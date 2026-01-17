Crocchette per cani ritirate subito per rischio chimico: marca coinvolta e negozi, allerta aflatossine oltre i limiti

Richiamo e marca interessata

Richiamo urgente per crocchette per cani in confezione da 10 kg a causa di aflatossina B1 oltre i limiti di legge. Il provvedimento riguarda il cibo a marchio Radames, distribuito nella catena Eurospin.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso sul proprio portale istituzionale, confermando il ritiro dal commercio per rischio chimico. L’indicazione è chiara: il prodotto non deve essere consumato e va riportato nel punto vendita d’acquisto.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il richiamo interessa esclusivamente il lotto segnalato nell’avvertenza ufficiale, con controlli attivati sulla filiera per verificare l’eventuale presenza di contaminazione in altri stock. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di tracciabilità e informato gli operatori del settore.

Rischi per la salute degli animali

L’aflatossina B1, tossina prodotta da Aspergillus flavus, può contaminare cereali impiegati nei mangimi e provocare gravi effetti epatici nei cani. L’esposizione a dosi elevate è associata a vomito, diarrea, anoressia e ittero.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La tossicità è cumulativa: un’alimentazione ripetitiva aumenta il carico di aflatossine nell’organismo, con rischio di insufficienza epatica acuta o cronica e, nei casi più severi, esito fatale. I soggetti giovani, anziani o con patologie pregresse del fegato risultano più vulnerabili.

Segnali d’allarme includono letargia, sete e minzione aumentate, feci chiare, urine scure, gengive ingiallite, perdita di peso e tendenza a emorragie o lividi per alterazioni della coagulazione. La comparsa dei sintomi può essere rapida dopo l’assunzione di dosi elevate, oppure graduale in caso di esposizione prolungata.

Cosa fare se hai acquistato il prodotto

Interrompi immediatamente l’alimentazione con le crocchette a marchio Radames in confezione da 10 kg e separa il sacco da altri alimenti per animali. Non somministrare il prodotto nemmeno in piccole quantità e non tentare di “diluire” con altri mangimi.

Riporta la confezione, anche se aperta o parzialmente consumata, al punto vendita Eurospin dove è stata acquistata per il rimborso o la sostituzione secondo le indicazioni del rivenditore. Conserva scontrino e, se possibile, fotografa etichetta e lotto per eventuali verifiche.

Se il cane ha ingerito il prodotto, monitora l’eventuale comparsa di vomito, diarrea, inappetenza, ittero o letargia e contatta subito il veterinario, indicando l’esposizione a aflatossina B1. Non tentare trattamenti domestici senza indicazione specialistica.

Pulisci accuratamente ciotole, contenitori e aree di stoccaggio con detergenti idonei e risciacquo abbondante, evitando contaminazioni crociate con altri mangimi. Smaltisci residui del prodotto secondo le istruzioni del negozio o delle autorità locali; non disperdere nei rifiuti indifferenziati se è richiesto il rientro del sacco.

Consulta il portale del Ministero della Salute per verificare lotto e aggiornamenti sul richiamo e segui le comunicazioni del produttore e della catena distributiva. In caso di dubbi su confezioni simili, contatta l’assistenza clienti di Eurospin fornendo data di acquisto e negozio.

FAQ

  • Quale prodotto è coinvolto?
    Le crocchette per cani da 10 kg a marchio Radames, distribuite da Eurospin.
  • Perché è stato disposto il richiamo?
    Presenza di aflatossina B1 oltre i limiti di legge con rischio chimico per gli animali.
  • Cosa devo fare se ho il prodotto a casa?
    Sospendi l’uso e restituisci la confezione al punto vendita per rimborso o sostituzione.
  • Posso ottenere il rimborso senza scontrino?
    È consigliato presentarlo; verifica le procedure con il negozio Eurospin di acquisto.
  • Quali sintomi richiedono il veterinario?
    Vomito, diarrea, inappetenza, ittero, letargia, aumento di sete e minzione, perdita di peso.
  • Dove trovo i dettagli ufficiali del richiamo?
    Sul portale del Ministero della Salute (fonte giornalistica ufficiale citata nell’avviso).
  • Come evitare rischi futuri?
    Controlla sempre lotto ed etichetta, conserva i mangimi correttamente e segui gli aggiornamenti delle autorità.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com