Moretti liberi? Un benefattore misterioso pronto a versare 400mila franchi scuote il caso

Richiesta di cauzione e condizioni per la scarcerazione

La procura ha fissato una cauzione di 400mila franchi per la liberazione dei coniugi Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana. L’uscita dal carcere è subordinata al deposito integrale della somma e al rispetto di misure restrittive volte a prevenire il rischio di fuga e di inquinamento probatorio. Le condizioni comprendono obbligo di dimora, consegna dei passaporti e divieto di contatto con dipendenti ed ex collaboratori coinvolti nelle indagini.

La richiesta risponde alla necessità di garantire la presenza degli indagati alle fasi successive del procedimento e di preservare l’integrità delle prove. Gli investigatori valutano inoltre controlli periodici e firma presso un commissariato locale. L’eventuale violazione delle prescrizioni comporterebbe l’immediata revoca della libertà e la confisca della cauzione.

La misura cautelare arriva mentre emergono elementi sul contesto lavorativo del bar e del ristorante Senso, citati nelle denunce in sede di lavoro. La cifra fissata riflette la gravità delle contestazioni e la capacità economica presunta dei coniugi, calibrando deterrenza e proporzionalità. Restano in corso accertamenti su orari, turnazioni e condizioni di impiego riferite dalla cameriera Cyane Panine, deceduta nell’incendio di Capodanno.

Profilo del benefattore anonimo e motivazioni

Fonti vicine al dossier riferiscono dell’offerta di un benefattore anonimo disposto a coprire l’intera somma di 400mila franchi per la scarcerazione dei coniugi Moretti. L’identità rimane riservata e l’operazione verrebbe strutturata tramite garanzie bancarie per assicurare tracciabilità e conformità alle prescrizioni dell’autorità. Le motivazioni, secondo quanto filtra, sarebbero legate alla volontà di sostenere il percorso difensivo senza interferire con le indagini.

La disponibilità economica del sostenitore verrebbe formalizzata solo dopo la conferma delle condizioni cautelari, inclusi obbligo di dimora e divieti di contatto. L’anonimato punta a evitare pressioni mediatiche e conflitti di interesse, pur accettando verifiche su provenienza lecita dei fondi. Le parti legali stanno valutando tempi e modalità di deposito per non rallentare la procedura.

L’iniziativa, se concretizzata, non inciderebbe sul merito delle accuse: l’eventuale libertà sarebbe vincolata a controlli stringenti e alla possibilità di revoca in caso di violazioni. Rimane aperto il tema dell’impatto reputazionale per i Moretti, con riflessi sull’attività del bar Le Constellation e del ristorante Senso, già al centro di denunce relative a turni e condizioni di lavoro segnalate da Cyane Panine.

Contesto giudiziario e accuse legate al caso Moretti

Gli inquirenti stanno ricostruendo il quadro delle responsabilità attorno ai coniugi Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana e collegati al ristorante Senso, dopo l’incendio della notte di Capodanno in cui è morta la cameriera Cyane Panine. Al centro del fascicolo vi sono le condizioni di lavoro denunciate dalla giovane presso il Tribunale del lavoro nel 2024 e le segnalazioni di turni prolungati su più esercizi.

La procura valuta ipotesi di violazioni della normativa sul lavoro e possibili profili di sfruttamento, in relazione a carichi e orari ritenuti eccessivi. L’avvocato dei genitori di Panine riferisce che la lavoratrice era stata giudicata esausta, elemento inserito agli atti come indicatore del contesto occupazionale.

Le indagini puntano a verificare organigrammi, pianificazioni dei turni, tracciati di timbrature e comunicazioni interne, oltre all’adeguatezza delle misure di sicurezza nei locali. Gli accertamenti tecnici, inclusi sopralluoghi e analisi documentali, mirano a correlare la gestione del personale alle denunce pregresse e agli eventi della notte dell’incendio.

Restano da chiarire eventuali interferenze tra le attività di Le Constellation e del Senso e se la continuità dei turni abbia inciso sulle condizioni psico-fisiche del personale. La difesa dei Moretti contesta letture speculative e attende l’esito delle perizie per definire il perimetro delle responsabilità.

