziarie su Rocket Sharing Company?

Il comunicato stampa e altre informazioni relative agli investitori sono disponibili sul sito internet della società, www.rocketcompany.it, nella sezione dedicata alle Investor Relations.