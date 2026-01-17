Discoteca di Sestriere chiusa: carenze antincendio e lite furiosa, ecco cosa non ti hanno detto

Chiusura temporanea disposta dal questore

Il Questore di Torino ha imposto la sospensione per sette giorni della licenza per pubbliche feste da ballo alla discoteca Tabata di Sestriere, dopo una serie di verifiche condotte nelle ultime settimane dai Carabinieri. Il provvedimento è scattato “essendosi verificata una situazione di pericolo per la sicurezza degli avventori”, con decorrenza dal giorno successivo alla notifica.

La misura, di carattere temporaneo, colpisce uno dei locali più noti della località sciistica dell’Alta Val di Susa e si inserisce in un quadro di vigilanza rafforzata sugli esercizi di intrattenimento. L’atto amministrativo richiama esigenze di ordine e sicurezza pubblica, a tutela dell’incolumità dei clienti.

La decisione segue controlli ravvicinati e documentati, che hanno fatto emergere criticità tali da giustificare l’interruzione dell’attività danzante per l’intero periodo previsto, con l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni indicate dagli organi di polizia.

Sovraffollamento e rissa natalizia

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, il conteggio elettronico interno ha registrato 1.142 presenze a fronte di una capienza autorizzata di 775, certificando un sovraffollamento significativo nel locale Tabata di Sestriere. Gli addetti alla sicurezza hanno fornito i dati del conta-persone, utilizzati per documentare l’eccedenza rispetto ai limiti fissati.

L’episodio si inserisce in una sequenza di verifiche che hanno messo a fuoco criticità nella gestione dei flussi e nella prevenzione dei rischi per l’incolumità degli avventori. La sproporzione tra capienza e presenti è stata ritenuta elemento dirimente in sede di valutazione amministrativa.

Il controllo è seguito ai fatti della sera di Natale, quando all’interno e all’esterno del locale è esplosa una rissa che ha coinvolto circa 80 persone, con l’uso di bottiglie di vetro prelevate dal bar. Due uomini sono rimasti feriti da arma da taglio alla schiena, riportando prognosi rispettivamente di 10 e 14 giorni.

Irregolarità antincendio e controlli congiunti

L’11 gennaio un sopralluogo congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri ha evidenziato carenze sostanziali nei presidi antincendio del Tabata di Sestriere, con rilievi formali su manutenzione e organizzazione della sicurezza interna.

Sono stati contestati il mancato controllo periodico dell’efficienza dei mezzi e degli impianti di estinzione e l’assenza di personale adeguatamente formato per prevenzione incendi ed evacuazione. Le criticità operative sono state cristallizzate nei verbali tecnici.

Le irregolarità accertate si sommano ai profili di rischio già riscontrati nei giorni precedenti, contribuendo alla valutazione di pericolo per l’incolumità degli avventori e alla conseguente sospensione temporanea della licenza.

