Crocchette per cani ritirate subito per rischio chimico: marca coinvolta e negozi, allerta aflatossine oltre i limiti

Richiamo e marca interessata

Richiamo urgente per crocchette per cani in confezione da 10 kg a causa di aflatossina B1 oltre i limiti di legge. Il provvedimento riguarda il cibo a marchio Radames, distribuito nella catena Eurospin.

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso sul proprio portale istituzionale, confermando il ritiro dal commercio per rischio chimico. L’indicazione è chiara: il prodotto non deve essere consumato e va riportato nel punto vendita d’acquisto.

Il richiamo interessa esclusivamente il lotto segnalato nell’avvertenza ufficiale, con controlli attivati sulla filiera per verificare l’eventuale presenza di contaminazione in altri stock. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di tracciabilità e informato gli operatori del settore.

Rischi per la salute degli animali

L’aflatossina B1, tossina prodotta da Aspergillus flavus, può contaminare cereali impiegati nei mangimi e provocare gravi effetti epatici nei cani. L’esposizione a dosi elevate è associata a vomito, diarrea, anoressia e ittero.

La tossicità è cumulativa: un’alimentazione ripetitiva aumenta il carico di aflatossine nell’organismo, con rischio di insufficienza epatica acuta o cronica e, nei casi più severi, esito fatale. I soggetti giovani, anziani o con patologie pregresse del fegato risultano più vulnerabili.

Segnali d’allarme includono letargia, sete e minzione aumentate, feci chiare, urine scure, gengive ingiallite, perdita di peso e tendenza a emorragie o lividi per alterazioni della coagulazione. La comparsa dei sintomi può essere rapida dopo l’assunzione di dosi elevate, oppure graduale in caso di esposizione prolungata.

Cosa fare se hai acquistato il prodotto

Interrompi immediatamente l’alimentazione con le crocchette a marchio Radames in confezione da 10 kg e separa il sacco da altri alimenti per animali. Non somministrare il prodotto nemmeno in piccole quantità e non tentare di “diluire” con altri mangimi.

Riporta la confezione, anche se aperta o parzialmente consumata, al punto vendita Eurospin dove è stata acquistata per il rimborso o la sostituzione secondo le indicazioni del rivenditore. Conserva scontrino e, se possibile, fotografa etichetta e lotto per eventuali verifiche.

Se il cane ha ingerito il prodotto, monitora l’eventuale comparsa di vomito, diarrea, inappetenza, ittero o letargia e contatta subito il veterinario, indicando l’esposizione a aflatossina B1. Non tentare trattamenti domestici senza indicazione specialistica.

Pulisci accuratamente ciotole, contenitori e aree di stoccaggio con detergenti idonei e risciacquo abbondante, evitando contaminazioni crociate con altri mangimi. Smaltisci residui del prodotto secondo le istruzioni del negozio o delle autorità locali; non disperdere nei rifiuti indifferenziati se è richiesto il rientro del sacco.

Consulta il portale del Ministero della Salute per verificare lotto e aggiornamenti sul richiamo e segui le comunicazioni del produttore e della catena distributiva. In caso di dubbi su confezioni simili, contatta l’assistenza clienti di Eurospin fornendo data di acquisto e negozio.

FAQ