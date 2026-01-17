Discoteca di Sestriere chiusa: carenze antincendio e lite furiosa, ecco cosa non ti hanno detto

Chiusura temporanea disposta dal questore

Il Questore di Torino ha imposto la sospensione per sette giorni della licenza per pubbliche feste da ballo alla discoteca Tabata di Sestriere, dopo una serie di verifiche condotte nelle ultime settimane dai Carabinieri. Il provvedimento è scattato “essendosi verificata una situazione di pericolo per la sicurezza degli avventori”, con decorrenza dal giorno successivo alla notifica.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La misura, di carattere temporaneo, colpisce uno dei locali più noti della località sciistica dell’Alta Val di Susa e si inserisce in un quadro di vigilanza rafforzata sugli esercizi di intrattenimento. L’atto amministrativo richiama esigenze di ordine e sicurezza pubblica, a tutela dell’incolumità dei clienti.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La decisione segue controlli ravvicinati e documentati, che hanno fatto emergere criticità tali da giustificare l’interruzione dell’attività danzante per l’intero periodo previsto, con l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni indicate dagli organi di polizia.

Sovraffollamento e rissa natalizia

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, il conteggio elettronico interno ha registrato 1.142 presenze a fronte di una capienza autorizzata di 775, certificando un sovraffollamento significativo nel locale Tabata di Sestriere. Gli addetti alla sicurezza hanno fornito i dati del conta-persone, utilizzati per documentare l’eccedenza rispetto ai limiti fissati.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

L’episodio si inserisce in una sequenza di verifiche che hanno messo a fuoco criticità nella gestione dei flussi e nella prevenzione dei rischi per l’incolumità degli avventori. La sproporzione tra capienza e presenti è stata ritenuta elemento dirimente in sede di valutazione amministrativa.

Il controllo è seguito ai fatti della sera di Natale, quando all’interno e all’esterno del locale è esplosa una rissa che ha coinvolto circa 80 persone, con l’uso di bottiglie di vetro prelevate dal bar. Due uomini sono rimasti feriti da arma da taglio alla schiena, riportando prognosi rispettivamente di 10 e 14 giorni.

Irregolarità antincendio e controlli congiunti

L’11 gennaio un sopralluogo congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri ha evidenziato carenze sostanziali nei presidi antincendio del Tabata di Sestriere, con rilievi formali su manutenzione e organizzazione della sicurezza interna.

Sono stati contestati il mancato controllo periodico dell’efficienza dei mezzi e degli impianti di estinzione e l’assenza di personale adeguatamente formato per prevenzione incendi ed evacuazione. Le criticità operative sono state cristallizzate nei verbali tecnici.

Le irregolarità accertate si sommano ai profili di rischio già riscontrati nei giorni precedenti, contribuendo alla valutazione di pericolo per l’incolumità degli avventori e alla conseguente sospensione temporanea della licenza.

FAQ

  • Perché è stato disposto lo stop al locale? Per una situazione di pericolo per la sicurezza degli avventori emersa dai controlli.
  • Quali carenze antincendio sono state rilevate? Mancata verifica dell’efficienza dei mezzi e degli impianti di estinzione e assenza di personale formato per prevenzione ed evacuazione.
  • Chi ha eseguito i controlli tecnici? Verifiche congiunte di Vigili del Fuoco e Carabinieri.
  • Quando è avvenuto il sopralluogo antincendio? L’11 gennaio, con rilievi formalizzati nei verbali.
  • Quanto dura la sospensione? Sette giorni dalla notifica del provvedimento del Questore di Torino.
  • Il sovraffollamento ha inciso sulla decisione? Sì, insieme alle altre criticità documentate.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? I fatti riportati trovano riscontro nella copertura di ANSA.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com