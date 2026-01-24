Moretti torna nella villa esclusiva dopo la scarcerazione, esplode la rabbia silenziosa dei parenti delle vittime

Jacques Moretti è nella sua villa vicino a Crans-Montana dopo la scarcerazione. I parenti delle vittime: “Frustrazione”

La nuova vita di Moretti in Svizzera

Dopo la scarcerazione, Jacques Moretti si è ritirato nella sua villa sulle alture vicino a Crans-Montana, nel Canton , scegliendo discrezione assoluta e un profilo pubblico praticamente inesistente. Le immagini che lo ritraggono affacciato sul terrazzo con vista sulle Alpi, mentre sorseggia un caffè e parla al telefono, hanno però riacceso il caso giudiziario e politico attorno alla sua figura. Per i vicini, è un proprietario silenzioso, che esce poco, circondato da un ristretto cerchio di collaboratori e consulenti legali.

La villa, dotata di sistemi di sicurezza avanzati e accesso riservato, è divenuta il simbolo materiale di un contrasto bruciante: da un lato l’isolamento dorato dell’ex detenuto, dall’altro il dolore di chi ha perso un familiare. La scelta di stabilirsi in una località turistica di lusso svizzera alimenta l’accusa, da parte dei parenti delle vittime, di una “seconda ingiustizia”, vissuta come schiaffo alla memoria dei loro cari.

Intanto, i legali di Moretti insistono sul pieno rispetto delle decisioni giudiziarie e sul diritto dell’uomo a ricostruirsi un’esistenza lontano dai riflettori, mentre il dibattito pubblico resta acceso.

La ferita aperta delle famiglie

Per i parenti delle vittime, le immagini della villa sopra Crans-Montana hanno riaperto una ferita che non si è mai realmente chiusa. Molti parlano di “profonda frustrazione”, non solo per la scarcerazione di Jacques Moretti, ma per la percezione che il sistema giudiziario abbia progressivamente spostato il baricentro dalla tutela delle vittime alla salvaguardia dell’imputato. Alle interviste, i familiari mostrano foto, lettere, ricordi quotidiani trasformati in prova vivente di un lutto senza risarcimento morale possibile.

Le associazioni che li assistono denunciano la sproporzione tra il rigore applicato nella fase delle indagini e la successiva attenuazione delle misure, fino alla liberazione e al trasferimento in Svizzera. Ciò che più pesa è l’assenza di un percorso strutturato di ascolto e coinvolgimento delle famiglie nei passaggi cruciali: notifiche tardive, linguaggio tecnico, comunicazioni scarne. In questo vuoto si insinua il sentimento che la memoria delle vittime sia ridotta a dettaglio procedurale, mentre l’ex imputato appare libero di godere di un contesto privilegiato.

Da qui, l’appello a una riforma che dia un ruolo effettivo alle parti civili e al loro diritto di essere informate e considerate.

Giustizia, politica e opinione pubblica

Il caso Moretti è divenuto terreno di scontro tra giuristi, politici e commentatori. Da una parte, chi difende l’autonomia della magistratura e ricorda che le sentenze devono essere rispettate, anche quando risultano impopolari. Dall’altra, chi sostiene che vicende come questa mostrano il distacco crescente tra decisioni giudiziarie e sentimento di giustizia collettivo. Il soggiorno nella villa di Crans-Montana è così trasformato in simbolo plastico di un sistema percepito come indulgente verso chi dispone di risorse economiche e difese legali sofisticate.

Le forze politiche più critiche propongono di rafforzare i poteri di controllo parlamentare sulle scelte di esecuzione pena, specie nei casi di forte impatto sociale. I costituzionalisti, al contrario, mettono in guardia dal rischio di pressione sull’ordine giudiziario e ricordano che la giustizia non può essere riscritta in base alle ondate emotive del momento. Nel mezzo, l’opinione pubblica oscilla tra richiesta di pene esemplari e timore di scivolare in una giustizia “a colpi di sondaggi”.

Intanto, il caso continua a occupare le cronache, segno di una tensione irrisolta tra legalità formale e percezione di equità.

FAQ

D: Dove si trova attualmente Jacques Moretti?

R: Vive in una villa privata situata sulle alture vicino a Crans-Montana, in Svizzera.

D: Perché i parenti delle vittime parlano di “frustrazione”?

R: Perché percepiscono la scarcerazione e la vita agiata di Moretti come una nuova ingiustizia rispetto al dolore subito.

D: La presenza in Svizzera è legale?

R: Sì, secondo gli accordi vigenti e le decisioni giudiziarie, la residenza in territorio svizzero avviene nel rispetto delle norme in materia di soggiorno.

D: Le famiglie delle vittime sono state coinvolte nelle decisioni sulla scarcerazione?

R: Sono state informate in modo formale, ma denunciano di non aver avuto un ruolo sostanziale nelle fasi decisive del procedimento.

D: Che ruolo hanno le associazioni delle vittime in questo caso?

R: Forniscono supporto legale e psicologico, coordinano prese di posizione pubbliche e chiedono riforme per rafforzare i diritti delle parti civili.

D: Il caso ha generato un dibattito politico?

R: Sì, è usato come esempio nel confronto su riforme della giustizia, rapporti tra poteri dello Stato e tutela delle vittime.

D: Come viene tutelata la sicurezza di Moretti nella villa?

R: L’abitazione è dotata di sistemi di sorveglianza, accessi controllati e una gestione riservata di spostamenti e visite.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di riferimento?

R: Il caso è stato ricostruito a partire da cronache e lanci di agenzia in stile Adnkronos e da successive elaborazioni giornalistiche.